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'पहली बार पसंद आए सिब्बल'... वोट चोरी के आरोपों पर किरेन रिजिजू का कांग्रेस पर तंज

पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल का 2013 का संसद भाषण का वीडियो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने शेयर किया है. रिजिजू ने दावा किया कि सिब्बल के पुराने बयान से कांग्रेस के मौजूदा ‘वोट चोरी’ के आरोपों पर सवाल उठते हैं.

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किरेन रिजिजू ने कपिल सिब्बल का पुराना वीडियो शेयर किया है. (File Photo-PTI)
किरेन रिजिजू ने कपिल सिब्बल का पुराना वीडियो शेयर किया है. (File Photo-PTI)

कांग्रेस के 'वोट चोरी' के आरोपों के बीच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने पार्टी पर तंज कसा है. उन्होंने कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया. रिजिजू ने कहा कि वह आम तौर पर सिब्बल को पसंद नहीं करते. लेकिन इस बार उनकी बात अच्छी लगी.

रिजिजू ने दावा किया कि सिब्बल के पुराने बयान से कांग्रेस के मौजूदा 'वोट चोरी' के आरोपों की पोल खुलती है. उन्होंने कहा कि सिब्बल ने कानून मंत्री रहते संसद में वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने की प्रक्रिया समझाई थी.

रिजिजू बोले- पहली बार सिब्बल की बात पसंद आई

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रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि वह सिब्बल को पसंद नहीं करते. उन्होंने आरोप लगाया कि सिब्बल अक्सर भ्रष्ट और असामाजिक तत्वों का बचाव करते हैं. हालांकि, इस मामले में रिजिजू ने कहा कि उन्हें पहली बार सिब्बल की बात पसंद आई.
 

रिजिजू ने कहा कि सिब्बल के पुराने भाषण ने कांग्रेस के 'वोट चोरी' वाले दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं. उन्होंने इसी वजह से 2013 का वीडियो शेयर किया. दरअसल, शेयर किए गए वीडियो में सिब्बल 2013 में संसद में वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने के मुद्दे पर जवाब देते नजर आ रहे हैं. उस समय वह कानून मंत्री थे. 

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सिब्बल ने बताया था कि कुछ परिस्थितियों में वोटर लिस्ट से नाम हटाया जा सकता है. उन्होंने इसके लिए तीन वजहें बताई थीं. इनमें मतदाता का दूसरी विधानसभा सीट में चले जाना शामिल था. इसके अलावा एक ही व्यक्ति का नाम दो जगह दर्ज होने पर भी एक नाम हटाया जा सकता है. तीसरी स्थिति मतदाता की मौत की थी.

सिब्बल ने यह भी कहा था कि अगर किसी व्यक्ति का नाम गलत तरीके से हट गया है, तो वह निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के पास जा सकता है. वहां दोबारा नाम शामिल कराने के लिए आवेदन किया जा सकता है. उन्होंने वोटर लिस्ट को लगातार अपडेट होने वाली प्रक्रिया बताया था. उनके मुताबिक, साल के दौरान वोटर लिस्ट में बदलाव होते रहते हैं. नए नाम जुड़ते हैं और नियमों के मुताबिक पुराने नामों में बदलाव भी किया जाता है.

यह भी पढ़ें: 'इंडिया अगेंस्ट वोट चोरी अब नया नारा', उद्धव ठाकरे बोले- ज्ञानेश कुमार BJP का हथियार

रिजिजू ने इसी पुराने बयान को मौजूदा विवाद से जोड़ते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है.

'वोट चोरी' को लेकर चल रहा राजनीतिक विवाद

दरअसल, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और हटाने को लेकर कांग्रेस और चुनाव आयोग के बीच लगातार विवाद चल रहा है. कांग्रेस चुनाव प्रक्रिया और वोटर लिस्ट में बदलाव को लेकर सवाल उठा रही है. कांग्रेस की ओर से 'वोट चोरी' का मुद्दा उठाया जा रहा है. वहीं बीजेपी और उसके नेता इन आरोपों को खारिज करते रहे हैं.

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इसी राजनीतिक बहस के बीच रिजिजू ने सिब्बल का पुराना वीडियो शेयर किया है. उनका कहना है कि 2013 में कांग्रेस सरकार में कानून मंत्री रहे सिब्बल ने संसद में वोटर लिस्ट में नाम हटने और दोबारा नाम जुड़ने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी थी. रिजिजू ने इसी बयान के जरिए कांग्रेस के मौजूदा आरोपों पर तंज कसा है. अब उनका यह सोशल मीडिया पोस्ट राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया है.
 

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