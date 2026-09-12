scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'भारत और चीन एक-दूसरे से सीखें', दिल्ली BRICS सम्मेलन में जिनपिंग की PM मोदी से अपील, साझा विकास और सहयोग का दिया नारा

BRICS समिट से इतर शनिवार को नई दिल्ली में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की द्विपक्षीय बैठक हुई. चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि भारत और चीन को 'ग्रेटर BRICS सहयोग' के तहत उच्च गुणवत्ता वाले विकास के लिए मिलकर काम करना चाहिए.

Advertisement
X
पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रीपति शी जिनपिंग की द्विपक्षीय बैठक (Photo: PTI)
पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रीपति शी जिनपिंग की द्विपक्षीय बैठक (Photo: PTI)

BRICS समिट के लिए भारत आए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच शनिवार को द्विपक्षीय वार्ता हुई. दोनों नेताओं ने इस दौरान द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने और आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की. 

द्विपक्षीय वार्ता के दौरान, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि भारत और चीन को 'ग्रेटर BRICS सहयोग' के तहत उच्च गुणवत्ता वाले विकास के लिए मिलकर काम करना चाहिए. चीनी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक, बैठक के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि भारत और चीन एक-दूसरे की खूबियों से सीख सकते हैं और साझा विकास हासिल कर सकते हैं. चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि चीन भारत के साथ अपने संबंधों को रणनीतिक और दीर्घकालिक नजरिए से देखता है. 

चीनी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक, शी ने कहा कि भारत और चीन को एक-दूसरे की ताकत और खूबियों से सीखते हुए साझा विकास की ओर आगे बढ़ना चाहिए. 

सम्बंधित ख़बरें

Mallikarjun Kharge attacks Gujarat BJP Govt (File Photo: X/@INC)
खड़गे ने गुजरात BJP पर लगाए गंभीर आरोप, बोले- 90% पानी पीने लायक नहीं
BRICS नेताओं ने खिंचवाई ग्रुप फोटो, पौधारोपण भी किया, देखें Video
'संकल्पों को ठोस नतीजों में बदलना...', दिल्ली डिक्लेरेशन के पास होने पर बोले PM मोदी
PM Modi at BRICS Summit
ग्‍लोबल पावर पर कुछ देश कर रहे फैसला... भुगत रहा ग्‍लोबल साउथ: PM मोदी
BRICS Declaration
आतंकवाद के खिलाफ दुनिया एकमत, BRICS में पहलगाम हमले की निंदा

वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने BRICS समिट में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सकारात्मक वक्तव्य के लिए उनका धन्यवाद किया. पीएम मोदी ने कहा कि भारत की BRICS अध्यक्षता के दौरान चीन से मिले समर्थन और सहयोग के लिए वे आभारी हैं. उन्होंने कहा कि अब दोनों देशों के पास द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करने का अवसर है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: BRICS का दिल्ली डिक्लेरेशन सर्वसम्मति से पास, PM मोदी बोले- संकल्पों को ठोस नतीजों में बदलना है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भारत में गर्मजोशी से स्वागत करते हुए कहा, "आपका स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है. ब्रिक्स समिट में आपकी सकारात्मक टिप्पणियों के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद."

चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने बताया कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने घोषणा की है कि अगले साल चीन BRICS की अध्यक्षता संभालेगा और 19वें BRICS समिट की मेजबानी करेगा. माओ निंग के मुताबिक, चीन इस मौके का इस्तेमाल BRICS देशों के बीच आम सहमति बनाने और भविष्य की योजनाओं पर मिलकर काम करने के लिए करेगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'भारत और चीन एक-दूसरे से सीखें', दिल्ली BRICS सम्मेलन में जिनपिंग की PM मोदी से अपील, साझा विकास और सहयोग का दिया नारा |
    POCSO केस में दो महीने की जेल, जमानत के बाद एक्टर रोहित चंदेल की पहली पोस्ट वायरल |
    10 सितंबर को चेक-इन, बंद रहा कमरा... दिल्ली के होटल में एयरलाइन कैप्टन की संदिग्ध हालत में मौत |
    मेरठ जिला जेल के बाहर रील बनाना पड़ा भारी, पुलिस ने दर्ज की FIR |
    भेड़िया | STORYBOX WITH JAMSHED |
    72 बैंक खाते, फर्जी फर्में और 5600 करोड़ का ट्रांजैक्शन, कानपुर पुलिस ने खोला साइबर फ्रॉड का राज, दो आरोपी गिरफ्तार |
    How to Make Sabzi Masala Powder: अमचूर-सौंफ मिलाकर घर पर बनाएं बाजार जैसा सब्जी मसाला, 1 चम्मच में दोगुना हो जाएगा स्वाद! |
    UP में फसल सर्वे में अवैध वसूली पर फूटा किसानों का गुस्सा, जूतों की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया |
    कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के गुजरात BJP पर गंभीर आरोप, बोले- 90% पानी पीने लायक नहीं |
    गोंडा में व्यापारी की हत्या पर गरमाई UP की राजनीति, परिजनों से मिलने जा रहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को पुलिस ने हिरासत में लिया
    Advertisement