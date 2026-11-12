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Makar Tarot Rashifal 12 November 2026: सक्रियता रखेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 12 November 2026: लक्ष्यों को साधेंगे. योजनाओं पर फोकस बनाए रखेंगे. नेतृत्व को बेहतर बनाए रखेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि बनी रहेगी. अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे.

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capricorn horoscope
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मकर
किंग आफ पेंटाकल्स
आज का दिन आप के लिए सभी क्षेत्रों में सहजता से आगे बढ़ने और साख बनाए रखने में सहयोगी है. लोग आप पर भरोसा बनाए रखेंगे. सभी महत्वपूर्ण कार्यों  को सरलता से आगे बढ़ाएंगे. कारोबार में सफल रहेंगे. सबको जोड़े रखने के प्रयासों में गति आएगी. आर्थिक पक्ष अनुरूप रहेगा. लोगों में प्रभाव बनाए रखेंगे. विभिन्न मामलों बढ़ाने के अवसर बनेंगे. सक्रियता बनाए रखें. 

एक दूसरे के लिए मदद की भावना को बढ़ावा देंगे. रिश्तों में एक दूसरे का विश्वास बनाए रखेंगे. पेशेवर विषयों को आगे बढ़ाएंगे. सहकारिता का भाव बना रहेगा. लक्ष्यों को साधेंगे. योजनाओं पर फोकस बनाए रखेंगे. नेतृत्व को बेहतर बनाए रखेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि बनी रहेगी. अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. लापरवाही से बचें. 

स्वास्थ्य: सेहत सुधार पर रहेगी. खानपान पर जोर रखेंगे. व्यक्तित्व पर बल देंगे. हल्का भोजन लें. 
आर्थिक स्थिति: सौदों को बढ़ावा मिलेगा. औद्योगिक प्रयासों में सक्रियता रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. 
रिश्ते:  परिचित समर्थन बनाए रहेंगे. घर में आनंद का वातावरण बना रहेगा. संबंध मजबूत होंगे. 

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आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा, अपनों के साथ सुखद पल बिताएंगे
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