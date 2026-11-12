मुस्लिम भाइयों ने बेटा बनकर किया हिंदू महिला का अंतिम संस्कार, CM बोले- मां का प्यार धर्म नहीं देखता

केरलम के वायनाड से सांप्रदायिक सौहार्द और इंसानियत की एक मिसाल सामने आई है. यहां दो मुस्लिम भाइयों ने एक हिंदू महिला का अंतिम संस्कार पूरी हिंदू परंपराओं के साथ किया. इन दोनों भाइयों ने करीब पांच दशकों तक उस बुजुर्ग महिला की अपनी मां की तरह देखभाल की थी.

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केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इस वाकये की तारीफ की. उन्होंनेम लिखा, 'ये वही केरल है जिसे मैं जानता हूं, प्यार करता हूं और जिस पर विश्वास करता हूं.'

वायनाड के मुप्पैनाड पंचायत स्थित चित्रगिरी की रहने वाली कल्याणी अम्मा (85) का हाल ही में निधन हो गया था. कल्याणी अम्मा की अपनी कोई संतान या दूसरे रिश्तेदार नहीं थे. उनके पड़ोस में रहने वाले दो भाई- रज्जाक और सुलेमान, पिछले 50 सालों से उनका ख्याल रख रहे थे.

बेटों की तरह महिला का ख्याल रखते थे दोनों भाई

दोनों भाई और उनका परिवार कल्याणी अम्मा की रोजमर्रा की जरूरतों, दवाइयों और अस्पताल ले जाने तक की जिम्मेदारी उठाते थे. वो उनके हर पारिवारिक उत्सव का हिस्सा भी रहती थीं. कल्याणी अम्मा दोनों भाइयों को अपने बेटों की तरह मानती थीं और उन्होंने आखिरी समय से पहले अपनी इच्छा जताई थी कि उनके निधन के बाद उनका अंतिम संस्कार यही दोनों भाई करें.

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हिंदू रीति-रिवाज से किया अंतिम संस्कार

कल्याणी अम्मा की अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए रज्जाक और सुलेमान ने स्थानीय हिंदू श्मशान घाट में उनकी चिता को मुखाग्नि दी और सभी अंतिम रस्में पूरी कीं. वीडी सतीशन ने अपनी पोस्ट में कहा कि दोनों भाइयों ने एक मां की अंतिम इच्छा को सगे बेटों के प्रेम और सम्मान के साथ पूरा किया. उन्होंने आगे लिखा, 'मां का प्यार धर्म नहीं देखता. बेटे का कर्तव्य जाति नहीं पूछता और दुख, प्यार की तरह, हम सभी का बराबर होता है.'

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इस घटना को केरलम की भावना का दिल छू लेने वाला उदाहरण बताते हुए उन्होंने कहा कि राज्य एक ऐसी भूमि है जहां 'प्यार कोई धर्म नहीं जानता, करुणा कोई जाति नहीं मानती और मानवता हमें एक साथ लाती है.' उन्होंने कहा, 'हम सब एक हैं. केरल की ये महान भावना पूरे भारत को प्रेरित करे.'

केरलम सीएम ने बताया कि उन्होंने कप्पन रजाक से फोन पर बात की है और उनसे और उनके भाई से मिलने का वादा किया है,

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