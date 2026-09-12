गोंडा में व्यापारी की हत्या पर गरमाई UP की राजनीति, परिजनों से मिलने जा रहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को पुलिस ने हिरासत में लिया

गोंडा में कारोबारी विनोद कुमार साहनी हत्याकांड के बाद यूपी की सियासत गरमाई हुई है. विनोद साहनी के परिजनों से मिलने गोंडा जा रहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को बाराबंकी के मसौली टोल प्लाजा पर पुलिस ने रोक कर हिरासत में ले लिया और थाने पर बैठा दिया.

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हिरासत में लिए जाने के बाद अजय राय ने सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि मैं बाराबंकी आया नहीं था, बल्कि बाराबंकी होते हुए गोंडा जा रहा था. विनोद साहनी की दो दिन पहले हत्या कर दी गई, उनकी हत्या भाजपा के गुंडों द्वारा की गई है. जो व्यक्ति समाज की आवाज मजबूती से उठाता था, उसकी हत्या कर दी जाती है.

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उन्होंने कहा कि पूरा कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल उनके घर शोक संवेदना प्रकट करने जा रहा था, लेकिन टोल प्लाजा पर ही गिरफ्तार करके थाने पर बैठा दिया गया. ये लोकतंत्र में पहली बार हो रहा है कि किसी को शोक संवेदना प्रकट करने से भी रोका जा रहा है.

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अजय राय ने इस दौरान योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद पर भी बड़ा हमला बोला. उन्होंने कहा कि अगर संजय निषाद में थोड़ी भी नैतिकता बची है तो उन्हें तत्काल मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देना चाहिए. धरने का नाटक करने से काम नहीं चलेगा. उन्हें आदेश करना चाहिए कि आरोपियों के घर पर बुलडोजर कब चलेगा.

अजय राय ने मांग की कि पीड़ित परिवार को 5 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद और एक सरकारी नौकरी दी जाए. उन्होंने कहा कि अगर वाकई में न्याय दिलाना है तो इस्तीफा देकर कांग्रेस के साथ आएं और विनोद साहनी को न्याय दिलाएं.

प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में जंगलराज और गुंडाराज चल रहा है और सरकार आरोपियों को संरक्षण दे रही है.

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