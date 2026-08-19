सोनू निगम के नाम से फर्जीवाड़ा! परिवार को मिली धमकियां, कोर्ट पहुंचा मामला, सिंगर बोले- जेल में डालना चाहिए

बॉलीवुड के मशहूर सिंगर सोनू निगम और बिहार के क्रिमिनल लॉयर सोनू निगम सिंह के बीच नाम और पहचान को लेकर चल रहा कानूनी विवाद अब खत्म हो गया है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति बनने के बाद इस कमर्शियल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी केस का निपटारा कर दिया है.

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हालांकि, इस पूरे मामले के खत्म होने के बाद भी सिंगर सोनू निगम पूरी तरह संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं. उनका कहना है कि उनकी पहचान का कथित तौर पर गलत इस्तेमाल होने की वजह से उन्हें और उनके परिवार को काफी परेशानी झेलनी पड़ी.

‘मेरी तरह पोस्ट करता रहा’

सोनू निगम ने बताया कि उन्होंने साल 2017 में X छोड़ दिया था. लेकिन उनके मुताबिक, दूसरा व्यक्ति लगातार सोशल मीडिया पर उनकी पहचान की तरह पेश आता रहा.

सिंगर ने कहा- मैंने 2017 में X छोड़ दिया था, लेकिन ये शख्स लगातार मेरी पहचान का इस्तेमाल करता रहा. अगर मैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलता, तो वो ऐसी फोटो पोस्ट करता जैसे मैं खुद उसे पोस्ट कर रहा हूं. उन्होंने आगे कहा कि किसी की पहचान, नाम और प्रतिष्ठा को इस तरह खतरे में डालना बेहद गलत है.

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‘मेरे परिवार को धमकियां मिलने लगीं’

सोनू निगम का दावा है कि उस अकाउंट से किए गए पोस्ट की वजह से उन्हें और उनके परिवार को धमकियां तक मिलने लगी थीं. उन्होंने कहा- मेरे परिवार और मुझे उन पोस्ट्स की वजह से धमकियां मिलने लगी थीं, जो इस शख्स ने की थीं. वो कुछ पोस्ट करता था और लोग मुझे गालियां देने लगते थे. यानी पोस्ट कोई और कर रहा था, लेकिन गुस्सा और नफरत सिंगर सोनू निगम को झेलनी पड़ रही थी.

सिंगर ने कहा कि उन्हें राहत है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने वकील को सख्त चेतावनी दी है. लेकिन उनका मानना है कि किसी की पहचान और पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़े मामलों में कानून और ज्यादा सख्त होना चाहिए.

सोनू ने कहा- ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए. उसने मुझे शारीरिक तौर पर नहीं मारा, लेकिन उसने मुझे और मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया. बहुत सस्ते में छूट गया.

उन्होंने एक और चौंकाने वाली बात कही. सोनू के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस अकाउंट को फॉलो करते हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि वह सिंगर सोनू निगम का ही अकाउंट है.

क्या था पूरा मामला?

सोनू निगम ने पिछले साल जुलाई में बॉम्बे हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया था. इसमें उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी राइट्स के उल्लंघन और डिजिटल पहचान की कथित नकल का आरोप लगाया था. मामले में आरोप था कि बिहार के वकील सोनू निगम सिंह का सोशल मीडिया अकाउंट सिंगर की पहचान से भ्रम पैदा कर रहा था. इस अकाउंट से कथित तौर पर राजनीतिक और साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील पोस्ट भी किए जाते थे.

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चूंकि सिंगर सोनू निगम 2017 में X छोड़ चुके थे, इसलिए कई लोग इस अकाउंट को उनका ही अकाउंट समझ लेते थे. अब दोनों पक्षों के बीच समझौता हो चुका है और बॉम्बे हाईकोर्ट ने केस का निपटारा कर दिया है. हालांकि, सिंगर के बयान से साफ है कि कानूनी लड़ाई खत्म होने के बावजूद इस मामले की कड़वाहट अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है.

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