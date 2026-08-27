नेहा कक्कड़ ने बहन सोनू संग मनाया 'प्री-रक्षाबंधन', यूजर्स बोले- इनका तो ब्रेकअप हो गया था ना?

रक्षाबंधन के त्योहार से ठीक पहले बॉलीवुड की मशहूर सिंगर नेहा कक्कड़ ने अपनी बड़ी बहन सोनू कक्कड़ के साथ सोशल मीडिया पर बेहद खूबसूरत और प्यारी तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में दोनों बहनें एक जैसी मैचिंग राखियां पहने हुए नजर आ रही हैं. खास बात यह है कि इस खास मौके पर उनके भाई और सिंगर टोनी कक्कड़ भी साथ दिखाई दिए.

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नेहा का यह पोस्ट ऐसे वक्त में सामने आया है जब पिछले साल इन भाई-बहनों के बीच अनबन और दूरियों की खबरें खूब चर्चा में रही थीं, लेकिन अब एक बार फिर पूरा परिवार एक साथ मुस्कुराता नजर आ रहा है.

बहन सोनू के लिए लिखा इमोशनल नोट

नेहा कक्कड़ ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए अपनी बड़ी बहन के लिए खास प्यार जताया. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'मुझे पता है कि रक्षाबंधन अभी आने वाला है, लेकिन यह पोस्ट खास तौर पर मेरी बहन सोनू के लिए है... लव यू दीदी.'

नेहा की इस पोस्ट पर सोनू कक्कड़ ने भी तुरंत अपना प्यार बरसाते हुए कमेंट किया, 'Awwww.. Love you my baby." दोनों बहनों का यह बॉन्ड फैंस को काफी पसंद आ रहा है और तस्वीर में तीनों भाई-बहन खिलखिलाकर हंसते दिखाई दे रहे हैं.

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अनबन के बाद एक साथ दिखा परिवार

पिछले साल कक्कड़ सिबलिंग्स के बीच आपसी मनमुटाव और दूरियों की खबरों ने मीडिया में काफी सुर्खियां बटोरी थीं. ऐसे में लंबे समय बाद तीनों का यूं सार्वजनिक रूप से एक साथ आना और खुशियां मनाना फैंस के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं है. रक्षाबंधन से पहले एक साथ आकर इन्होंने अपने बीच की हर खटास को पीछे छोड़ दिया है और यह साबित कर दिया है कि परिवार में प्यार से बढ़कर कुछ नहीं होता.

फैंस ने पुरानी अनबन पर लिए मजे

नेहा के इस पोस्ट पर जहां कई फैंस उन पर प्यार लुटा रहे हैं, वहीं कुछ यूजर्स पुरानी खबरों को लेकर कमेंट सेक्शन में मजे लेते भी दिखे. एक यूजर ने चुटकी लेते हुए कमेंट किया, 'इनका तो ब्रेकअप हो गया था ना?' वहीं दूसरे यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, 'इसने तो कजिन्स से डिवोर्स लिया था ना!' हालांकि, सोशल मीडिया पर इस तरह की मिले-जुले रिएक्शन के बावजूद तीनों भाई-बहनों की यह तस्वीर इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही है.



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