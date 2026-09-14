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'छात्रों की गूंज' से पहले BJP का शंखनाद! 19 सितंबर को इंदौर में राहुल गांधी, तो 17 को आ सकते हैं नितिन नवीन

MP Youth Politics: इंदौर में 19 सितंबर को राहुल गांधी का 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम, उससे पहले 17 सितंबर को बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन का MP दौरा. जानें मालवा में गर्माई सियासत का पूरा अपडेट...

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छात्रों के मुद्दे पर BJP-कांग्रेस में टकराव के आसार.(File Photo)
छात्रों के मुद्दे पर BJP-कांग्रेस में टकराव के आसार.(File Photo)

मध्य प्रदेश की राजनीति में अब छात्रों और युवाओं के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी टकराव बढ़ता दिखाई दे रहा है. कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 19 सितंबर को इंदौर में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं. इससे ठीक दो दिन पहले 17 सितंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के मध्य प्रदेश दौरे का प्रस्ताव है.

नितिन नवीन के दौरे को लेकर भाजपा ने अभी पूरा कार्यक्रम सार्वजनिक नहीं किया है. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, उनके उज्जैन, मंदसौर या इंदौर में युवाओं से संवाद करने की संभावना है. हालांकि, मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा है कि कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है.

राहुल गांधी के कार्यक्रम से पहले BJP की रणनीति?

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राजनीतिक हलकों में नितिन नवीन के दौरे को कांग्रेस के 'छात्रों की गूंज' अभियान के बीच भाजपा की युवा-केंद्रित रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है. वरिष्ठ पत्रकार संजीव आचार्य के मुताबिक, भाजपा अब राहुल गांधी के कार्यक्रम का मुकाबला करने की तैयारी में है.

उन्होंने कहा कि मालवा क्षेत्र भाजपा का मजबूत इलाका रहा है. कांग्रेस ने इसी क्षेत्र में राहुल गांधी का कार्यक्रम रखकर युवाओं और छात्रों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है. हालांकि, यह राजनीतिक विश्लेषण है और भाजपा की ओर से नितिन नवीन के दौरे को राहुल गांधी के कार्यक्रम के जवाब के तौर पर आधिकारिक तौर पर नहीं बताया गया है.

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उज्जैन में महाकाल के दर्शन कर सकते हैं नितिन नवीन

मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने सोमवार को भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से कहा कि नितिन नवीन का उज्जैन दौरा 17 सितंबर को प्रस्तावित है. उन्होंने बताया कि नितिन नवीन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है. विस्तृत कार्यक्रम केंद्रीय नेतृत्व की मंजूरी के बाद शेयर किया जाएगा.

राहुल गांधी उठाएंगे छात्रों के ये मुद्दे

कांग्रेस का 'छात्रों की गूंज' अभियान युवाओं और छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर चलाया जा रहा है. इसके तहत राहुल गांधी पेपर लीक, महंगी शिक्षा, सरकारी भर्तियों में कथित अनियमितता और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठा रहे हैं.

इस अभियान के तहत अब तक कोटा, देहरादून, प्रयागराज और पुणे में कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं. अब इंदौर में होने वाला कार्यक्रम कांग्रेस के लिए खास तौर पर अहम माना जा रहा है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसे गैर-राजनीतिक कार्यक्रम बताया है.

पहले 12 सितंबर को होना था कार्यक्रम

कांग्रेस ने शुरुआत में इंदौर के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति मांगी थी. अनुमति नहीं मिलने के बाद कार्यक्रम की तारीख 12 सितंबर से बढ़ाकर 19 सितंबर कर दी गई.

कांग्रेस ने कार्यक्रम के लिए रीजनल पार्क के सामने करीब 12 हजार वर्ग मीटर जमीन तीन दिन के लिए अस्थायी तौर पर किराए पर लेने के लिए इंदौर विकास प्राधिकरण (IDA) में करीब 10.08 लाख रुपये जमा किए हैं. हालांकि, रिपोर्ट के मुताबिक कार्यक्रम के लिए अंतिम अनुमति अभी नहीं मिली है.

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BJP ने भी Gen Z के मुद्दों पर दिया जवाब

राहुल गांधी के कार्यक्रम से पहले भाजपा ने भी Gen Z यानी युवा पीढ़ी के मुद्दों को लेकर अपना रुख सामने रखा है. भाजपा प्रवक्ता उषा ठाकुर ने कहा कि पार्टी छात्रों की समस्याओं को सुनने और उनके समाधान के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे किसी के हाथ की कठपुतली न बनें और कथित साजिशों का शिकार होने से बचें. उन्होंने यह भी कहा कि युवाओं को अपनी बात मर्यादा और भारतीय संस्कृति एवं मूल्यों के दायरे में रखनी चाहिए. भाजपा ने दिल्ली में हुए छात्र विरोध प्रदर्शन का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि उसमें असामाजिक तत्वों ने घुसपैठ की थी.

BJP ने राहुल गांधी पर भी साधा निशाना

भाजपा प्रवक्ता ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह युवाओं से संवाद के नाम पर अभियान चला रहे हैं, लेकिन कांग्रेस या उसके सहयोगी दलों की सरकार वाले राज्यों में छात्रों के मुद्दों को लेकर उनका रुख अलग दिखाई देता है. उन्होंने राहुल गांधी के संविधान संबंधी बयानों पर भी सवाल उठाए और कांग्रेस की पिछली सरकारों के दौरान हुए संवैधानिक संशोधनों को लेकर आरोप लगाए.

19 सितंबर पर नजर

इंदौर में 19 सितंबर का 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम अब मध्य प्रदेश की सियासत में अहम माना जा रहा है. इससे पहले 17 सितंबर को नितिन नबीन का संभावित दौरा और युवाओं से उनका संवाद भाजपा की रणनीति को लेकर चर्चा में है. ऐसे में आने वाले दिनों में छात्र, युवा, रोजगार और शिक्षा के मुद्दे पर BJP और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी और तेज होने की संभावना है.

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