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'मिर्जापुर द मूवी में आपको मिस किया', सुनकर मुस्कुराए विक्रांत मैसी, फिल्म से बाहर होने का है पछतावा?

मिर्जापुर सीरीज में बबलू पंडित का रोल विक्रांत मैसी ने निभाया था. लेकिन हाल ही में आई फिल्म में उनका रोल जितेंद्र कुमार ने प्ले किया है. अब इस फिल्म को लेकर विक्रांत का पहला रिएक्शन सामने आया है.

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मिर्जापुर फिल्म से गायब विक्रांत (Photo: IMDb)
मिर्जापुर फिल्म से गायब विक्रांत (Photo: IMDb)

प्राइम वीडियो की पॉपुलर वेब सीरीज मिर्जापुर अब फिल्म के रूप में आ चुकी है. शो के वही हिट किरदार बड़े पर्दे पर नजर आए हैं. जनता का रिस्पॉन्स भी सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है. उन्हें फिल्म बड़ी पसंद आ रही है. पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर मिर्जापुर द मूवी का भौकाल भी तगड़ा रहा है. 

मिर्जापुर-द मूवी में कई नए तो पुराने किरदारों की भी वापसी हुई. इसमें वो किरदार भी हैं, जिन्हें एक समय पर मार दिया गया था. गुड्डू पंडित के छोटे भाई बबलू पंडित इस फिल्म में लौट आए हैं. मगर इस बार एक्टर कोई और है. सीरीज में बबलू पंडित का रोल विक्रांत मैसी ने निभाया था, लेकिन फिल्म में ये रोल जितेंद्र कुमार ने निभाया है. 

विक्रांत ने बबलू पंडित के रोल में जनता का बेशुमार प्यार पाया था. जब फिल्म की अनाउंसमेंट भी हुई, तब उम्मीद थी कि वही अपना आइकॉनिक किरदार वापस प्ले करने लौटेंगे. अफसोस ऐसा हो नहीं पाया. मिर्जापुर-द मूवी देखते समय फैंस को उनकी याद भी आई. विक्रांत ने भी फिल्म की रिलीज के बाद अपना पहला रिएक्शन शेयर किया. 

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मिर्जापुर पर बोले विक्रांत मैसी

वो मुंबई में एक इवेंट का हिस्सा बने, जहां पैपराजी ने उनसे बात की. विक्रांत से एक पैप ने कहा कि उन्हें मिर्जापुर फिल्म में उनकी बहुत याद आ रही थी. ये सुनकर एक्टर भी मुस्कुराने लगे. फिर विक्रांत जब अपनी सोलो फोटो क्लिक करा रहे थे, तब भी उन्हें यही बात कही गई. इसके बाद उन्होंने सामने से मिर्जापुर-द मूवी को लेकर बात की. विक्रांत ने कहा- आप पिक्चर देखने जाइए, बहुत अच्छी फिल्म बनी है. 

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विक्रांत मैसी के इस वीडियो पर फैंस का भी रिएक्शन देखने मिला. कई लोगों ने लिखा कि उन्हें असली बबलू पंडित की बहुत याद आई. वैसे एक इंटरव्यू में विक्रांत मैसी ने अपने मिर्जापुर वाले रोल पर बात भी की थी. उनका कहना था कि काश शो के राइटर्स ने उन्हें नहीं मारा होता. उन्हें शो से इतनी पॉपुलैरिटी मिली थी कि एक-दो बार उनका काम करना भी मुश्किल हो चुका था क्योंकि इतने सारे फैंस उनसे मिलने के लिए सेट पर पहुंच जाते थे. 

बात करें मिर्जापुर द मूवी की, तो इसे शो बनाने वाले गुरमीत सिंह ने डायरेक्ट किया है. इसमें पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु शर्मा, रवि किशन जैसे एक्टर्स मेन रोल में हैं. 

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