भारत-बांग्लादेश सीमा पर BSF का एक जवान गलती से अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कर बांग्लादेश पहुंच गया. वहां बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड (BGB) के जवानों ने उसे हिरासत में ले लिया. हालांकि, दोनों देशों के सीमा सुरक्षा बलों के अधिकारियों के बीच बातचीत के बाद जवान को सुरक्षित भारत वापस लाया गया.

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यह घटना मेघालय के दावकी सेक्टर में हुई. जिस हिस्से में जवान तैनात था, वहां सीमा पर फेंसिंग यानी बाड़ नहीं लगी है. इसी वजह से वह अनजाने में अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कर बांग्लादेश की ओर चला गया. वहां गश्त कर रहे BGB के जवानों ने उसे हिरासत में ले लिया.

BSF और BGB के अधिकारियों के बीच हुई बातचीत

जवान के हिरासत में लिए जाने के बाद उसकी सुरक्षित वापसी के लिए दोनों देशों के सीमा सुरक्षा बलों के अधिकारियों ने बातचीत की. BSF अधिकारियों ने आजतक को बताया कि जवान को सुरक्षित भारत वापस लाया जा चुका है. अधिकारियों के बीच बातचीत के बाद उसकी वापसी का रास्ता साफ हुआ.

फेंसिंग नहीं होने से हुई घटना

सीमा पर फेंसिंग नहीं होने के कारण जवान अनजाने में दूसरे देश की सीमा में चला गया था. इस मामले में किसी तरह की झड़प या तनाव की जानकारी सामने नहीं आई है. फिलहाल BSF जवान सुरक्षित भारत लौट चुका है.



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