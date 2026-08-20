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पहली बार होगा ऐसा... MARUTI ला सकती है CNG वाली ऑटोमेटिक कार

मारुति सुजुकी बलेनो का फेसलिफ्ट अगले महीने आने वाला है. ये कार 5 सितंबर को लॉन्च हो सकती है. मारुति इस कार के साथ कुछ ऐसा कर सकती है, जो इससे पहले कंपनी ने कभी नहीं किया. पहली बार मारुति अपनी कार में सीएनजी के साथ ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दे सकती है. आइए जानते हैं मारुति सुजुकी बलेनो में क्या नया होगा.

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Maruti बलेनो फेसलिफ्ट को 5 सितंबर को लॉन्च कर सकती है. (Photo: marutisuzuki.com)
Maruti बलेनो फेसलिफ्ट को 5 सितंबर को लॉन्च कर सकती है. (Photo: marutisuzuki.com)

मारुति सुजुकी अपनी पॉपुलर हैचबैक कार का फेसलिफ्ट लॉन्च करने वाली है. अगले महीने की शुरुआत में मारुति बलेनो का फेसलिफ्ट अवतार लाने वाली है. लॉन्च से पहले इस कार के टेस्ट म्यूल को कई बार स्पॉट किया गया है. इसके आधार पर कार में होने वाली बदलाव का अंदाजा लगाया जा सकता है. 

बलेनो फेसलिफ्ट सितंबर के पहले हफ्ते (5 सितंबर) में लॉन्च होगी. कार के डिजाइन और इंटीरियर में बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है, लेकिन इसमें ट्रांसमिशन से जुड़ा एक बड़ा बदलाव आ सकता है. रिपोर्ट्स की मानें, तो मारुति वो करने वाली जो अब तक सिर्फ टाटा कर पाई है. 

यानी मारुति सुजुकी बलेनो फेसलिफ्ट में सीएनजी के साथ ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दिया जा सकता है. अगर ऐसा होता है तो टाटा के अलावा मारुति सुजुकी दूसरी प्लेयर बन जाएगी, जो इस तरह की सुविधा देगी. आइए जानते हैं इस कार में क्या कुछ नया मिलेगा. 

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क्या होगा कार में नया?

बलेनो फेसलिफ्ट में रिवाइज्ड फ्रंट फेस आएगा. इसमें अपडेटेड बंपर डिजाइन और ग्रिल मिलेगा. मारुति इसमें एक कनेक्टेड एलईडी बार या फिर क्रोम सेटअप दे सकता है. ये बार ग्रिल को दो हिस्सों में बांट देगा. कार का ओवरऑल डिजाइन पहले जैसा ही रहेगा. इसमें कोई बदलाव नहीं होगा. 

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यह भी पढ़ें: 28KM का माइलेज, विदेश में इस MARUTI की बंपर डिमांड... 2 लाख के पार हुआ एक्सपोर्ट

मारुति नई कार में 16 इंच के एलॉय वील्स दे सकती है. जबकि रियर में कुछ छोटे बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं. टेललैम्प के डिजाइन में कोई बदलाव नहीं होगा. इंटीरियर की बात करें, तो मारुति सुजुकी बलेनो फेसलिफ्ट में नई थीम वाला कैबिन मिल सकता है. 

कंपनी डैशबोर्ड में भी कुछ बदलाव कर सकती है, जिससे कैबिन नया लगे. मौजूदा बलेनो की तरह ही इसमें एचयूडी, 360 डिग्री कैमरा और दूसरे फीचर्स मिलते रहेंगे. फेसलिफ्ट अवतार में कुछ नए फीचर्स भी कंपनी जोड़ सकती है. इसमें वेंटिलेटेड सीट्स, इलेक्ट्रिक सनरूफ, बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जर, बेहतर स्पीकर सेटअप और दूसरे फीचर्स मिल सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: 30KM का माइलेज, 20 लाख से ज्यादा हुई सेल... अब नए अवतार में आ रही है ये MARUTI

पहली बार मिलेगा ये फीचर

कार में पार्किंग सेंसर, रिवर्स कैमरा, एबीएस, ईबीडी, ईएसपी, हिल होल्ड असिस्ट, 6 एयरबैग और दूसरे सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे. कार के इंजन में कोई बदलाव नहीं होगा. इसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 90 पीएस की पावर और 113 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा. कार में 5 स्पीड मैन्युअल और एएमटी गियरबॉक्स मिलेगा. 

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लेटेस्ट रिपोर्ट्स की मानें, तो मारुति सुजुकी बलेनो फेसलिफ्ट में हमें सीएनजी के साथ ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिल सकता है. ये मारुति की ओर से बड़ा कदम होगा. खासकर उन लोगों के लिए जो बेहतर फ्यूल इकोनॉमी के साथ ही शहरों में एक आरामदायक ड्राइव भी चाहते हैं.

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