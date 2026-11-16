पंचकूला क्लब फायरिंग के तार पाकिस्तान से जुड़े, अमेरिका में बैठा सरगना चला रहा था नेटवर्क, ATS ने दो इनामी आरोपी दबोचे

चंडीगढ़ से सटे पंचकूला के सेक्टर-11 में अलिफ लैला क्लब में हुई फायरिंग की वारदात की जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है. हरियाणा पुलिस की एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) को इस आपराधिक नेटवर्क के तार पाकिस्तान से जुड़े होने के इनपुट मिले हैं. जांच एजेंसी के मुताबिक, पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियारों और नशीले पदार्थों की सप्लाई किए जाने की जानकारी सामने आई है. इस पूरे नेटवर्क को अमेरिका के कैलिफोर्निया में बैठा एक कथित सरगना अपने इशारे पर चला रहा था. अब ATS इस अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की दूसरी कड़ियों को जोड़ने में जुटी है.

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इस मामले में ATS ने दो और इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बलविंदर और सुखविंदर के रूप में हुई है. बलविंदर पर 50 हजार रुपये और सुखविंदर पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित था.

दोनों आरोपी पंजाब के रहने वाले बताए जा रहे हैं. इनमें बलविंदर फाजिल्का और सुखविंदर फिरोजपुर का निवासी बताया गया है. ATS पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन गिरफ्तारियों और जांच से जुड़े अहम तथ्यों की जानकारी दी.

दरअसल, 13 सितंबर को पंचकूला के सेक्टर-11 स्थित अलिफ लैला क्लब में फायरिंग की वारदात हुई थी. इस दौरान गोली लगने से एक युवती घायल हो गई थी. घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी.

पुलिस की शुरुआती जांच का फोकस फायरिंग करने वाले आरोपियों और उनके नेटवर्क का पता लगाने पर था. लेकिन जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, इस वारदात के पीछे सक्रिय बड़े आपराधिक नेटवर्क की जानकारी सामने आने लगी.

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🚨 हरियाणा ATS को बड़ी सफलता! पंचकूला क्लब फायरिंग से उजागर हुए अंतरराष्ट्रीय नार्को-टेरर नेटवर्क मामले में दो और इनामी आरोपी गिरफ्तार। ₹50,000 और ₹10,000 के इनामी आरोपी पंजाब से काबू। दोनों लगातार पहचान और ठिकाने बदलकर गिरफ्तारी से बच रहे थे। पुलिस अधीक्षक ATS श्री कुलदीप सिंह ने पुलिस मुख्यालय, पंचकूला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्रवाई की विस्तृत जानकारी साझा की। एसओजी अंबाला की विशेष टीम ने योजनाबद्ध कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। न्यायालय से 5 दिन का पुलिस रिमांड हासिल। अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार। पहले गिरफ्तार आरोपियों से 2 अवैध पिस्टल, 11 जिंदा कारतूस, 529 ग्राम हेरोइन/चिट्टा, 3 वाहन, एक मोटरसाइकिल और 3 कैश काउंटिंग मशीन बरामद। विदेशी हैंडलरों, हथियारों व नशीले पदार्थों की सप्लाई चेन और ड्रग मनी के फाइनेंशियल ट्रेल की जांच जारी। #HaryanaPolice #HATS #AntiNarcotics #Panchkula #HaryanaPolice #HATS #AntiNarcotics #panchkula @cmohry @NayabSainiBJP @csharyana @DGPHaryana — Haryana Police (@police_haryana) November 16, 2026

इस मामले में ATS अब तक सात आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी थी. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के दौरान एक विदेशी पिस्टल जिगाना भी बरामद की गई थी. अब दो और इनामी आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों की कुल संख्या नौ हो गई है. जांच एजेंसी आरोपियों से पूछताछ के आधार पर हथियारों की सप्लाई और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की पड़ताल कर रही है.

जांच के दौरान ATS को पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स भेजे जाने के इनपुट मिले हैं. एजेंसी इस बात की जांच कर रही है कि सीमा पार से आने वाले हथियारों और नशीले पदार्थों को किस तरह अलग-अलग ठिकानों तक पहुंचाया जा रहा था. इस नेटवर्क में ड्रोन की भूमिका और सप्लाई चेन से जुड़े लोगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. हालांकि, इन इनपुट की पूरी कड़ियों की जांच अभी जारी है.

ATS को अमेरिका के कैलिफोर्निया में बैठे नेटवर्क के कथित सरगना के बारे में भी अहम जानकारी मिली है. शुरुआती इनपुट के मुताबिक, विदेश में बैठकर वह इस नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा था.

जांच एजेंसी अब उसके संपर्कों, स्थानीय सहयोगियों और हथियारों की सप्लाई से जुड़े लोगों की भूमिका खंगाल रही है. साथ ही यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि पंचकूला के अलिफ लैला क्लब में हुई फायरिंग की साजिश में इस नेटवर्क के कौन-कौन से सदस्य शामिल थे.

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फिलहाल ATS इस पूरे आपराधिक नेटवर्क की तह तक पहुंचने में जुटी है. एजेंसी पाकिस्तान से हथियारों और ड्रग्स की कथित सप्लाई, ड्रोन नेटवर्क और अमेरिका में बैठे सरगना के कनेक्शन की जांच कर रही है.

साथ ही फायरिंग की वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश भी जारी है. पंचकूला के एक क्लब में हुई फायरिंग की जांच अब कथित अंतरराष्ट्रीय हथियार और ड्रग्स सप्लाई नेटवर्क तक पहुंचती दिखाई दे रही है.

(पंचकूला से उमंग शेरोन का इनपुट)

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