खाड़ी में लड़ रहे जंग, भारत में मिलाया हाथ... BRICS में आए पेजेश्कियान ने UAE नेता से की मुलाकात

भारत में चल रहे BRICS समिट के बीच ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं की मुलाकात ने सबका ध्यान खींचा है. ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस, शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की. दोनों नेताओं के बीच यह बैठक ऐसे वक्त हुई है जब खाड़ी क्षेत्र में तनाव और जंग का माहौल बना हुआ है.

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नई दिल्ली में 18वें BRICS समिट के दौरान हुई इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर बातचीत की. बातचीत में द्विपक्षीय रिश्तों के साथ हाल के क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं और दोनों देशों के साझा हित से जुड़े मुद्दे शामिल रहे. बैठक में दोनों पक्षों ने अलग-अलग मुद्दों पर अपने विचार साझा किए.

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BRICS मंच से पेजेशकियान ने उठाया UN का मुद्दा

इससे पहले BRICS समिट को संबोधित करते हुए ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को लेकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि अगर UN चार्टर देशों को गैरकानूनी तरीके से बल प्रयोग से नहीं बचा सकता और अंतरराष्ट्रीय नियम कुछ देशों के लिए बाध्यकारी हैं, जबकि दूसरे देशों को उनकी अलग-अलग व्याख्या करने की छूट है, तो वास्तविक बहुपक्षवाद की बात नहीं की जा सकती.

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पेजेशकियान ने कहा कि ऐसी स्थिति में बहुपक्षवाद का कोई वास्तविक अर्थ नहीं रह जाता. उनका यह बयान BRICS समिट में वैश्विक व्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय नियमों को लेकर चल रही चर्चा के बीच आया.

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भारत में जुटे BRICS देशों के नेता

18वां BRICS समिट 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में हो रहा है. पहले दिन का कार्यक्रम समाप्त हो गया है. इसमें BRICS सदस्य देशों के अलावा पार्टनर देशों, आमंत्रित प्रतिनिधिमंडलों और कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि ने भी हिस्सा लिया. इसी समिट के इतर पेजेशकियान और शेख खालिद से मुलाकात हुई. दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत पर ज्यादा जानकारी खबर लिखे जाने तक सामने नहीं आई है.

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