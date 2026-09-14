बिजली कटौती पर केरलम सीएम के डांस का AI वीडियो, मेटा ने भारत में किया ब्लॉक

केरलम में हाल ही में हुए बिजली संकट पर सीएम वीडी सतीशन का केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अधिकारियों के साथ डांस करता हुआ एक एआई-जनरेटेड वीडियो वायरल हुआ था, जिसके भारत में एक्सेस को मेटा ने प्रतिबंधित कर दिया है. यह जानकारी इसके क्रिएटर्स ने सोमवार को दी.

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बता दें, यह वीडियो गुरुवार को 'aikavala' नाम के इंस्टाग्राम पेज पर पोस्ट किया गया था और पेज ऑपरेटर के मुताबिक रविवार तक इसे 1.78 करोड़ व्यूज मिल चुके थे.

वहीं, यह रिस्ट्रिक्शन तब लगाई गई जब सीएम सतीशन ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में इस वीडियो का ज़िक्र किया था और कहा था कि वे इसे देखकर एक्साइटेड थे. सोमवार को भी उन्होंने इस क्लिप के बारे में बात की और कहा कि भले ही इसका कुछ हिस्सा उनका मज़ाक उड़ाने के लिए बनाया गया था, फिर भी वे इससे खुश थे. साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कानूनी मुद्दे खड़े हो सकते हैं.

रविवार को एक पोस्ट में, 'aikavala' ने कहा कि मेटा द्वारा एक कानूनी अनुरोध का पालन करने के बाद भारत में वीडियो तक पहुंच सीमित कर दी गई है. क्रिएटर्स ने मेटा का एक संदेश शेयर किया जिसमें कहा गया था, भारत सरकार से मिले नोटिस के बाद हमने भारत में आपके कंटेंट तक पहुंच सीमित कर दी है.

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इंस्टाग्राम पेज चलाने वाले अभिजीत ने बताया कि उन्हें नहीं लगता कि यह कदम वीडी सतीशन की तरफ से किसी आपत्ति के कारण उठाया गया है. उन्होंने कहा, हमें कारण नहीं पता. लेकिन CM ने सार्वजनिक मंच पर इसकी तारीफ की थी. यह वीडियो दूसरे देशों से देखा जा सकता है.

अभिजीत ने यह भी कहा कि CM को यह बहुत पसंद आया था. इसलिए मुझे नहीं लगता कि यह उनकी तरफ से हुआ है. लेकिन हो सकता है कि किसी साइबर विंग ने यह कदम उठाया हो.

उन्होंने कहा कि वीडियो में एक डिस्क्लेमर जोड़ा गया था और इसी वजह से इसे पूरी तरह से हटाया नहीं गया. जब उनसे पूछा गया कि क्या उनकी टीम इस रोक को चुनौती देगी, तो उन्होंने कहा कि अभी कोई फ़ैसला नहीं लिया गया है. उन्होंने कहा, हर जगह लोगों ने इसे अपनाया है.

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