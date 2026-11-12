Singh Tarot Rashifal 12 November 2026: सजग रहें, दिनचर्या व्यवस्थित रखें

सिंह

फोर आफ स्वार्ड्स

आज का दिन आप के लिए कोई भी कार्य करने से पहले उचित विचार करने पर जोर देने वाला है. विरोधियों की योजनाओं से प्रभावित होने से बचें. जल्दी आवेश में नहीं आएं. सावधानी से अपना पक्ष रखें. उधार के लेनदेन से बचें. हल्की एवं असरहीन बातों से दूरी बनाए रखें. तथ्यों को अनदेखा न करें. लालच में न आएं. आर्थिक मामलों में सक्रियता बनाए रख सकते हैं.



सभी के प्रति नजरिया बड़ा बनाए रखें. कारोबार में ढिलाई न बरतें . विभिन्न कार्यों को परिणाम तक पहुंचाने की कोशिश बनाए रखें. विविध कार्यों में अनावश्यक ऊर्जा लगाने की बजाय सहजता से आगे बढ़ते रहें. नीति नियमों का पालन करेंगे. विरोधी की चाल में आने से बचें. धर्म का पालन बनाए रखें. लापरवाही न दिखाएं.

और पढ़ें

स्वास्थ्य: व्यवहार में सामंजस्यता बढ़ाएं. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति सजग रहें. दिनचर्या व्यवस्थित रखें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में स्पष्टता रखें. धैर्य व नियमितता बनाए रखें. कारोबार सामान्य रहेगा.

रिश्ते: रिश्तेदारों से सहजता बढ़ाएंगे. अपनों की इच्छाओं का सम्मान करें. जवाब देने में जल्दबाजी से बचें.

---- समाप्त ----