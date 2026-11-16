जाम से राहत और कारोबार को रफ्तार, लखनऊ मेट्रो ने बनाया रिकॉर्ड

लखनऊ में मेट्रो ने शहर की रफ्तार और कारोबार को एक नई उड़ान दी है. ट्रैफिक जाम के झंझट से मुक्ति, समय की बचत और बाजारों में बढ़ती रौनक इस बात की गवाही दे रही है कि नवाबों के शहर में मेट्रो लोगों की लाइफलाइन बन चुकी है. हाल ही में आए शानदार आंकड़ों और यात्रियों-व्यापारियों की प्रतिक्रियाओं ने यह साबित कर दिया है कि लखनऊ मेट्रो का सफर कितना कामयाब साबित हो रहा है.

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स्थानीय व्यापारी जुल्फी बताते हैं कि मेट्रो निर्माण के दौरान शुरुआती दौर में भले ही कुछ चुनौतियां आईं, लेकिन आज बेहतर कनेक्टिविटी ने बाजार की तस्वीर बदल दी है. अब कस्टमर का विजिट काफी बढ़ गया है. पत्रकारपुरम और इंदिरा नगर जैसे दूर-दराज के इलाकों से लोग आसानी से मार्केट पहुंच रहे हैं. मेट्रो के दूसरे फेज के शुरू होने से इस क्षेत्र के फुटफॉल में और अधिक इजाफा होगा, जिससे लोकल कन्वेंस की परेशानी पूरी तरह खत्म हो जाएगी.

मेट्रो से रोजाना सफर करने वाले अमन कहते हैं कि लखनऊ मेट्रो का भविष्य बेहद उज्ज्वल है, एयरपोर्ट से सीधे इंदिरा नगर और मुंशीपुलिया तक की सीधी कनेक्टिविटी ने लोगों का सफर सुहाना बना दिया है. लोग पॉलिटेक्निक उतरकर सीधे हजरतगंज जैसे व्यस्त इलाकों के लिए आसानी से मेट्रो पकड़ लेते हैं, इसके अलावा, बालागंज और दुबग्गा की तरफ चल रहे विस्तार कार्यों से आने वाले दिनों में शहर के अन्य हिस्सों के लोगों को भी बड़ी राहत मिलने वाली है.

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उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से मुंशीपुलिया तक फैला 22.878 किलोमीटर लंबा नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर पूरी तरह से गुलजार है, इस कॉरिडोर में कुल 21 स्टेशन हैं.

लखनऊ में मेट्रो सेवाओं का यह सफर लोगों के बीच लगातार लोकप्रिय हो रहा है. 3 नवंबर को रिकॉर्ड करीब 1.10 लाख यात्रियों ने मेट्रो से सफर कर सर्वाधिक दैनिक राइडरशिप का रिकॉर्ड दर्ज किया. पिछले चार दिनों के दौरान प्रतिदिन एक लाख से अधिक यात्रियों ने मेट्रो को चुना.

हजरतगंज और चारबाग स्टेशन पर सबसे अधिक आवाजाही

UPMRC के ऑपरेशंस एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा हर महीने औसतन 300 जागरूकता और जनसंपर्क कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया अभियानों के जरिए लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने के लिए लगातार प्रेरित किया जा रहा है. समयबद्ध और विश्वसनीय संचालन से न केवल लोगों का समय बच रहा है, बल्कि निजी वाहनों पर निर्भरता घटने से शहर में प्रदूषण कम करने में भी बड़ी मदद मिल रही है.

UPMRC के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने इस सफलता पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि लखनऊवासियों का मेट्रो पर बढ़ता भरोसा हमारे लिए बेहद उत्साहजनक है, हमारा प्रयास है कि बेहतर यात्री सुविधाओं और जागरूकता अभियानों के माध्यम से अधिक से अधिक लोग सार्वजनिक परिवहन को अपनाएं और सफर को सुगम बनाएं.

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