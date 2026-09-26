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'ज्ञानेश कुमार ने BJP टिकट का दिया था ऑफर', केरल के पूर्व मुख्य सचिव का सनसनीखेज दावा

केरल के पूर्व मुख्य सचिव जिजी थॉमसन ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गंभीर आरोप लगाया है. उनका दावा है कि ज्ञानेश कुमार ने उन्हें 2016 में BJP की टिकट पर चुनाव लड़ने को कहा था. राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार पर चुनाव में मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया.

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केरल के पूर्व मुख्य सचिव ने लगाया ज्ञानेश कुमार पर आरोप (Photo: X/ANI Screengrab)
केरल के पूर्व मुख्य सचिव ने लगाया ज्ञानेश कुमार पर आरोप (Photo: X/ANI Screengrab)

केरल के पूर्व मुख्य सचिव जिजी थॉमसन ने SIR को लेकर जारी विवाद के बीच दावा किया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 2016 में उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव में BJP के टिकट पर चुनाव लड़ने के कहा था. थॉमसन ने बताया कि उन्होंने इससे इनकार कर दिया था. 

जिजि थॉमसन का कहना है कि एक फ्लाइट के दौरान ज्ञानेश कुमार ने उनसे यह बात कही थी. खास बात तो यह है कि यह दावा ऐसे समय में आया है जब मतदाता सूची के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न' (SIR) से जुड़े फैसलों पर CEC ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों के बीच असहमति की खबरें हैं.

2016 की इस घटना का जिक्र करते हुए थॉमसन ने बताया कि ज्ञानेश कुमार उनके दोस्त थे. उन्होंने उनसे उनके रिटायरमेंट के प्लान के बारे में पूछा. थॉमसन के मुताबिक, उन्होंने ज्ञानेश कुमार को बताया था कि वे रिटायरमेंट के बाद बच्चों के लिए किसी प्रोजेक्ट पर काम करना चाहेंगे, लेकिन ज्ञानेश कुमार ने उनसे इसकी बजाय केरल के पथानामथिट्टा से चुनाव लड़ने का सुझाव दिया. 

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केरल के पूर्व मुख्य सचिव के मुताबिक ज्ञानेश कुमार ने उन्हें चुनाव लड़ने, सांसद बनने और फिर मंत्री बनने का सुझाव दिया. उनका कहना है कि उन्होंने तुरंत ही इसे मना कर दिया था. 

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यह भी पढ़ें: 'ज्ञानेश कुमार को चुनाव में मैच फिक्सिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई', राहुल गांधी का केंद्र पर बड़ा हमला

ज्ञानेश कुमार ने मैच फिक्सिंग की: राहुल गांधी

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केरल के पूर्व मुख्य सचिव जिजी थॉमसन के बयान का हवाला देते हुए CEC ज्ञानेश कुमार पर चुनाव में मैच-फिक्सिंग करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि CEC ज्ञानेश कुमार(जो उस समय IAS अधिकारी थे) ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल BJP के लिए उम्मीदवार चयन में किया. 

खास बात तो यह है कि यह बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में आई एक अंग्रेजी अखबार की एक रिपोर्ट सामने आने के बाद विपक्ष ज्ञानेश कुमार पर हमलावर है. विपक्ष लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है. 

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