scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पंचकूला क्लब फायरिंग के तार पाकिस्तान से जुड़े, अमेरिका में बैठा सरगना चला रहा था नेटवर्क, ATS ने दो इनामी आरोपी दबोचे

पंचकूला के अलिफ लैला क्लब फायरिंग केस में हरियाणा ATS ने दो इनामी आरोपी बलविंदर और सुखविंदर को गिरफ्तार किया है. जांच में पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स सप्लाई के इनपुट मिले हैं. पढ़ें इस साजिश की पूरी कहानी.

Advertisement
X
इस मामले में ATS की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)
इस मामले में ATS की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)

चंडीगढ़ से सटे पंचकूला के सेक्टर-11 में अलिफ लैला क्लब में हुई फायरिंग की वारदात की जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है. हरियाणा पुलिस की एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) को इस आपराधिक नेटवर्क के तार पाकिस्तान से जुड़े होने के इनपुट मिले हैं. जांच एजेंसी के मुताबिक, पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियारों और नशीले पदार्थों की सप्लाई किए जाने की जानकारी सामने आई है. इस पूरे नेटवर्क को अमेरिका के कैलिफोर्निया में बैठा एक कथित सरगना अपने इशारे पर चला रहा था. अब ATS इस अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की दूसरी कड़ियों को जोड़ने में जुटी है.

इस मामले में ATS ने दो और इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बलविंदर और सुखविंदर के रूप में हुई है. बलविंदर पर 50 हजार रुपये और सुखविंदर पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित था.

दोनों आरोपी पंजाब के रहने वाले बताए जा रहे हैं. इनमें बलविंदर फाजिल्का और सुखविंदर फिरोजपुर का निवासी बताया गया है. ATS पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन गिरफ्तारियों और जांच से जुड़े अहम तथ्यों की जानकारी दी.

सम्बंधित ख़बरें

Son Kills Mother in Kolkata
कोलकाता में बेटे ने गला घोंटकर किया मां का कत्ल, फिर खुद बुलाई पुलिस
South Africa shooting
ताबड़तोड़ फायरिंग से दहला साउथ अफ्रीका... फायरिंग में 17 की मौत
Sri Ganganagar train track blast case
श्रीगंगानगर ब्लास्ट में कैसे मोहरा बनी पंजाब की महकदीप, देखें खुलासा
Harendra murder case in Baghpat solved (Photo- ITG)
श्मशान में पेट्रोल डाल जलाई लाश, फिर अवशेष लेकर दर-दर घूमते रहे!
Two dead and several injured in Sant Kabir Nagar (Photo- ITG)
संतकबीरनगर: जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, ताबड़तोड़ फायरिंग, 2 की मौत

दरअसल, 13 सितंबर को पंचकूला के सेक्टर-11 स्थित अलिफ लैला क्लब में फायरिंग की वारदात हुई थी. इस दौरान गोली लगने से एक युवती घायल हो गई थी. घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी.

पुलिस की शुरुआती जांच का फोकस फायरिंग करने वाले आरोपियों और उनके नेटवर्क का पता लगाने पर था. लेकिन जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, इस वारदात के पीछे सक्रिय बड़े आपराधिक नेटवर्क की जानकारी सामने आने लगी.

Advertisement

इस मामले में ATS अब तक सात आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी थी. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के दौरान एक विदेशी पिस्टल जिगाना भी बरामद की गई थी. अब दो और इनामी आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों की कुल संख्या नौ हो गई है. जांच एजेंसी आरोपियों से पूछताछ के आधार पर हथियारों की सप्लाई और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की पड़ताल कर रही है.

जांच के दौरान ATS को पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स भेजे जाने के इनपुट मिले हैं. एजेंसी इस बात की जांच कर रही है कि सीमा पार से आने वाले हथियारों और नशीले पदार्थों को किस तरह अलग-अलग ठिकानों तक पहुंचाया जा रहा था. इस नेटवर्क में ड्रोन की भूमिका और सप्लाई चेन से जुड़े लोगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. हालांकि, इन इनपुट की पूरी कड़ियों की जांच अभी जारी है.

ATS को अमेरिका के कैलिफोर्निया में बैठे नेटवर्क के कथित सरगना के बारे में भी अहम जानकारी मिली है. शुरुआती इनपुट के मुताबिक, विदेश में बैठकर वह इस नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा था.

जांच एजेंसी अब उसके संपर्कों, स्थानीय सहयोगियों और हथियारों की सप्लाई से जुड़े लोगों की भूमिका खंगाल रही है. साथ ही यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि पंचकूला के अलिफ लैला क्लब में हुई फायरिंग की साजिश में इस नेटवर्क के कौन-कौन से सदस्य शामिल थे.

Advertisement

फिलहाल ATS इस पूरे आपराधिक नेटवर्क की तह तक पहुंचने में जुटी है. एजेंसी पाकिस्तान से हथियारों और ड्रग्स की कथित सप्लाई, ड्रोन नेटवर्क और अमेरिका में बैठे सरगना के कनेक्शन की जांच कर रही है.

साथ ही फायरिंग की वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश भी जारी है. पंचकूला के एक क्लब में हुई फायरिंग की जांच अब कथित अंतरराष्ट्रीय हथियार और ड्रग्स सप्लाई नेटवर्क तक पहुंचती दिखाई दे रही है.

(पंचकूला से उमंग शेरोन का इनपुट)

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    यूपी चुनाव को लेकर मथुरा में BJP का दो दिवसीय चिंतन शिविर |
    सरकार के IndiaAI मिशन से Google-माइक्रोसॉफ्ट तक... बिना फीस यहां सीखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस |
    UP चुनाव से पहले ओवैसी-चंद्रशेखर की जोड़ी ने बढ़ाई सपा और कांग्रेस की टेंशन |
    पाकिस्तान से आए 'शाह' और 'चाचा' के इशारे पर रेलवे ट्रैक ब्लास्ट? जांच में बड़े खुलासे |
    Til Patti Recipe: बस 3 चीजों से घर पर बनाएं बाजार जैसी कुरकुरी तिल पट्टी, मिनटों में होगी तैयार |
    महाराष्ट्र में NCP के विलय और 'ऑपरेशन टाइगर 3.0' की चर्चा हुई तेज |
    आजम खान की जमानत पर आज नहीं आया फैसला, इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल फिर सुनवाई |
    यूपी में सीट शेयरिंग पर कांग्रेस की बैठक, 181 सीटों की मांग पर सस्पेंस |
    विजिलेंस की क्लीन चिट पर फिर घिरे CM सतीशन, हाईकोर्ट ने PIL बेंच को भेजा केस |
    Weekly Rashifal 2026: कुंभ राशि वालों को अचानक धन लाभ होगा, जानें आपके लिए कैसा है नया सप्ताह
    Advertisement