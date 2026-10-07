scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Repo Rate Hike: 3.5 साल में पहली बार RBI ने बढ़ाया रेपो रेट, होम लोन से कार लोन तक होंगे महंगे, बढ़ेगी EMI

RBI Repo Rate Hike: केंद्रीय बैंक ने बुधवार को लोन लेने वालों को बड़ा झटका दिया है और रेपो रेट में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है. इससे होम लोन से लेकर कार लोन तक महंगे हो जाएंगे.

Advertisement
X
आरबीआई के फैसले से बढ़ने वाली है आपके लोन की ईएमआई. (Photo: ITG)
आरबीआई के फैसले से बढ़ने वाली है आपके लोन की ईएमआई. (Photo: ITG)

भारतीय रिजर्व बैंक की तीन दिवसीय एमपीसी बैठक के नतीजे आ गए हैं. गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इस बैठक में लिए गए फैसलों का ऐलान करते हुए लोन लेने वालों को बड़ा झटका दिया है. दरअसल, RBI ने रेपो रेट बढ़ा दिया है और इसमें 25 बीपीएस का इजाफा करते हुए इसे 5.50% कर दिया है. इससे पहले करीब 3.5 साल से ये 5.25 पर स्थिर था. केंद्रीय बैंक के इस फैसले से होम लोन या कार लोन लेने वाले ग्राहकों पर ईएमआई का बोझ बढ़ सकता है. 

वेस्ट एशिया संघर्ष, कच्चे तेल में उछाल का जिक्र
आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने वेस्ट एशिया संघर्ष और कच्चे तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी का जिक्र करते हुए अपने संबोधन की शुरुआत की. इस बीच ग्लोबल महंगाई बढ़ने, एनर्जी प्राइस से खाने-पीने की चीजों तक के दाम बढ़ने पर चिंता जताई. इसके साथ ही उन्होंने रेपो रेट को लेकर एमपीसी बैठक में लिए गए फैसले का ऐलान करते हुए बताया कि तीन दिवसीय बैठक में चर्चा के बाद रेपो रेट को बढ़ाने का फैसला किया गया है. उन्होंने कहा कि वैश्विक महंगाई बढ़ने का खतरा और शेयर बाजार में अनिश्चितता का माहौल बरकरार है. 

आरबीआई ने रेपो रेट में बढ़ोतरी का झटका (Repo Rate Hike) देते हुए बताया कि बैठक में रेपो रेट 5.50% किए जाने के साथ SDF रेट में 0.25 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ इसे 5.25 फीसदी किया गया है, तो वहीं MSF रेट भी इसी तरीके से बढ़कर अब 5.75 फीसदी कर दिया गया है.

सम्बंधित ख़बरें

The RBI boss said that the MPC decided unanimously to maintain a neutral stance.
क्या आपकी EMI बढ़ेगी? थोड़ी देर में RBI का फैसला
RBI On India GDP Growth
चुनौतियां बहुत... लेकिन भारत में दम, GDP पर क्या बोले RBI गवर्नर?
RBI MPC Results
रेपो रेट का हो गया ऐलान, जानिए घटेगी या बढ़ेगी आपके लोन की EMI
RBI Repo Rate Results MPC
EMI कट का मिलेगा गिफ्ट या RBI देगा झटका, कुछ देर में ऐलान
US Stock Market Crash
ट्रंप के खास का एक फैसला, फिर अमेरिकी बाजार में चौतरफा हाहाकार
Advertisement

पहले से थी Repo Rate Hike की आशंका? 
इस साल 2026 में यह रिजर्व बैंक की चौथी एमपीसी बैठक थी, जबकि इससे पहले अप्रैल, जून और अगस्त में हुई बैठकों में रेपो रेट 5.25% पर यथावत रखा गया था. एक्सपर्ट पहले से ही कच्चे तेल की कीमतों में उबाल और महंगाई का हवाला देते हुए रेपो रेट में 25 बीपीएस की बढ़ोतरी की आशंका जाहिर कर रहे थे. अब इसपर केंद्रीय बैंक ने भी मुहर लगा दी है. 

RBI ने रेपो रेट में 25 बीपीएस की बढ़ोतरी के साथ ही मॉनेटरी पॉलिसी के रुख में भी बदलाव किया है और इसे पहले के न्यू्ट्रल से बदलकर कैलिब्रेटेड टाइटनिंग में तब्दील कर दिया है. मतलब केंद्रीय बैंक का पूरा फोकस महंगाई को कंट्रोल करने का है. यानी रेपो रेट में शॉर्ट टर्म में कटौती की उम्मीद कम है.

Repo Rate होता क्या है? 
रेपो दर (Repo Rate) वह ब्याज दर है, जिस पर आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए बैंकों को कर्ज देता है. इसी दर के आधार पर बैंक अपने ग्राहकों को दिए जाने वाले लोन की ब्याज दरें तय करते हैं. RBI MPC की तीन दिवसीय बैठक हर दो महीने में की जाती है. रेपो रेट में घट-बढ़ का सीधा असर लोन लेने वालों पर पड़ता है. 

Advertisement

इसके पीछे की वजह ये है कि अगर रेपो रेट बढ़ता है, तो बैंकों के लिए आरबीआई से कर्ज लेना महंगा हो जाता है. ऐसे में बैंकों की ओर से इसका बोझ ग्राहकों पर डालने की उम्मीद बढ़ जाती है या लोन महंगा कर देते हैं. वहीं, रेपो रेट घटने पर लोन सस्ते होते हैं और EMI का बोझ कम हो जाता है. 

महंगाई का अनुमान बढ़ाया
रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में बढ़ोतरी करने के साथ ही FY27 के लिए कोर महंगाई दर के अनुमान में भी बढ़ोतरी की है और इसे पहले के 4.3 फीसदी से बढ़ाकर 4.4 फीसदी कर दिया गया है. इसके साथ ही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधारित महंगाई यानी CPI का अनुमान 5 फीसदी से बढ़ाकर 5.2 फीसदी कर दिया है. इसके पीछे आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने रबी सीजन पर कमजोर मानसून और अल नीनो के असर को जिम्मेदार ठहराया. 

तेज रहेगी इकोनॉमी की रफ्तार, GDP पर बोले गवर्नर 
रेपो रेट और महंगाई दर के साथ ही आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने देश की जीडीपी ग्रोथ (India's GDP Growth) को लेकर अनुमान जाहिर किया.  केंद्रीय बैंक ने FY27 के लिए रियल जीडीपी ग्रोख का अनुमान 6.7% से बढ़ाकर 7.1% कर दिया है. दूसरी तिमाही के लिए 6.4% से बढ़ाकर 7.2% और तीसरी तिमाही के लिए 6.5% से 6.9% किया है, जबकि चौथी तिमाही के लिए इसे 6.8% पर यथावत रखा है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'पहली बार पसंद आए सिब्बल'... वोट चोरी के आरोपों पर किरेन रिजिजू का कांग्रेस पर तंज |
    Amla Rice Recipe: लंच में ट्राई करें साउथ इंडियन स्टाइल आंवला राइस, रेसिपी है बेहद आसान |
    CM से लेकर PM तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे किए 25 साल |
    4 साल दर्द सहा, पर नहीं टूटा हौसला... अगरकर गए तो चमकी भुवनेश्वर कुमार की किस्मत |
    केरल में ED की कार्रवाई, 92 करोड़ की कथित अनियमितता पर 20 ठिकानों पर छापेमारी |
    Rahu Gochar 2026: मकर में राहु की एंट्री, 4 राशियों के आएंगे अच्छे दिन! |
    'कोई हीरोइन काम नहीं करेगी', लंबी हाइट-लुक्स पर अमिताभ बच्चन ने सुने ताने, इंडस्ट्री में झेला रिजेक्शन |
    UP के 'दो लड़कों' की जोड़ी में आ गई दूरी? सीटों पर पेंच, प्रदर्शन में नहीं दिखी राहुल-अखिलेश की गर्मजोशी |
    प्रेमी संग भागी विवाहिता से बर्बरता, सबके सामने यौन संबंध बनाने पर किया मजबूर |
    7 अक्टूबर हमले की तीसरी बरसी पर आज इजरायल में हाई अलर्ट, अपनों को याद कर रहे लोग
    Advertisement