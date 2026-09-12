'भारत और चीन एक-दूसरे से सीखें', दिल्ली BRICS सम्मेलन में जिनपिंग की PM मोदी से अपील, साझा विकास और सहयोग का दिया नारा

BRICS समिट के लिए भारत आए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच शनिवार को द्विपक्षीय वार्ता हुई. दोनों नेताओं ने इस दौरान द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने और आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की.

और पढ़ें

द्विपक्षीय वार्ता के दौरान, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि भारत और चीन को 'ग्रेटर BRICS सहयोग' के तहत उच्च गुणवत्ता वाले विकास के लिए मिलकर काम करना चाहिए. चीनी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक, बैठक के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि भारत और चीन एक-दूसरे की खूबियों से सीख सकते हैं और साझा विकास हासिल कर सकते हैं. चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि चीन भारत के साथ अपने संबंधों को रणनीतिक और दीर्घकालिक नजरिए से देखता है.

चीनी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक, शी ने कहा कि भारत और चीन को एक-दूसरे की ताकत और खूबियों से सीखते हुए साझा विकास की ओर आगे बढ़ना चाहिए.

वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने BRICS समिट में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सकारात्मक वक्तव्य के लिए उनका धन्यवाद किया. पीएम मोदी ने कहा कि भारत की BRICS अध्यक्षता के दौरान चीन से मिले समर्थन और सहयोग के लिए वे आभारी हैं. उन्होंने कहा कि अब दोनों देशों के पास द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करने का अवसर है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: BRICS का दिल्ली डिक्लेरेशन सर्वसम्मति से पास, PM मोदी बोले- संकल्पों को ठोस नतीजों में बदलना है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भारत में गर्मजोशी से स्वागत करते हुए कहा, "आपका स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है. ब्रिक्स समिट में आपकी सकारात्मक टिप्पणियों के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद."

चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने बताया कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने घोषणा की है कि अगले साल चीन BRICS की अध्यक्षता संभालेगा और 19वें BRICS समिट की मेजबानी करेगा. माओ निंग के मुताबिक, चीन इस मौके का इस्तेमाल BRICS देशों के बीच आम सहमति बनाने और भविष्य की योजनाओं पर मिलकर काम करने के लिए करेगा.

---- समाप्त ----