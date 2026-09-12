scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मिडिल ईस्ट और खाड़ी में जंग से बचना होगा', BRICS समिट से शी जिनपिंग का मैसेज

BRICS समिट के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मिडिल ईस्ट और गल्फ में जारी जंग को लेकर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि इस जंग से क्षेत्र के लोगों को गंभीर नुकसान हुआ है और BRICS देशों को वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए बड़ी भूमिका निभानी चाहिए.

Advertisement
X
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग. (Photo- @SpoxCHN_MaoNing)
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग. (Photo- @SpoxCHN_MaoNing)

नई दिल्ली में चल रहे BRICS समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मिडिल ईस्ट की जंग को लेकर बड़ा संदेश दिया है. शी जिनपिंग ने कहा कि मिडिल ईस्ट और गल्फ क्षेत्र में जंग से बचना होगा. उन्होंने कहा कि इस जंग से क्षेत्र के लोगों को गंभीर नुकसान हुआ है और यह अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साझा हित में नहीं है.

शी जिनपिंग ने BRICS देशों से वैश्विक शांति और स्थिरता बनाए रखने में अग्रणी भूमिका निभाने की अपील की. उन्होंने कहा कि BRICS को दुनिया में शांति और स्थिरता कायम करने में आगे रहना चाहिए. साथ ही सदस्य देशों के बीच वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने की जरूरत बताई.

यह भी पढ़ें: BRICS का दिल्ली डिक्लेरेशन सर्वसम्मति से पास, PM मोदी बोले- संकल्पों को ठोस नतीजों में बदलना है

सम्बंधित ख़बरें

दिल्ली डिक्लेरेशन सर्वसम्मति से पास, PM मोदी बोले- संकल्पों को ठोस नतीजों में बदलना है
'ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म के 10 प्रपोजल तैयार करें', BRICS नेताओं से बोले PM मोदी
PM Modi also proposed a 10-point BRICS Reform Roadmap focused on representation, responsiveness and rule-making to make global institutions more reflective of current economic realities.
'अब नियम मानने वाला नहीं, नियम बनाने वाला बने ग्लोबल साउथ', BRICS से PM मोदी का संदेश
PM MODI AND RAMPHOSA
BRICS 2023: '...तो आप चीतों के घर में हैं', सुनते ही हंस पड़े PM मोदी
Brics Summit 2026
जंग का विरोध, किसी एक पर हमले की निंदा नहीं... साझा बयान पर सहमत BRICS देश

'इतिहास के सही पक्ष में खड़े हों BRICS देश'

चीनी राष्ट्रपति ने BRICS देशों से इतिहास के "सही पक्ष" में मजबूती से खड़े होने की अपील भी की. उन्होंने वैश्विक हालात के बीच BRICS की भूमिका को अहम बताया और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया.

शी जिनपिंग ने कहा कि चीन BRICS के सदस्य देशों के साथ मिलकर मिडिल ईस्ट और गल्फ क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम करने में अपनी भूमिका निभाएगा. उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब क्षेत्र में जारी जंग का असर शांति, सुरक्षा और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है.

Advertisement

2027 में चीन करेगा BRICS समिट की मेजबानी

शी जिनपिंग ने नई दिल्ली में यह भी ऐलान किया कि चीन 2027 में BRICS की अध्यक्षता संभालेगा और 19वें BRICS समिट की मेजबानी करेगा. मौजूदा BRICS समिट में वैश्विक संघर्षों के अलावा अंतरराष्ट्रीय गवर्नेंस, आर्थिक सहयोग और विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो रही है.

यह भी पढ़ें: BRICS Summit 2026 LIVE: 'बदलती दुनिया को पुराने संस्थानों से नहीं चलाया जा सकता, सुधार जरूरी...', BRICS नेताओं से बोले PM मोदी

BRICS के मंच पर शी जिनपिंग का यह संदेश ऐसे समय आया है जब यूक्रेन और मिडिल ईस्ट में जारी जंग के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर तनाव बढ़ा हुआ है. चीन लगातार BRICS को ग्लोबल साउथ की आवाज और वैश्विक व्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाने वाले मंच के तौर पर पेश करता रहा है.

नई दिल्ली में हो रहे इस समिट में अलग-अलग देशों के नेताओं के बीच वैश्विक शांति, सुरक्षा और सहयोग को लेकर चर्चा हो रही है. ऐसे में शी जिनपिंग का मिडिल ईस्ट पर जंग से बचने और BRICS को शांति में बड़ी भूमिका निभाने का संदेश समिट के अहम बयानों में शामिल है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'मिडिल ईस्ट और गल्फ में जंग से बचना होगा', BRICS समिट से शी जिनपिंग का मैसेज |
    पीछा किया, फिर घर में घुसा और... कैलिफोर्निया रेस्टोरेंट के बाहर सिरफिरे आशिक ने खौफनाक वारदात को दिया अंजाम |
    BRICS 2026: क्या है 'ग्लोबल साउथ'? जिसे मजबूत बनाने पर PM मोदी ने दिया जोर |
    रात 3 बजे पार्टी से लौट रहे थे, ब्रिज की रेलिंग तोड़कर नीचे गिरी THAR, एयरबैग्स ने बचाई 4 जिंदगियां |
    ट्रंप ने किया इनकार, सऊदी अरब सीधे करेगा हूतियों पर हवाई वार |
    ना आएगा ट्रेलर, ना हिंदी में रिलीज होगी फिल्म 'द पैराडाइज'! तेलुगू स्टार नानी का ये कैसा प्लान? |
    लश्कर-ए-तैयबा की साजिश पर NIA का बड़ा एक्शन, जम्मू-कश्मीर में 10 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी |
    10 Best Places to Visit in Ladakh: 8 महीने में 4 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे लद्दाख, जन्नत से कम नहीं हैं यहां की ये 10 जगहें, आप भी दोस्तों संग करें सैर |
    'US को लगा वेनेजुएला की तरह कब्जा कर लेंगे...', आजतक से बोले राष्ट्रपति पेजेश्कियान |
    BRICS का दिल्ली डिक्लेरेशन सर्वसम्मति से पास, PM मोदी बोले- संकल्पों को ठोस नतीजों में बदलना है
    Advertisement