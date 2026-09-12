scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

खाड़ी में लड़ रहे जंग, भारत में मिलाया हाथ... BRICS में आए पेजेश्कियान ने UAE नेता से की मुलाकात

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के इतर नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने यूएई के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात कर द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर बात की. इसी दौरान पेजेश्कियान ने मंच से कहा कि अगर अंतरराष्ट्रीय नियम सब पर बराबर लागू नहीं होंगे तो बहुपक्षवाद बेमानी हो जाएगा.

Advertisement
X
UAE और ईरान में लगातार तनाव बना हुआ है. (Photo- @Iran_in_India)
UAE और ईरान में लगातार तनाव बना हुआ है. (Photo- @Iran_in_India)

भारत में चल रहे BRICS समिट के बीच ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं की मुलाकात ने सबका ध्यान खींचा है. ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस, शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की. दोनों नेताओं के बीच यह बैठक ऐसे वक्त हुई है जब खाड़ी क्षेत्र में तनाव और जंग का माहौल बना हुआ है.

नई दिल्ली में 18वें BRICS समिट के दौरान हुई इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर बातचीत की. बातचीत में द्विपक्षीय रिश्तों के साथ हाल के क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं और दोनों देशों के साझा हित से जुड़े मुद्दे शामिल रहे. बैठक में दोनों पक्षों ने अलग-अलग मुद्दों पर अपने विचार साझा किए.

यह भी पढ़ें: BRICS का दिल्ली डिक्लेरेशन सर्वसम्मति से पास, PM मोदी बोले- संकल्पों को ठोस नतीजों में बदलना है

सम्बंधित ख़बरें

अमेरिका को लेकर क्या बोले राष्ट्रपति पेजेश्कियान? देखें दुनिया आजतक
'US को लगा वेनेजुएला की तरह कब्जा कर लेंगे...', बोले राष्ट्रपति पेजेश्कियान
Trump and Pezeshkian
भारत में पेजेश्कियान, उधर ट्रंप ने होर्मुज पर दे दिया बड़ा बयान...
'हर दिन बयान बदलते हैं ट्रंप...', ऐसा क्यों बोले राष्ट्रपति पेजेश्कियान?
zahra pezeshkian(Photo: X@Annapurna4BJP)
ईरानी राष्ट्रपति की बेटी जहरा पहुंचीं BRICS बाजार, सादगी ने खींचा ध्यान

BRICS मंच से पेजेशकियान ने उठाया UN का मुद्दा

इससे पहले BRICS समिट को संबोधित करते हुए ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को लेकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि अगर UN चार्टर देशों को गैरकानूनी तरीके से बल प्रयोग से नहीं बचा सकता और अंतरराष्ट्रीय नियम कुछ देशों के लिए बाध्यकारी हैं, जबकि दूसरे देशों को उनकी अलग-अलग व्याख्या करने की छूट है, तो वास्तविक बहुपक्षवाद की बात नहीं की जा सकती.

Advertisement

पेजेशकियान ने कहा कि ऐसी स्थिति में बहुपक्षवाद का कोई वास्तविक अर्थ नहीं रह जाता. उनका यह बयान BRICS समिट में वैश्विक व्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय नियमों को लेकर चल रही चर्चा के बीच आया.

यह भी पढ़ें: 'मिडिल ईस्ट और खाड़ी में जंग से बचना होगा', BRICS समिट से शी जिनपिंग का मैसेज

भारत में जुटे BRICS देशों के नेता

18वां BRICS समिट 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में हो रहा है. पहले दिन का कार्यक्रम समाप्त हो गया है. इसमें BRICS सदस्य देशों के अलावा पार्टनर देशों, आमंत्रित प्रतिनिधिमंडलों और कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि ने भी हिस्सा लिया. इसी समिट के इतर पेजेशकियान और शेख खालिद से मुलाकात हुई. दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत पर ज्यादा जानकारी खबर लिखे जाने तक सामने नहीं आई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    भारत मंडपम में BRICS नेताओं ने खिंचवाई ग्रुप फोटो, पौधारोपण भी किया, देखें Video |
    'चिन्मय दास के आंसुओं ने सनातनियों को झकझोर दिया', CM शुभेंदु अधिकारी ने उठाया बांग्लादेश की जेल में बंद हिंदू संत का मुद्दा |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 12 सितंबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    'क्रिएटर्स का सम्मान करना सिखो', सलमान खान के प्रोडक्शन हाउस पर भड़के अमाल मलिक, क्यों हुए नाराज? |
    ठेले पर गोलगप्पे खाने के बाद बीमार पड़े दर्जनों लोग, 8 लोग अस्पताल में भर्ती |
    MP Hijab Row: दमोह स्कूल के 4 आरोपियों को हाई कोर्ट से झटका, हिजाब और नमाज के आरोप वाली FIR रद्द करने से इनकार |
    सांपों के बीच मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर, अस्पताल में घुसा बाढ़ का पानी |
    पंजाब में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 21,500 लीटर नकली घी को किया जब्त! |
    कैदी ने चलाई गोली... गार्ड के सिर पर वार कर नीचे गिराया, रायसेन जेल गोलीकांड का LIVE वीडियो आया सामने |
    'संकल्पों को ठोस नतीजों में बदलना हमारी जिम्मेदारी', नई दिल्ली डिक्लेरेशन के पास होने पर बोले PM मोदी
    Advertisement