जिस कुत्ते को रोज रोटी देता था, उसी ने खतरा आते ही बचा ली जान... CCTV में कैद वफादारी की कहानी

हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र के फेरुपुर से कुत्ते की वफादारी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक शख्स पर दूसरे कुत्ते ने हमला किया तो गली में रहने वाला वही कुत्ता हमलावर से भिड़ गया, जिसे शख्स रोज खाना खिलाता था. CCTV में कैद इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. वीडियो देखकर लोग कह रहे हैं कि बेजुबान जानवरों को प्यार और अपनापन दिया जाए तो वे भी वक्त पड़ने पर अपनी वफादारी निभाना जानते हैं.

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CCTV कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुईं, उनमें एक शख्स अपने घर के बाहर खड़ा दिखाई देता है. सब कुछ सामान्य था. लेकिन तभी फ्रेम में एक दूसरा कुत्ता आता है. कुत्ता शख्स पर हमला करने के लिए झपटता है. शख्स शायद कुछ समझ पाता, उससे पहले उसके पास मौजूद दूसरा कुत्ता एक्टिव हो जाता है. वह सीधे हमलावर कुत्ते से भिड़ जाता है. दोनों कुत्तों के बीच जमकर संघर्ष होता है. इस दौरान जिस इंसान पर हमला होने वाला था, वह बच जाता है.

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क्यों? क्योंकि जिस कुत्ते को वह रोज खाना खिलाता था, उसने वक्त पड़ने पर उसे अकेला नहीं छोड़ा. जिस कुत्ते ने शख्स को बचाया, वो उसका पालतू नहीं था. वो गली का कुत्ता था. शख्स उसे रोज खाना खिलाता था. यानी दोनों के बीच कोई कागजी रिश्ता नहीं था. न मालिक-पालतू का टैग, न कोई ट्रेनिंग और न ही कोई औपचारिक रिश्ता. बस एक इंसान था, जो रोज उस जानवर के लिए खाना निकाल देता था. और शायद उस कुत्ते ने उस छोटी सी मदद को याद रखा. जिस दिन उसे लगा कि उसके सामने वही इंसान खतरे में है, उसने बिना सोचे-समझे मोर्चा संभाल लिया.

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जिसको रोटी दी, उसी के लिए ढाल बन गया

इंसानों की दुनिया में रिश्तों की बड़ी-बड़ी परिभाषाएं हैं. दोस्ती, परिवार, रिश्तेदारी, एहसान और भरोसा. लेकिन जानवरों की दुनिया थोड़ी अलग है. वहां शायद हिसाब-किताब नहीं होता. रोटी मिली, अपनापन मिला और रिश्ता बन गया. हरिद्वार के इस CCTV वीडियो में भी कुछ ऐसा ही दिखाई देता है. एक तरफ हमला करने वाला कुत्ता है और दूसरी तरफ वह कुत्ता है, जिसे रोज खाना मिलता था.

हमलावर जैसे ही उस शख्स की तरफ बढ़ता है, दूसरा कुत्ता उसके सामने खड़ा हो जाता है. जैसे कह रहा हो- इससे पहले यहां तक पहुंचना होगा. और फिर दोनों के बीच भिड़ंत शुरू हो जाती है.

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घटना का CCTV वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इस कुत्ते की वफादारी की तारीफ कर रहे हैं. वीडियो देखकर कई लोग यही कह रहे हैं कि बेजुबान जानवरों को अगर प्यार दिया जाए तो वे उसे भूलते नहीं हैं. दरअसल, अक्सर गली के कुत्तों को लेकर लोगों के मन में डर या नाराजगी रहती है. कई जगह उन्हें भगाया जाता है. लेकिन इस घटना ने उसी तस्वीर का दूसरा पहलू सामने रखा है. एक शख्स ने किसी गली के कुत्ते को रोज खाना दिया. और जब उसी शख्स पर खतरा आया तो कुत्ता उसकी ढाल बन गया.

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कुछ सेकंड का वीडियो, लेकिन कहानी लंबी

CCTV फुटेज में ये पूरी घटना कुछ ही सेकंड की है. लेकिन इन कुछ सेकंड में इंसान और जानवर के बीच का भरोसा दिखाई देता है. हरिद्वार की इस कहानी में हिसाब बिल्कुल सीधा है- इंसान ने रोज रोटी दी… और जब खतरा आया तो कुत्ते ने अपनी वफादारी निभा दी.

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