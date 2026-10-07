Rahu Gochar 2026: मकर में राहु की एंट्री, 4 राशियों के आएंगे अच्छे दिन!

Rahu Gochar 2026: ग्रहों की चाल में बदलाव का असर ज्योतिष में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है. दिसंबर में राहु राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं. 5 दिसंबर 2026 को राहु कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे. मकर राशि के स्वामी शनि हैं और राहु-शनि का संबंध ज्योतिष में काफी प्रभावशाली माना जाता है. ऐसे में राहु का यह गोचर करियर, आर्थिक स्थिति, निवेश, फैसलों और महत्वाकांक्षाओं से जुड़े मामलों में बदलाव ला सकता है.

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राहु को छाया ग्रह माना जाता है. यह अचानक होने वाले बदलाव, महत्वाकांक्षा, भ्रम, विदेशी संपर्क और अप्रत्याशित अवसरों से जुड़ा माना जाता है. इसलिए इसका प्रभाव हमेशा एक जैसा नहीं रहता. किसी के लिए यह तेजी से आगे बढ़ने के मौके ला सकता है, तो किसी को जल्दबाजी और गलत फैसलों से बचने की जरूरत पड़ सकती है.

धनु राशि- खर्च बढ़ सकता है

राहु का मकर राशि में गोचर धनु राशि के जातकों के खर्च बढ़ा सकता है. अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आ सकता है, जिससे बजट प्रभावित हो सकता है. इसलिए इस दौरान फिजूलखर्ची से बचना बेहतर रहेगा.

करियर में काम का दबाव बढ़ सकता है. नौकरी बदलने या कोई बड़ा फैसला लेने का विचार है तो अच्छी तरह विचार करने के बाद ही कदम उठाएं. ऑफिस में किसी की बात का गलत मतलब निकालने या छोटी बात को विवाद बनाने से बचें.

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निवेश के मामले में भी सावधानी जरूरी होगी. बिना पूरी जानकारी के किसी योजना में पैसा लगाने से नुकसान हो सकता है.

मकर राशि- करियर में बढ़ेगी जिम्मेदारी

राहु का प्रवेश मकर राशि में ही होने वाला है, इसलिए इस राशि के जातकों पर इसका प्रभाव खास माना जा रहा है. करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और काम को लेकर महत्वाकांक्षा भी बढ़ सकती है.

इस दौरान नौकरी या कारोबार में कोई बड़ा बदलाव करने का विचार मन में आ सकता है. हालांकि हर अवसर को तुरंत स्वीकार करने के बजाय उसके लंबे समय के फायदे और नुकसान जरूर समझें.

पैसों के मामले में बड़े जोखिम लेने से बचना बेहतर रहेगा. वहीं अपनी छवि और लोगों के साथ व्यवहार को लेकर भी सतर्क रहें. राहु का प्रभाव कभी-कभी जल्दबाजी में निर्णय लेने की प्रवृत्ति बढ़ा सकता है.

कुंभ राशि- फैसलों में जल्दबाजी न करें

कुंभ राशि वालों के लिए राहु का राशि परिवर्तन कुछ चुनौतियां लेकर आ सकता है. नौकरी या कारोबार से जुड़े कामों में रुकावट आ सकती है.ऑफिस में वरिष्ठ अधिकारियों या सहकर्मियों से बातचीत करते समय शब्दों का ध्यान रखें. किसी भी तरह के विवाद को बढ़ाने से बचें.

कारोबार करने वाले लोगों को नई डील या निवेश से पहले कागजात और शर्तों की अच्छी तरह जांच करनी चाहिए. जल्दी पैसा कमाने की चाह में लिया गया फैसला नुकसान पहुंचा सकता है.

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मीन राशि- करियर में मिल सकते हैं नए मौके

मीन राशि वालों के लिए राहु का यह गोचर अपेक्षाकृत बेहतर रह सकता है. करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है.

कारोबार से जुड़े लोगों के लिए नए संपर्क फायदेमंद साबित हो सकते हैं. किसी नए प्रोजेक्ट या काम की शुरुआत का मौका भी मिल सकता है.

आर्थिक मामलों में भी सुधार के संकेत मिल सकते हैं. निवेश से फायदा होने की संभावना बन सकती है, लेकिन यहां भी बिना जानकारी के जोखिम लेने से बचना जरूरी रहेगा.

राहु के गोचर में किन बातों का रखें ध्यान?

राहु के प्रभाव में भ्रम और जल्दबाजी बढ़ने की मान्यता है. इसलिए 5 दिसंबर के बाद खासतौर पर बड़े आर्थिक फैसले सोच-समझकर लेना बेहतर रहेगा. नौकरी, कारोबार, निवेश या किसी नए प्रोजेक्ट से जुड़े फैसले में सिर्फ आकर्षक ऑफर देखकर निर्णय न लें.

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार राहु का प्रभाव व्यक्ति की चंद्र राशि के साथ-साथ पूरी कुंडली में ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करता है. इसलिए एक ही गोचर का असर सभी लोगों पर समान नहीं होता. यह राशिफल सामान्य आकलन पर आधारित है.

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