सरकार के IndiaAI मिशन से Google-माइक्रोसॉफ्ट तक... बिना फीस यहां सीखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI अब केवल इंजीनियरों या टेक्नोलॉजी से जुड़े लोगों तक सीमित नहीं रह गया है. ऑफिस में प्रेजेंटेशन तैयार करने से लेकर डेटा समझने, कंटेंट लिखने और नए आइडिया को तलाशने तक में एआई टूल्स लोगों की मदद कर रहा है.

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कई कंपनियों में तो उन लोगों की हायरिंग भी की जा रही है, जिन्हें एआई की अच्छी नॉलेज है. तो वहीं, कई जगहों पर एआई की वजह से छंटनियां भी हो रही हैं. ऐसे में लोगों को यह बात समझ आ गई है कि केवल नौकरी करना काफी नहीं है बल्कि समय के साथ खुद को अपग्रेड करना भी उतना ही जरूरी है.

ऐसे में अगर आप स्टूडेंट हैं, नौकरी करते हैं या अपना करियर बदलने की तैयारी कर रहे हैं, तो AI की जानकारी आपके लिए फायदेमंद हो सकती है. जरूरी नहीं कि AI सीखने के लिए आपको कोडिंग आती हो या टेक्निकल बैकग्राउंड हो. शुरुआती स्तर के कई ऑनलाइन कोर्स ऐसे हैं, जिनमें बेसिक जानकारी दी गई है. ऐसे में चलिए जानते हैं उन कोर्स के बारे में जिनका इस्तेमाल करके आप एआई को सीख सकते हैं.

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YUVA AI for ALL

भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) की ओर से IndiaAI Mission के तहत YUVA AI for ALL कोर्स की शुरुआत की है. यह शुरुआती स्तर का कोर्स है, जिसे स्टूडेंट्स, नौकरीपेशा लोगों और AI में दिलचस्पी रखने वाले दूसरे लोग भी कर सकते हैं. इस कोर्स की अवधि करीब 4.5 घंटे हैं जिसके लिए कोई फीस देने की जरूरत नहीं है.

इस कोर्स में लोगों को सिखाया जाता है कि AI क्या है, यह कैसे काम करता है, शिक्षा और कामकाज में इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है और AI टूल्स का सुरक्षित व जिम्मेदार इस्तेमाल कैसे करें. इस कोर्स को पूरा करने के बाद भारत सरकार की ओर से सर्टिफिकेट दिया जाता है. इस कोर्स में छह छोटे मॉड्यूल हैं. इसे अपनी सुविधा के मुताबिक पूरा कर सकते हैं.

Microsoft का Unlocking AI for Everyone

अगर आप AI की शुरुआत बिल्कुल बेसिक लेवल से करना चाहते हैं, तो Microsoft का Unlocking AI for Everyone कोर्स को भी ले सकते हैं. यह कोर्स स्किल इंडिया डिजिटल हब पर उपलब्ध है. इस कोर्स को पूरा करने की अवधि करीब 45 मिनट है, जिसके लिए लोगों को एक रुपये खर्च नहीं करने पड़ेंगे. इसमें AI की बुनियादी जानकारी, मशीन लर्निंग, जनरेटिव AI, डेटा, एल्गोरिदम और ऑटोमेशन जैसे विषयों को शामिल किया गया है.

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Google का जनरेटिव AI का परिचय कोर्स

Google भी AI सीखने के इच्छुक लोगों के लिए शुरुआती कोर्स उपलब्ध कराता है. Introduction to Generative AI के जरिए आप समझ सकते हैं कि जनरेटिव AI क्या है और यह किस तरह काम करता है. इसके लिए भी उम्मीदवारों को किसी तरह की कोई फीस नहीं देनी होती है. इस कोर्स को लेने वाले लोगों को जनरेटिव AI की बुनियादी जानकारी और इसके इस्तेमाल से जुड़े कॉन्सेप्ट को समझाया जाता है. कोर्स से जुड़े क्विज को पूरा करने पर Google Cloud का क्रेडेंशियल हासिल करने का विकल्प है.

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