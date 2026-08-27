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दिल्ली-यूपी-बिहार समेत 14 राज्यों में आंधी-पानी का अलर्ट, 80 KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, पहाड़ों पर लैंडस्लाइड का खतरा

मौसम विभाग ने 27 अगस्त को दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 14 राज्यों में भारी बारिश, आंधी और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है. पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड का खतरा है, जबकि कुछ इलाकों में ओले और वज्रपात की आशंका जताई गई है. दक्षिण भारत के भी कई राज्यों में बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रहने का अनुमान है.

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मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया. (File Photo: PTI)
मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया. (File Photo: PTI)

मॉनसून की सक्रियता भारत के बड़े हिस्से में अपना असर दिखा रही है. मौसम विभाग (IMD) ने 27 अगस्त को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 14 राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है. आईएमडी के मुताबिक कुछ इलाकों में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. कुछ राज्यों में ओले गिरने और वज्रपात की भी आशंका है.

पहाड़ी राज्यों में भी अगले कुछ घंटे मुश्किल भरे रह सकते हैं. उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश के साथ भूस्खलन का खतरा बना हुआ है. ऐसे में पहाड़ी इलाकों की यात्रा करने वालों को मौसम की ताजा जानकारी लेने की सलाह दी गई है. घने जंगलों और संवेदनशील इलाकों में जाने से बचने को कहा गया है.

आईएमडी के मुताबिक उत्तर-पूर्वी असम और आसपास के क्षेत्र में ऊपरी हवा का साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है. इसके अलावा उत्तर-पश्चिमी मध्य प्रदेश और आसपास के इलाकों में भी ऊपरी हवा का साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव है. इन दोनों वेदर सिस्टम के कारण पूर्वी, पूर्वोत्तर, मध्य और उत्तर भारत के कई राज्यों में तेज हवा के साथ बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं.

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दिल्ली समेत 14 राज्यों में अलर्ट

मौसम विभाग ने 27 अगस्त को उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और गुजरात में बारिश और आंधी का अलर्ट है. दिल्ली में बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं. यहां हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है. दिल्ली का अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है.

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अन्य प्रमुख शहरों की बात करें तो मुंबई में अधिकतम 30 और न्यूनतम 28 डिग्री, चेन्नई में 36 और 29 डिग्री, कोलकाता में 34 और 28 डिग्री, रांची में 30 और 24 डिग्री, शिमला में 26 और 19 डिग्री तथा नैनीताल में 23 और 21 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने का अनुमान है.

UP में भारी बारिश की संभावना

उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर, गौतमबुद्ध नगर, मेरठ, गाजियाबाद, मुरादाबाद, आगरा, मथुरा, बहराइच, कानपुर, बलरामपुर, महाराजगंज, देवरिया, हमीरपुर, प्रयागराज, सोनभद्र, फतेहपुर, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, ललितपुर और मिर्जापुर समेत कई जिलों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है. लखनऊ में अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

बिहार में भी मौसम लेगा करवट

बिहार में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गया, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, रक्सौल, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, खगड़िया और बेगूसराय में भारी बारिश और आंधी की प्रबल संभावना है. कई इलाकों में हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. पटना में अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

इन राज्यों में भी मौसम बिगड़ेगा

पंजाब के लुधियाना, पटियाला, चंडीगढ़, होशियारपुर, बठिंडा, अमृतसर, कपूरथला और जालंधर समेत कई इलाकों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है. यहां हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.

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राजस्थान के हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनूं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और सीकर में बारिश का येलो अलर्ट है. तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं. जयपुर में अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

मध्य प्रदेश में धार, उज्जैन, रतलाम, विदिशा, भोपाल, रायसेन, कटनी, बालाघाट, बैतूल, भिंड, दमोह, दतिया, मंदसौर, मुरैना और इंदौर में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है.यहां 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. भोपाल में अधिकतम तापमान 27 और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

पहाड़ों पर लैंडस्लाइड का खतरा

उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग, देहरादून, उत्तरकाशी, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, चमोली और चंपावत में बारिश और आंधी का अलर्ट है. देहरादून में अधिकतम तापमान 28 और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.

हिमाचल प्रदेश के मंडी, शिमला, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, किन्नौर, सोलन और बिलासपुर में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं. हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने का अनुमान है. मनाली में अधिकतम तापमान 17 और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.

जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, बडगाम, कुलगाम, रामबन, किश्तवाड़, मीरपुर, रियासी, जम्मू और कठुआ में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. बारिश के कारण तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है. श्रीनगर में अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

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दक्षिण भारत में भी आंधी-पानी का अलर्ट

तटीय कर्नाटक में 1 सितंबर तक कई स्थानों पर व्यापक से लेकर व्यापक स्तर तक बारिश होने की संभावना है. उत्तर आंतरिक कर्नाटक में इस दौरान छिटपुट से लेकर कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है. दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी 1 सितंबर तक छिटपुट से लेकर कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है.

तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में 1 सितंबर तक छिटपुट से लेकर कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है. कुछ इलाकों में गरज-चमक, बिजली गिरने और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. हवा के झोंकों की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. इसी दौरान तेज सतही हवाएं भी चलने की संभावना है.

तेलंगाना और तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 1 सितंबर तक छिटपुट से लेकर कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है. कुछ इलाकों में गरज-चमक, बिजली गिरने और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. केरल और माहे में कई स्थानों पर व्यापक बारिश होने की संभावना है और ये सिलसिला 1 सितंबर तक जारी रहने का पूर्वानुमान है.

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