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How to Make Sabzi Masala Powder: अमचूर-सौंफ मिलाकर घर पर बनाएं बाजार जैसा सब्जी मसाला, 1 चम्मच में दोगुना हो जाएगा स्वाद!

एक जैसी सब्जी खाकर रोज-रोज बोर होना आम बात है, लेकिन आप चाहे तो रोज की बोरिंग सब्जी को टेस्टी बना सकते है. इसके लिए आपको बाजार से महंगा सब्जी मसाला भी खरीदने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे आप आसानी से घर पर ही तैयार कर सकते हैं. आइए आपको सब्जी मसाला पाउडर बनाने की रेसिपी बताते हैं.

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सब्जी में मसाले से स्वाद बढ़ जाता है. (PHOTO:AI)
सब्जी में मसाले से स्वाद बढ़ जाता है. (PHOTO:AI)

How to Make Sabzi Masala Powder: खाने का स्वाद उसके मसालों में छिपा होता है, इसलिए बाजार में मसाले महंगी कीमतों पर बिकते हैं. मसालों के बिना खाना बोरिंग और बेस्वाद लगता है. अगर आप भी टेस्टी खाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए बाजार से खरीदकर कोई महंगा मसाला लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. खाने को टेस्टी बनाने के लिए आप घर पर ही आसानी से सब्जी मसाला पाउडर तैयार कर सकते है, जिसे बनाने में बिल्कुल मेहनत नहीं लगेगी और आपका काम भी हो जाएगा. 

घर में मौजूद कुछ मसालों की मदद से आप बाजार जैसा सब्जी मसाला तैयार कर सकते हैं. इसकी खुशबू और स्वाद इतना बढ़िया होता है कि साधारण आलू, गोभी, भिंडी या मिक्स वेज जैसी सब्जी भी काफी स्वादिष्ट लगने लगती है. सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाना बेहद आसान है और लंबे समय तक स्टोर भी किया जा सकता है.

सब्जी मसाला बनाने के लिए सामग्री

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  • 4 बड़े चम्मच धनिया के बीज
  • 2 बड़े चम्मच जीरा
  • 1 बड़ा चम्मच सौंफ
  • 1 छोटा चम्मच काली मिर्च
  • 2-3 सूखी लाल मिर्च
  • 1 छोटा चम्मच अजवाइन
  • 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर
  • 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर
  • 1 छोटा चम्मच गरम मसाला
  • ½ छोटा चम्मच हींग
  • नमक स्वादानुसार

सब्जी मसाला पाउडर बनाने का तरीका

  1. सबसे पहले एक कड़ाही को गैस पर रखें, जब वो गर्म हो जाए तब उसमें धनिया, जीरा, सौंफ, काली मिर्च, सूखी लाल मिर्च और अजवाइन डालकर मिडियम फ्लेम पर हल्का भून लें.
  2. मसालों को तब तक भूनें जब तक इनमें से अच्छी खुशबू आने न लगे. ध्यान रखें कि मसाले जलने न पाएं, वरना मसाले का टेस्ट कड़वा हो जाएगा.
  3. भुने हुए मसालों को एक प्लेट में निकालकर पूरी तरह ठंडा होने दें. अब इन्हें मिक्सर में डालकर बारीक या थोड़ा दरदरा पीस लें, जैसा आपको पसंद हो.
  4. पिसे हुए मसाले को एक कटोरी में निकालें. इसमें हल्दी, अमचूर पाउडर, गरम मसाला, हींग और नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें. आपका होममेड सब्जी मसाला तैयार है.

1 चम्मच मसाला और सब्जी का स्वाद डबल

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इस मसाले को आप आलू, गोभी, मटर, भिंडी, बैंगन, शिमला मिर्च या मिक्स वेज जैसी कई सब्जियों में इस्तेमाल कर सकते हैं. आमतौर पर तीन से चार लोगों की सब्जी में करीब 1 से 2 चम्मच मसाला काफी रहता है. हालांकि मात्रा अपनी पसंद और सब्जी के हिसाब से कम-ज्यादा कर सकते हैं. 

सब्जी बनाते समय जब मसाला अच्छी तरह भुन जाए, तब इसमें यह होममेड मसाला डालें. थोड़ी देर पकाने पर मसालों की खुशबू सब्जी में अच्छी तरह घुल जाएगी और नॉर्मल खाने का स्वाद भी बढ़िया हो जाएगा.

स्टोर करने का सही तरीका

सब्जी मसाले को आप लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको इसे पूरी तरह ठंडा होने देना. ठंडा होने के बाद ही इसे एयरटाइट कांच के जार में भरकर रखें. हमेशा सूखा और साफ चम्मच इस्तेमाल करें, ताकि मसाले में नमी न जाए. इसे धूप और नमी वाली जगह से दूर रखें. बेहतर स्वाद और खुशबू के लिए इसे जरूरत के मुताबिक थोड़ी-थोड़ी मात्रा में बनाना अच्छा रहता है.

 

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