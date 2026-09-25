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विसर्जन से पहले नातिन आदिया को गोद में लिए 'लालबागचा राजा' के दर पहुंचे मुकेश अंबानी, गणपति पेंडेंट में खूबसूरत दिखीं नीता अंबानी; VIDEO

Nita Ambani And Mukesh Ambani At LalbaugCha Raja: गणपति विसर्जन से पहले मुकेश अंबानी और नीता अंबानी नातिन आदिया के साथ लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे. सफेद शर्ट में मुकेश अंबानी का नाना वाला अवतार और नीता अंबानी का गणपति पेंडेंट नेकलेस सोशल मीडिया पर छाया हुआ है.

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ईशा अंबानी की बेटी आदिया अपने नाना की गोद में लालबागचा राजा का आशीर्वाद लेने पहुंची. (Photo: instagram/@screengrab)
ईशा अंबानी की बेटी आदिया अपने नाना की गोद में लालबागचा राजा का आशीर्वाद लेने पहुंची. (Photo: instagram/@screengrab)

Nita Ambani And Mukesh Ambani At LalbaugCha Raja: आज 25 सितंबर 2026 को अनंत चतुर्दशी के मौके पर गणपति विसर्जन किया जा रहा है. ऐसे में गणपति बप्पा के विसर्जन से पहले मुंबई के मशहूर लालबागचा राजा के दरबार में कई बड़े चेहरे पहुंचे. इसी कड़ी में बिजनेसमैन मुकेश अंबानी और नीता अंबानी भी शामिल रहे. वे 24 सितंबर को रात में बप्पा का आशीर्वाद लेने पहुंचे. इस दौरान अंबानी परिवार का एक ऐसा अंदाज देखने को मिला, जिसने सारी लाइमलाइट अपनी ओर खींच ली.

मुकेश अंबानी अपनी नातिन आदिया को गोद में लेकर दर्शन के लिए पहुंचे थे. करोड़ों की संपत्ति के मालिक मुकेश अंबानी का नातिन के लिए ये प्यार और पूरे परिवार का सादगी भरा अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है. उनके कदम से कदम मिलाकर चलतीं नीता अंबानी भी बहुत खूब लगीं. उनकी साड़ी से लेकर जूलरी तक सभी कुछ बहुत खास रहा. ईशा अंबानी की बेटी आदिया भी नाना-नानी के साथ बप्पा के दर्शन के लिए ट्रेडिशनल आउटफिट में दिखी.

नातिन आदिया को गोद में लेकर पहुंचे मुकेश अंबानी
लालबागचा राजा के दर्शन के दौरान सबसे ज्यादा ध्यान मुकेश अंबानी और उनकी नातिन आदिया की बॉन्डिंग ने खींचा. मुकेश अंबानी पूरे समय आदिया को अपनी गोद में लिए नजर आए. वह बेहद प्यार से नातिन को संभालते हुए बप्पा के दरबार तक पहुंचे. आदिया भी अपने नाना की गोद में आराम से बैठी नजर आई और आसपास का माहौल बड़े ध्यान से देख रही थीं. मुकेश अंबानी के चेहरे पर नातिन के साथ होने की खुशी साफ नजर आ रही थी. यही प्यारा सा पल इस पूरे दर्शन का सबसे खास हिस्सा बन गया.


सफेद शर्ट में दिखा मुकेश अंबानी का सिंपल लुक
लुक की बात करें तो मुकेश अंबानी इस दौरान बिल्कुल सिंपल अंदाज में नजर आए. उन्होंने सफेद हाफ स्लीव शर्ट के साथ डार्क ट्राउजर पहना था. वह बेहद सादे कपड़ों में वह बप्पा के दर्शन के लिए पहुंचे थे.

उनका ये सिंपल लुक और नातिन को गोद में लेकर चलने का अंदाज देखने वालों का ध्यान खींच रहा था. खासकर इसलिए क्योंकि इस दौरान वो एक बिजनेसमैन से ज्यादा एक प्यार करने वाले नाना के रूप में नजर आए.

खूबसूरत साड़ी और गजरे में नीता अंबानी का ट्रेडिशनल लुक
नीता अंबानी भी इस खास मौके पर पूरे ट्रेडिशनल अंदाज में नजर आईं. उन्होंने पिंक और मैरून टोन की प्रिंटेड सिल्क साड़ी पहनी थी. साड़ी पर बने ट्रेडिशनल मोटिफ और खूबसूरत बॉर्डर उनके लुक को और निखार रहे थे. नीता अंबानी ने साड़ी को सीधे पल्लू स्टाइल में बांधा हुआ था. इसके साथ उन्होंने मैचिंग रेड ब्लाउज पहना.

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हेयरस्टाइल की बात करें तो नीता अंबानी ने वो भी बहुत ही सिंपल रखा. उन्होंने बालों का बन बनाकर उसमें गजरा लगाया गया था.  

नाना मुकेश अंबानी की गोद में बैठी आदिया की मासूमियत ने इस पूरे पल को और खास बना दिया. सोशल मीडिया पर भी अंबानी परिवार के इस फैमिली मोमेंट की खूब चर्चा हो रही है. आदिया का हेयरस्टाइल भी बहुत खास था. उसको बालों को फ्रेंच चोटी में बांधकर उसमें पिंक कलर को छोटे-छोटे फूल लगाए गए थे. 



गणपति वाला नेकलेस पहन लगीं खास
इस खास मौके पर नीता अंबानी ने बेहद शानदार जूलरी पहनी. उन्होंने गले में लंबी चेन में हीरे-पन्ने जड़ा पेंडेंट नेकलेस पहना था. इन नेकलेस का पेंडेंट इसे खास बनाता है क्योंकि वो गणपति की मूर्ति जैसा था. कानों में नीता अंबानी ने मैचिंग ईयररिंग्स और हाथों में चूड़ियां पहन अपने लुक को कंप्लीट किया. 

पिंक आउटफिट में बहुत प्यारी लगी आदिया
अंबानी परिवार की वायरल होती वीडियो में सबसे ज्यादा क्यूट अगर कोई लगा तो वो छोटी आदिया थी. ईशा अंबानी की बेटी को लालबागचा राजा के दर्शन करने के लिए पिंक कलर का प्रिंटेड ट्रेडिशनल कुर्ता-पायजामा पहने देखा गया. पेप्लम स्टाइल कुर्ती और मैचिंग शरारा उसके लुक को खास बना रहे थे. आदिया का कुर्ता-शरारा लहरिया प्रिंट का था. उसका पूरा लुक बेहद सिंपल और प्यारा था.

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