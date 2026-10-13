scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

120 की रफ्तार, 3 मौतें... हिरासत में Mini Cooper का ड्राइवर, फिर भी FIR से नाम गायब!

केरल के एर्नाकुलम जिले के नेदुम्बस्सेरी में तेज रफ्तार Mini Cooper कार की टक्कर से स्कूटर सवार तीन छात्रों की मौत हो गई थी. हादसा 11 अक्टूबर 2026 की देर रात हुआ था. पुलिस ने कार चला रहे सुहैल सजीव को हिरासत में लिया है. पुलिस के मुताबिक उसने हादसे के वक्त शराब पीने की बात कबूली है.

Advertisement
X
मिनी कूपर कार हादसे में मारे गए छात्र. (Photo: Screengrabs)
मिनी कूपर कार हादसे में मारे गए छात्र. (Photo: Screengrabs)

केरल के एर्नाकुलम जिले में 11 अक्टूबर को तेज रफ्तार Mini Cooper कार की टक्कर से स्कूटर सवार तीन छात्रों की मौत हो गई थी. हादसा नेदुम्बस्सेरी इलाके में हुआ था. पुलिस ने कार चला रहे सुहैल सजीव को हिरासत में लिया है. इस मामले में अब FIR को लेकर चौंकाने वाली बात सामने आई है. जिस ड्राइवर पर तीन लोगों की जान लेने का आरोप है, FIR में उसका नाम और पता ही अज्ञात दर्ज किया गया है.

FIR के मुताबिक यह हादसा 11 अक्टूबर 2026 की देर रात करीब 1:30 से 2 बजे के बीच हुआ. KL 07 CR 1001 रजिस्ट्रेशन नंबर वाली Mini Cooper कार कथित तौर पर तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाई जा रही थी. आरोप है कि ड्राइवर की इस लापरवाही से सड़क पर लोगों की जान खतरे में पड़ गई और कार ने स्कूटर को जोरदार टक्कर मार दी.

टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूटर पर सवार तीनों लोग सड़क पर गिर पड़े. उनके सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आईं. इस हादसे में तीनों छात्रों की जान चली गई. मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 105 के तहत FIR दर्ज की गई है. यह धारा गैर-इरादतन हत्या से संबंधित है.

सम्बंधित ख़बरें

आरोपी ने बीयर पीने की बात कबूली.(Photo: Shibi/ITG)
शराब के नशे में धुत चालक ने स्कूटर को मारी टक्कर, 3 छात्रों की मौत
Andhra Pradesh: One passenger died in the fire incident in two coaches of the Tata-Ernakulam Express
आग की लपटें, चीख-पुकार के बीच ट्रेन से नहीं उतर पाए 70 साल के बुजुर्ग, एर्नाकुलम हादसे का ऐसा था मंजर
Actor Dileep
मलयालम एक्टर दिलीप को एर्नाकुलम कोर्ट ने किया बरी, 2017 में एक्ट्रेस के अपहरण-गैंगरेप का मामला
CJI Surya Kant Resignation Demand Controversy, Kerala Congress
एक टिप्पणी, एक पोस्ट और बड़ा विवाद... CJI से इस्तीफे की मांग पर छिड़ी बहस
Beautiful Waterfalls in India
भारत के 5 सबसे खूबसूरत झरने, अक्टूबर के मौसम में जरूर देखें

हादसे के वक्त शराब पीने की बात कबूली
पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान सुहैल सजीव ने स्वीकार किया कि हादसे के वक्त उसने शराब पी रखी थी. हालांकि, उसने दावा किया कि उसने केवल बीयर का सेवन किया था. पुलिस ने उसके खून के नमूने लिए हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसने शराब के अलावा किसी अन्य नशीले पदार्थ का सेवन तो नहीं किया था.

Advertisement

स्थानीय लोगों से भी हुई बहस
हादसे के बाद आरोपी और स्थानीय लोगों के बीच विवाद होने की बात भी सामने आई है. बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की, तो सुहैल ने उनसे बहस की. आरोप है कि इस दौरान उसने कहा कि उसके पिता सब कुछ संभाल लेंगे.

इस मामले में FIR में ड्राइवर का नाम और पता अज्ञात दर्ज होने का पहलू भी चर्चा में है, जबकि पुलिस सुहैल सजीव को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. हादसे की परिस्थितियों, कथित नशे में ड्राइविंग और FIR में दर्ज विवरण को लेकर जांच आगे बढ़ रही है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    120 की रफ्तार, 3 मौतें... हिरासत में Mini Cooper का ड्राइवर, फिर भी FIR से नाम गायब! |
    PM किसान की 24वीं किस्त... निपटा लें ये 4 काम, वरना अटक सकते हैं ₹2,000 |
    पूड़ी, चना और ग्रेनेड... कश्मीर में आतंकी अड्डे में घुसी सेना तो क्या-क्या मिला |
    विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने मुंबई में खरीदे करोड़ों के फ्लैट |
    'हॉट गर्ल्स की उम्र नहीं बढ़ती...', बर्थडे पर सारा तेंदुलकर के लिए चुलबुला मैसेज, ननद संग भाभी ने भी दिखाया ग्लैम |
    Kal Ka Rashifal 14 October 2026: कुंभ राशि वालों को मिलेगा तरक्की का मौका, जानें आपके लिए कल कैसा रहेगा दिन |
    करोड़पति संग शादी के बाद खरीदा लैविश घर, एक्ट्रेस ने की गृहप्रवेश पूजा, दिखाई आशियाने की झलक |
    भुवनेश्वर के बाद अब मोहम्मद शमी की होगी टीम इंडिया में एंट्री? रणजी में गेंद से बरपाया कहर, पूर्व चीफ सिलेक्टर ने जताया भरोसा |
    अजय राय से पंगा लेना ममता चौधरी को पड़ न जाए महंगा, कांग्रेस हाईकमान ने किया दिल्ली तलब |
    कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडाल में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर, मां दुर्गा के किए दर्शन
    Advertisement