तेजस्वी ने लीक किया एल्विश का वीडियो! 'TV की बहू' की लगाई क्लास, जमकर सुनाई खरी-खोटी

एल्विश यादव ने तेजस्वी प्रकाश पर 'प्लेग्राउंड' सेट की लीक हुई वीडियो को लेकर जमकर निशाना साधा है, जिसमें वो उन्हें गाली देते नजर आ रहे हैं. एल्विश ने तेजस्वी पर 'वुमन कार्ड' खेलने और झूठे इंटरव्यू देने का भी आरोप लगाया है.

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विवाद कैसे शुरू हुआ

'प्लेग्राउंड सीज़न 5' के मेंटर्स एल्विश यादव और तेजस्वी प्रकाश, जो पहले 'लॉफ्टर शेफ्स' के बाद काफी करीब माने जाते थे, अब एक वायरल वीडियो के कारण भारी विवाद में घिर गए हैं. सेट से सामने आई वीडियो में देखा जा सकता है कि एल्विश अपनी टीम की परफॉर्मेंस पर नाराजगी जता रहे थे, तभी तेजस्वी ने बीच में टोका. इस पर एल्विश भड़क गए और उन्हें "शट द फ़*क अप" कह दिया, जिसके बाद दोनों के बीच तनावपूर्ण बहस हुई.

एल्विश का पलटवार

वीडियो वायरल होने के बाद एल्विश ने X पर सफाई दी और तेजस्वी पर सेट की फुटेज लीक करने का आरोप लगाया. उनका कहना था कि तेजस्वी ने ये काम या तो "कूल" दिखने के लिए किया या उन्हें गलत साबित करने के लिए.

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एल्विश ने लिखा, अगर कोई नेशनल टेलीविजन पर मेरे खिलाफ 'बॉय-गर्ल' वाला नैरेटिव बनाने की कोशिश करता है, तो मुझे इससे कोई आपत्ति है और सच कहूं तो किसी को भी नहीं होनी चाहिए. हर चीज में जेंडर एंगल घसीटना ठीक नहीं है. उन्होंने अपने व्यवहार का बचाव करते हुए कहा, मैंने उसी भाषा में जवाब दिया, जिसकी उस स्थिति को जरूरत थी. एल्विश ने तेजस्वी पर झूठे इंटरव्यू देने और उनके फैंस के बारे में अपमानजनक बातें कहने का भी आरोप लगाया.

पीआर पर पैसा बर्बाद करने की सलाह

एल्विश ने तेजस्वी को तंज मारते हुए लिखा, मैं तुम्हें बेहतर इन्वेस्टमेंट प्लान बता सकता हूं, ताकि तुम्हारा पैसा सही जगह लगे. पीआर पर पैसा बर्बाद मत करो.अपने बयान के अंत में एल्विश ने कहा कि उन्हें अब समझ आ गया है कि किसे कितनी अहमियत देनी चाहिए. उन्होंने कहा अगर खुद के और अपने फैंस के लिए खड़ा होना गलत माना जाता है, तो वे "गलत" होने के लिए भी तैयार हैं.

If someone tries to create a “boy-girl” narrative about me on national television, I’m not okay with it and honestly, no one should be. Dragging a gender angle into everything is not cool.

I responded in the language that the situation deserved.

Giving false interviews and… — Elvish Yadav (@ElvishYadav) September 3, 2026

फिलहाल, तेजस्वी प्रकाश ने एल्विश यादव के आरोपों और टिप्पणियों पर कोई ऑफिशियली रिएक्शन नहीं दिया है. बता दें कि करण कुंद्रा की वजह से एल्विश यादव और तेजस्वी अच्छा बॉन्ड शेयर करते थे. एल्विश, तेजस्वी को भाभी कहकर बुलाते थे. लाफ्टर शेफ पर इनकी नोकझोक काफी पसंद आई थी. लेकिन 'प्लेग्राउंड' में आकर दोनों का रिश्ता बदल गया है.

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