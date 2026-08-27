Homemade Kashmiri Red Chili Powder: घर पर बनाएं 100% शुद्ध 'कश्मीरी लाल मिर्च' पाउडर, खाने में आएगा रेस्टोरेंट जैसा चटक लाल रंग

Homemade Kashmiri Red Chili Powder: खाने का रंग चटक लाल हो और खुशबू भी अच्छी आए, तो साधारण सी डिश भी देखने में काफी स्वादिष्ट लगने लगती है. रसोई में खाने की रंगत सुधारने का काम यूं तो बहुत से मसाले करते हैं, लेकिन अगर चटक लाल रंग चाहिए होता है तो लोगों को कश्मीरी लाल मिर्च इस्तेमाल की जाती है. ये दूसरी लाल मिर्चों की तुलना में कम तीखी होती है, लेकिन खाने को खूबसूरत लाल रंग देने के लिए जानी जाती है. हालांकि, बाजार से पैकेट वाला मिर्च पाउडर खरीदते समय उसकी शुद्धता को लेकर मन में सवाल बना रहता है. ऐसे में क्यों न इसे घर पर ही तैयार किया जाए?

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अगर आप सोच रहे हैं कि घर पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर बनाना बहुत मुश्किल काम है, तो आप गलत हैं. ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है. आज हम आपको घर पर कश्मीरी लाल मिर्च बनाने का एक आसान तरीका बताने वाले हैं. आइए जानते हैं घर पर इसे बनाने का आसान तरीका.

सबसे पहले सही कश्मीरी लाल मिर्च चुनें

घर पर अच्छा मिर्च पाउडर बनाने के लिए सबसे जरूरी है कि मिर्च अच्छी क्वालिटी की हो. ऐसी सूखी मिर्च लें जो साफ-सुथरी और पूरी तरह सूखी हो. उसमें नमी, फफूंदी, खराब महक या किसी तरह के दाग नहीं होने चाहिए. मिर्च का रंग अच्छा लाल होना चाहिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा चमक वाली मिर्च बिल्कुल ना लें.

मिर्च खरीदने के बाद भी उसे एक बार अच्छी तरह चेक कर लें. अगर किसी मिर्च में नमी या खराबी दिखाई दे, तो उसे बाकी मिर्च के साथ न मिलाएं.

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डंठल हटाएं और तीखापन अपने हिसाब से रखें

मिर्च को पीसने से पहले उसके डंठल तोड़कर अलग कर दें. इसके बाद आप तय कर सकते हैं कि पाउडर कितना तीखा रखना है. कम तीखा स्वाद पसंद है तो मिर्च को तोड़कर उसके ज्यादातर बीज निकाल दें. अगर आपको मिर्च का रंग और नॉर्मल स्वाद चाहिए, तो कुछ बीज रहने दे सकते हैं. वैसे कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल मुख्य रूप से खाने को चटक रंग देने के लिए किया जाता है, इसलिए इसे अपनी पसंद के हिसाब से तैयार किया जा सकता है.

मिर्च में बिल्कुल न हो नमी

मिर्च को पीसने से पहले ये जरूर देख लें कि उसमें नमी बिल्कुल न हो. अगर मिर्च थोड़ी भी नम है, तो उसे साफ जगह पर कुछ समय के लिए फैला सकते हैं. धूप में रखने पर मिर्च को धूल-मिट्टी और नमी से बचाकर रखें.

कुछ लोग मिर्च को हल्का गर्म भी करते हैं, लेकिन ऐसा करते समय आंच बहुत धीमी रखें. मिर्च को ज्यादा भूनने या गर्म करने से उसका रंग और खुशबू बदल सकती है. अगर मिर्च को हल्का गर्म किया है, तो पीसने से पहले उसे पूरी तरह ठंडा कर लें.

मिक्सी चलाते समय न करें ये गलती

अब सूखी मिर्च को मिक्सी के जार में डालकर पीसें. लेकिन मिक्सी को लगातार कई मिनट तक चलाने की गलती न करें. ऐसा करने से जार गर्म हो सकता है और मिर्च की खुशबू और रंग पर असर पड़ सकता है.

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मिक्सी को थोड़ी-थोड़ी देर चलाएं और बीच में पाउडर का टेक्शचर चेक करते रहें. जरूरत के अनुसार दोबारा पीसें. इससे मिर्च अच्छी तरह बारीक हो जाएगी.

छलनी से छानकर मिलेगा एकदम बारीक पाउडर

मिर्च पीसने के बाद इसे एक महीन छलनी से छान लें. इससे मोटे टुकड़े अलग हो जाएंगे और आपको ज्यादा बारीक मिर्च पाउडर मिलेगा. छलनी में बचे मोटे टुकड़ों को फेंकने की जरूरत नहीं है. उन्हें दोबारा मिक्सी में पीसकर फिर से छान सकते हैं. इससे मिर्च का ज्यादा हिस्सा इस्तेमाल हो जाएगा और पाउडर भी अच्छी तरह तैयार होगा.

ऐसे करें स्टोर

तैयार कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को हमेशा सूखे और साफ एयरटाइट डिब्बे में भरकर रखें. मसाला निकालने के लिए भी हमेशा सूखे चम्मच का इस्तेमाल करें. गीला चम्मच डिब्बे में डालने से पाउडर में नमी पहुंच सकती है और वो जल्दी खराब हो सकती है. डिब्बे को गैस या चूल्हे के बिल्कुल पास रखने के बजाय किसी सूखी और ठंडी जगह पर रखें. जरूरत के हिसाब से ही पाउडर निकालें और डिब्बे को बार-बार खुला न छोड़ें.

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