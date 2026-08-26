scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कर्नाटक के मंत्री बी नागेंद्र ने की इस्तीफे की पेशकश, जानें कारण

कर्नाटक के मंत्री बी नागेंद्र ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है. सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है, नागेंद्र का कहना है कि वे नहीं चाहते कि पार्टी शर्मिंदा हो इसलिए वे पद छोड़ने के लिए तैयार हैं.

Advertisement
X
बी नागेंद्र
बी नागेंद्र

सूत्रों के मुताबिक, कर्नाटक सरकार में मंत्री बी नागेंद्र ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है. उनका कहना है कि वे कांग्रेस पार्टी को शर्मिंदा नहीं करना चाहते. इसलिए वे पद छोड़ने के लिए तैयार हैं.

दरअसल, वाल्मीकि घोटाले में नागेंद्र के इस्तीफे की मांग की जा रही थी. इसी मांग को लेकर 1 से 10 सितंबर तक बीजेपी रायचूर से बल्लारी तक पदयात्रा निकालने वाली है. केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी इस पदयात्रा की शुरूआत करेंगे. जबकि एचडी कुमारस्वामी के भी इसमें शामिल होने की उम्मीदे हैं. JDS ने इस पदयात्रा का पूरा समर्थन किया है.

सूत्रों के मुताबिक, बी नारेंद्र को भरोसा है कि उन्हें कोर्ट से क्लीन चिट मिल जाएगी और इसके बाद वे कैबिनेट में वापसी कर सकते हैं. ऐसे में, उन्होंने फिलहाल मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के आगे इस्तीफे की पेशकश कर दी है. उनका कहना है कि वे नहीं चाहते कि उनकी वजह से पार्टी पर कोई दाग लगे या पार्टी शर्मिंदा हो. 

सम्बंधित ख़बरें

Karnataka Mandya
जेल में 'अफसर' कैदी ने गर्लफ्रेंड को मिलने बुलाया, तब ही मिला 'सरप्राइज'
karnataka dk shivakumar vs president vijayendra
कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के खिलाफ BJP-JDS का बड़ा प्लान, पदयात्रा से मिशन-2028 का दांव
Karnataka High Court, Bidadi Project
बिदादी टाउनशिप प्रोजेक्ट में किसानों को राहत, HC ने जमीन पर कार्रवाई रोकी
Adding sugar with a spoon.
चीनी की भरपूर सप्लाई का था भरोसा, त्योहारों से पहले क्यों बढ़ गए दाम?
Representative Image (Photo: Pexels)
VIP कैदी की खुली पोल! बीमारी के बहाने अस्पताल में प्रेमिका से मुलाकात!

यह भी पढ़ें: कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के खिलाफ BJP-JDS का बड़ा प्लान, पदयात्रा से मिशन-2028 का दांव

Advertisement

सूत्रों का कहना है कि नागेंद्र मानते हैं कि भाजपा को यह डर है कि उनके सरकार में शामिल होने से बल्लारी में कांग्रेस मजबूत हो सकती है इसलिए वे यह पदयात्रा निकालने वाले हैं. हालांकि, इस पूरे मामले पर कहा जा रहा है कि नागेंद्र हाईकमान से भी चर्चा करने वाले हैं. 

कर्नाटक में अगला विधानसभा चुनाव वर्ष 2028 में होना है, लेकिन बीजेपी और जनता दल सेक्युलर ने अभी से अपनी सियासी घेराबंदी तेज कर दी है. राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के लिए विपक्षी गठबंधन के नेता जमीनी स्तर पर उतरने जा रहे हैं. सरकार की नाकामियों को उजागर करने के उद्देश्य से 1 सितंबर से रायचूर से बल्लारी (बेलारी) तक 10 दिवसीय पदयात्रा निकाली जाएगी. JDS ने साफ तौर पर कह दिया है कि वह इस पदयात्रा में बीजेपी के साथ है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Love Rashifal
    Arthik Rashifal
    Career Rashifal
    Latest News in Hindi »
    Snake Safety Tips In Monsoon: कार, स्कूटर और टॉयलेट में क्यों घुस जाते हैं सांप? आपको दिख जाए तो खुद को ऐसे बचाएं |
    कर्नाटक के मंत्री बी नागेंद्र ने की इस्तीफे की पेशकश, जानें कारण |
    कितना विध्वंसक है भारत का वो वेपन जो पाकिस्तान के किराना हिल से टकराया था? |
    चीन की बकवास फिल्म पर इतना शोर क्यों? Niu Lai के बहाने समझिए ट्रोलिंग, जिज्ञासा और भीड़ का मनोविज्ञान |
    CM रेखा गुप्ता जारी करेंगी लक्ष्मी योजना की पहली किश्त, 2500 महिलाओं को मिलेगा लाभ |
    कार में H1N1 वायरस का खतरा! AC का ये मोड बढ़ा सकता है इंफेक्शन, जानें कैसे करें बचाव |
    BPSC विवाद के बीच नई पार्टी की एंट्री, नाम है- कुत्ता जनता पार्टी! छात्र बोले- KJP जिंदाबाद |
    यूपी हिजाब विवाद पर छिड़ा सियासी घमासान... मायावती बोलीं- 'आपस में सुलझाएं मामला', ओवैसी ने हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती |
    बेटे ने ही घर से उड़ाए 50 लाख! गर्लफ्रेंड पर लुटाए 5 लाख, iPhone भी गिफ्ट किया |
    हिजाब को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाया सवाल
    Advertisement