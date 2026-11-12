Dhanu Tarot Rashifal 12 November 2026: अवसरों का इंतजार करें, समय का सम्मान करें

धनु

फाइव आफ पेंटाकल्स

आज का दिन आप के लिए आर्थिक दबाव का संकेतक है. पेशेवर मामलों में लापरवाही न बरतें. अपनों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का दबाव रहेगा. रिश्तेदारों के लिए क्षमता से अधिक करने का भाव बनाए रखें. सभी के प्रति सहयोग की भावना रखें. परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ाएं. नियम अनुशासन और व्यवस्था पर ध्यान दें. घर के लोगों का साथ सहयोग रहेगा.

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सूझबूझ से राह आसान बनाए रखेंगे. जरूरी सुविधाओं पर ध्यान देंगे. संतुलितनिर्णय लेने पर जोर दें. आपसी मदद का भाव बनाए रहें. गरिमा गोपनीयता के प्रति संवेदनशील बने रहें. अवसरों को भुनाने में हड़बड़ी न दिखाएं. कामकाज के विषय लंबित रह सकते हैं. अच्छे अवसरों का इंतजार करें. ऊर्जा व समय का सम्मान करें.



स्वास्थ्य: दिनचर्या में सरलता सहजता बढ़ाएं. खानपान पर ध्यान दें. सेहत से समझौता नहीं करें.

आर्थिक स्थिति: कारोबार में स्पष्टता रखें. वित्तीय मामलों पर फोकस बढ़ाएं. नियम पालन अपनाएं.

रिश्ते: घर वालों पर विश्वास बनाए रखेंगे. अपरिचितों से दूरी बनाकर चलेंगे. शीघ्र प्रभावित न हों.

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