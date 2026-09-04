चिराग पासवान ने स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, बोले- मेरा कोई रिश्ता नहीं

केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. यह मामला निशु आजाद के पिता की कथित पिटाई से जुड़ा है. दरअसल, आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज ने एक पॉडकॉस्ट में चिराग पासवान से संपर्क का दावा किया था.

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इसके बाद उन्होंने पूरे मामले पर सफाई दी है. चिराग ने कहा कि उनका स्वतंत्र भारद्वाज से कोई निजी रिश्ता नहीं है. उन्होंने दिल्ली पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है.

'राजनेताओं से मिलना निजी रिश्ता नहीं'

चिराग पासवान ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले नेताओं से कई लोग मिलते हैं. कोई अपनी समस्या लेकर आता है. कोई अपनी बात रखने आता है. ऐसे में किसी नेता से मिलना निजी संबंध होने का सबूत नहीं है. उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारद्वाज ने कई राजनेताओं के साथ उनके नाम का भी इस्तेमाल किया है.

चिराग ने कहा कि उन्होंने इस मामले में स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ आधिकारिक शिकायत की है. उन्होंने पुलिस से पूरे मामले की सच्चाई सामने लाने की मांग की. उनका कहना है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को बुरी तरह पीटने की बात खुलेआम स्वीकार करता है, तो यह गंभीर मामला है. ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से समाज में गलत संदेश जाता है.

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VIDEO | "No action despite the accused admitting to an attack that could have been fatal sets a bad example; I take responsibility for ensuring justice for the family," says LJP (RV) MP Chirag Paswan on the assault of the father of student activist Nishu Azad at a CJP rally. pic.twitter.com/0LMxyOqQc1 — Press Trust of India (@PTI_News) September 4, 2026

चिराग पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी निशु आजाद और उनके परिवार के साथ है. परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा. चिराग ने मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच हो. दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि किसी भी मामले में कानून से ऊपर कोई नहीं है. अगर किसी व्यक्ति ने कानून तोड़ा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. चिराग ने यह भी कहा कि पूरे मामले को राजनीतिक विवाद से अलग रखकर देखा जाना चाहिए.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए एक प्रदर्शन के दौरान निशु आजाद के पिता संजय के साथ कथित मारपीट हुई. आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान स्वतंत्र भारद्वाज ने संजय के साथ मारपीट की. इस मामले में पहले ही दिल्ली के संसद मार्ग थाने में FIR दर्ज की जा चुकी थी.

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बाद में स्वतंत्र भारद्वाज का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वह कथित तौर पर संजय के सिर पर हमला करने की बात करता नजर आया. उसने चिराग पासवान समेत कई नेताओं के करीबी होने का दावा किया है. वीडियो सामने आने के बाद मामला फिर चर्चा में आ गया. निशु आजाद समेत प्रदर्शन से जुड़े लोगों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की.

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वायरल वीडियो में स्वतंत्र भारद्वाज ने कई नेताओं से अपने संपर्क का जिक्र किया था. इसी को लेकर चिराग पासवान का नाम भी सामने आया. अब इस पर सफाई देते हुए चिराग ने साफ कहा कि सार्वजनिक जीवन में कोई व्यक्ति किसी नेता से मिल सकता है या अपनी बात रख सकता है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दोनों के बीच निजी संबंध हैं. उन्होंने मामले में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ शिकायत करने और दिल्ली पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की है.

बिहार की बाढ़ पर भी चिराग ने की बातचीत

चिराग पासवान ने बिहार में बढ़ते जलस्तर को लेकर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार बाढ़ की स्थिति पर नजर रख रहे हैं. वह खुद भी मुख्यमंत्री के संपर्क में हैं. चिराग ने कहा कि वह हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के कई इलाकों का दौरा करेंगे. वह खास तौर पर राघोपुर जाकर हालात का जायजा लेंगे.

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चिराग ने कहा कि राघोपुर में हर साल बाढ़ की समस्या आती है. ऐसे में केवल तत्काल राहत से काम नहीं चलेगा. इस समस्या का स्थायी समाधान जरूरी है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और पूरी टीम के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी.

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तेज प्रताप यादव की ओर से उनकी पार्टी के मंत्री पर लगाए गए आरोपों पर भी चिराग से सवाल किया गया. साथ ही एक महिला की ओर से तेज प्रताप पर लगाए गए आरोपों को लेकर भी उनसे प्रतिक्रिया मांगी गई. चिराग ने कहा कि अगर आरोप लगाए गए हैं, तो उनकी जांच होनी चाहिए. वह बिना तथ्यों के किसी पर टिप्पणी नहीं करेंगे.

उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों को राजनीतिक मतभेद से अलग रखना चाहिए. ये लोगों के सम्मान और प्रतिष्ठा से जुड़े मुद्दे हैं. महिला हो या पुरुष, सभी के सम्मान की रक्षा जरूरी है. जांच के बाद जो सच होगा, वह जनता के सामने आना चाहिए.

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