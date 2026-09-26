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ट्रैफिक पुलिस चौकी में अचानक गूंजी किलकारी, जवानों की मदद से महिला ने दिया बच्चे को जन्म

सूरत रेलवे स्टेशन के बाहर मध्य प्रदेश जाने की तैयारी कर रही गर्भवती महिला को अचानक तेज प्रसव पीड़ा होने लगी. हालत बिगड़ती देख ट्रैफिक ब्रिगेड के जवान उसे पास की पुलिस चौकी ले गए और स्टेशन के मेडिकल स्टाफ को बुलाया. डॉक्टर की मदद से महिला ने वहीं सामान्य प्रसव के जरिए बच्चे को जन्म दिया. बाद में जच्चा-बच्चा दोनों को अस्पताल भेजा गया.

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जवानों की तत्परता से समय पर मिली मदद.(Photo: Screengrab)
जवानों की तत्परता से समय पर मिली मदद.(Photo: Screengrab)

सूरत रेलवे स्टेशन के बाहर दोपहर करीब 3 बजकर 20 मिनट पर अचानक ऐसा माहौल बन गया, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी. एक दंपती अपने बच्चे के साथ मध्य प्रदेश जाने के लिए रवाना होने की तैयारी में खड़ा था. इसी दौरान महिला को तेज प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और वह दर्द से रोने लगी. उसकी हालत देखकर आसपास मौजूद लोगों का ध्यान भी उसकी ओर चला गया.

स्टेशन के बाहर उस समय ट्रैफिक संचालन की जिम्मेदारी संभाल रहे टीआरबी और ट्रैफिक ब्रिगेड के जवानों ने महिला के पति से पूरी जानकारी ली. पति ने बताया कि उसकी पत्नी गर्भवती है और अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है. स्थिति को गंभीरता से लेते हुए जवानों ने बिना देर किए महिला और उसके पति को पास की ट्रैफिक पुलिस चौकी पहुंचाया.

यह भी पढ़ें: सूरत: 10 हजार के विवाद में ₹150 के पेट्रोल से मार्केट में लगाई आग, 14 दुकानें जलकर खाक, आरोपी अकाउंटेंट अरेस्ट

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चौकी में अचानक बदल गया माहौल

महिला को चौकी लाने के साथ ही रेलवे स्टेशन पर मौजूद इमरजेंसी मेडिकल स्टाफ को तत्काल सूचना दी गई. जवानों ने मेडिकल टीम को मौके पर बुलाया. इसी बीच महिला की प्रसव पीड़ा और बढ़ गई और चौकी के अंदर ही डिलीवरी की स्थिति बन गई.

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मेडिकल स्टाफ की मदद से महिला का सामान्य प्रसव कराया गया. कुछ ही देर बाद जिस चौकी में पुलिसकर्मी ट्रैफिक व्यवस्था संभाल रहे थे, वहां बच्चे की किलकारियां गूंजने लगीं. अचानक बदले इस माहौल में मौजूद जवानों ने महिला की मदद की और मेडिकल टीम ने नवजात तथा मां की जरूरी प्राथमिक देखभाल की.

बच्चे के जन्म के बाद जच्चा-बच्चा दोनों को आगे की चिकित्सकीय जांच की जरूरत देखते हुए एम्बुलेंस को सूचना दी गई. कुछ ही देर में एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और दोनों को न्यू सिविल अस्पताल ले जाया गया. वहां उन्हें आगे की जांच और उपचार के लिए भर्ती कराया गया.

जवानों की तत्परता से समय पर मिली मदद

इस पूरी घटना के कुछ वीडियो भी सामने आए हैं, जिनमें ट्रैफिक पुलिस चौकी के बाहर मौजूद जवानों और मौके की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं. अचानक सामने आई इस आपात स्थिति में ट्रैफिक पुलिस और टीआरबी जवानों की तत्परता से महिला को समय रहते सुरक्षित जगह पहुंचाया गया.

सूरत ट्रैफिक पुलिस के रिजयन-2 के इंचार्ज एसीपी एसआर टंडेल ने घटना की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि महिला को प्रसव पीड़ा की जानकारी मिलते ही पुलिसकर्मी मदद के लिए आगे आए. महिला और उसके पति को ट्रैफिक पुलिस चौकी ले जाया गया और रेलवे स्टेशन पर तैनात इमरजेंसी मेडिकल स्टाफ के डॉक्टर को वहां बुलाया गया.

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एसीपी एसआर टंडेल के मुताबिक, डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की मदद से महिला का सामान्य प्रसव कराया गया. इसके बाद एम्बुलेंस बुलाकर मां और नवजात को न्यू सिविल अस्पताल भेजा गया. 

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