Kaai Cleaning Tips: बारिश में घर की छत और आंगन में जम गई है जिद्दी काई? इस 5 रुपये के सफेद पाउडर से मिनटों में करें साफ

Kaai Cleaning Tips: उमस भरे मौसम के बाद अचानक बारिश का आना एक अलग ही सुकून देता है. मॉनसून के मौसम में गर्मी से थोड़ा आराम तो मिल जाता है, मगर लगातार बारिश से कई दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है. सड़कों पर पानी जमा हो जाता है और नालियां ओवरफ्लो हो जाती हैं. इनके अलावा इस मौसम में सबसे ज्यादा परेशानी काई जमने से होती है, क्योंकि घरों की छतों, सीढ़ियों, खुले आंगन में बारिश के पानी से जिद्दी काई जम जाती है. उसको निकालना काफी मुश्किल हो जाता है और सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों वाले घर में होती है, क्योंकि काई में फिसल का भी खतरा बन जाता है.

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बारिश में अगर आप भी काई जमने से बहुत परेशान होते हैं और झाडू से रगड़कर भी काई निकलने का नाम नहीं लेती है. तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आसान घरेलू नुस्खा आपकी सारी मुश्किल को हल कर सकता है. क्या जानते है कि रसोई में मौजूद एक सफेद पाउडर छतों पर जमने वाली काई को चुटकियों में साफ कर सकता है. आइए आपको इस पाउडर के बारे में बताते हैं, जो काई हटाने में काफी असरदार माना जाता है.

काई हटाने के लिए अपनाएं ये देसी नुस्खा

यूट्यूबर सुनीता वर्मा ने सोशल मीडिया पर काई हटाने का असरदार नुस्खा बताया है, जो एक सफेद पाउडर है. काई हटाने के लिए आप सफेद चुना पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं. जो लोग चुना नहीं जानते हैं, उनको बता दें कि इसे बुझा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोऑक्साइड भी कहा जाता है. बाजार में सफेद चूना पाउडर मिल जाता है और पंसारी की दुकानों में भी यह बिकता है. सबसे अच्छी बात यह हैं कि आप इसे महज 5 रुपये या अपन जरूरत के हिसाब से खरीद सकते हैं.

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चूना पाउडर क्यों है असरदार?

काई एक एसिडिक एनवायरमेंट में पनपती है और चूना पाउडर एक एल्कलाइन होता है. इसलिए जब काई पर चूना लगाया जाता है तो यह उसकी सेल्स को जला देता है और उसकी ग्रोथ को रोकने में मदद करता है. कोई पर चूना लगाने से एक लेयर बन जाती है, जो नमी को रोकती है और इस वजह से दोबारा काई नहीं लगती है. इस वजह से सफेद चूना पाउडर सिर्फ काई को हटाता नहीं है, उसे दोबारा लगने से भी रोकता है.

कैसे करें इसका इस्तेमाल?

चूना पाउडर को इस्तेमाल करने से पहले आंखों पर चश्मा और हाथों पर ग्लव्स पहन लेना जरूरी होता है. सफेद चूना स्किन के लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए इसका इस्तेमाल करने से पहले अपनी आंखों और हाथों को प्रोटेक्ट कर लेना चाहिए. सफेद चूना को पहले काई को छिड़क दें और फिर ब्रश की मदद से काई वाली जगह को अच्छी तरह से रगड़कर साफ कर दें. आप देखेंगे कि थोड़ी देर में सारी काई निकल चुकी होगी, फिर आप छत-दीवार और आंगन पर साफ पानी डालकर सारी काई और चूना साफ कर दें.





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