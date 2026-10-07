केरल में ED की कार्रवाई, 92 करोड़ की कथित अनियमितता पर 20 ठिकानों पर छापेमारी

केरल में प्रवर्तन निदेशालय ने तीन कोऑपरेटिव सोसाइटियों में लगभग 92 करोड़ रुपये की कथित अनियमितताओं की जांच के तहत त्रिशूर, एर्नाकुलम और कोझिकोड में 20 स्थानों पर छापेमारी की. जांच में अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी में 55 करोड़, थेन्नेला सर्विस कोऑपरेटिव सोसाइटी में 10 करोड़ और कुट्टानेल्लूर कोऑपरेटिव बैंक में 27 करोड़ रुपये की अनियमितताएं सामने आई हैं. अधिकारियों ने बताया कि कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय धोखाधड़ी के आरोपों के तहत की जा रही है.

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अधिकारियों के मुताबिक, ED की टीमें त्रिशूर, एर्नाकुलम और कोझिकोड में करीब 20 जगहों पर तलाशी ले रही है.

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जिन तीन सोसाइटियों की जांच हो रही है, उनमें अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी में 55 करोड़ रुपये, थेन्नेला सर्विस कोऑपरेटिव सोसाइटी में 10 करोड़ रुपये और कुट्टानेल्लूर कोऑपरेटिव बैंक में 27 करोड़ करोड़ रुपये की कथित अनियमितता शामिल है.

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