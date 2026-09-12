POCSO केस में दो महीने की मिली जेल, जमानत के बाद एक्टर रोहित चंदेल की पहली पोस्ट वायरल

POCSO एक्ट के तहत दर्ज मामले में लगभग दो महीने तक हिरासत में रहने के बाद जमानत मिलने पर टेलीविजन एक्टर रोहित चंदेल को पहली बार. रिहाई के बाद एक्टर की तस्वीरें ऑनलाइन सामने आईं, जिनमें वे अपनी वकील सविना बेदी, भाई मोहित और बहन हर्षाना चंदेल के साथ नजर आए. इसके अलावा उनका लेटेस्ट पोस्ट भी सुर्खियों में है.

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रोहित ने अपनी एक तस्वीर शेयर की जिसमें वे पारंपरिक सफेद धोती पहने समुद्र में कमर तक पानी में खड़े हैं. कैमरे की तरफ पीठ करके, वे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए दिख रहे हैं और उनके चारों ओर लहरें उठ रही हैं. एक्टर ने पोस्ट का कैप्शन दिया, 'यातो धर्मस्ततो जयः,' जिसका अर्थ है, 'जहां धर्म है, वहीं विजय है.'

रिहाई के बाद रोहित की पहली तस्वीरों में, एक्टर गुलाबी टी-शर्ट और सफेद ट्राउजर पहने हुए दिखे. 'सास बहू और साजिश' की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्हें अपनी वकील और परिवार के सदस्यों से बात करते हुए देखा गया. अब तक, रिहाई के बाद रोहित या उनके परिवार ने सोशल मीडिया पर कोई व्यक्तिगत बयान जारी नहीं किया है.

रोहित चंदेल को क्यों गिरफ्तार किया गया था?

रोहित चंदेल को जुलाई 2026 में मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था. एक 16 वर्षीय लड़की, जो कथित तौर पर एक्टर की परिचित थी ने उन पर पीछा करने (स्टॉकिंग), बार-बार कॉल करने और परेशान करने का आरोप लगाया था. शिकायत के अनुसार, चंदेल ने कथित तौर पर नाबालिग से अपने नंबर और अन्य फोन नंबरों से कई बार संपर्क किया था. शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि 5 जुलाई को उन्होंने लड़की का उसके घर के पास सामना किया, उसका पीछा किया, उसके साथ बदसलूकी की और मारपीट की.

शिकायत के बाद, पुलिस ने POCSO एक्ट की धारा 12 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 78 और 115(2) के तहत मामला दर्ज किया और एक्टर को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद चंदेल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और जमानत मिलने से पहले वे लगभग दो महीने तक हिरासत में रहे.

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हालांकि ये आरोप एक चल रहे कानूनी मामले का हिस्सा हैं और इन्हें अभी तक साबित तथ्य नहीं माना गया है. रोहित ने इन आरोपों पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है.

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