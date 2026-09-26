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रील में दिखाया दौलत का जलवा... YouTuber के घर में चोरों की सेंधमारी, करीब एक किलो सोना और कैश कर दिया पार

तमिलनाडु के कन्याकुमारी में एक YouTuber के घर बड़ी चोरी का मामला सामने आया है. यहां YouTuber विनोद कुमार के घर से चोर सोने और नकदी ले गए. YouTuber कपल सोशल मीडिया पर अक्सर सोने के गहने और नकदी से जुड़े वीडियो पोस्ट करते थे. अब पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या सोशल मीडिया पर दिखाई गई संपत्ति की वजह से चोरों को घर में रखे कीमती सामान की जानकारी मिली.

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यूट्यूबर ने सोशल मीडिया पर अक्सर दिखाए गहने और पैसे. (Photo: Screengrab)
यूट्यूबर ने सोशल मीडिया पर अक्सर दिखाए गहने और पैसे. (Photo: Screengrab)

तमिलनाडु के कन्याकुमारी में एक YouTuber के घर से 118 सॉवरेन सोना और नकदी चोरी हो गया. दक्षिण भारत में सोने की मात्रा बताने के लिए 'सॉवरेन' शब्द का इस्तेमाल किया जाता है. एक सॉवरेन करीब 8 ग्राम के बराबर होता है. यानी 118 सॉवरेन करीब 944 ग्राम सोना बैठता है. इसके अलावा घर से नकदी चोरी होने की बात भी सामने आई है. अब पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली दौलत से चोरों को घर में मौजूद कीमती सामान की भनक तो नहीं लगी थी.

मामला कन्याकुमारी जिले के थम्माथुकोनम इलाके का है. यहां VIP Garden में YouTuber विनोद कुमार अपनी पत्नी मधुमिता के साथ रहते हैं. रात के वक्त अज्ञात लोगों ने घर के पीछे का दरवाजा तोड़ा. इसके बाद वे घर के अंदर दाखिल हुए. घर में रखे सोने के गहने और नकदी पर हाथ साफ किया और वहां से निकल गए. चोरी कितने बजे हुई, चोर कितने थे और वे किस रास्ते से आए और गए, इसकी तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं है. लेकिन चोरी के बाद जब मामला पुलिस तक पहुंचा तो जांच शुरू हो गई.

यहां देखें Video

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राजक्कमंगलम पुलिस मौके पर पहुंची. घर की जांच की गई और आसपास के CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जाने लगी. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि चोर क्या कहीं कैमरे में कैद हुए हैं. अब इस कहानी में सोशल मीडिया वाला एंगल भी सामने आया है.

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पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि YouTuber दंपति ने सोशल मीडिया पर जो वीडियो पोस्ट किए थे, उनमें क्या उनके पास मौजूद सोने और नकदी की जानकारी दिखाई देती थी. रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों अपने सोशल मीडिया कंटेंट में बड़ी मात्रा में सोने के गहने और कैश दिखाते थे. यही वजह है कि जांचकर्ताओं के सामने एक सवाल है - क्या चोरी करने वाले लोगों को पहले से पता था कि इस घर में काफी कीमती सामान रखा हुआ है?

kanyakumari youtuber house burgled 118 sovereigns gold stolen

यह भी पढ़ें: तमिल यूट्यूबर के घर में घुसकर बदमाशों ने की तोड़फोड़, किचन और बेडरूम में फेंका मानव मल

फिलहाल पुलिस इस सवाल का जवाब तलाश रही है. जांच टीम यह भी पता कर रही है कि बदमाशों ने घर की रेकी की थी या अचानक चोरी की. घर में घुसने के लिए पीछे का दरवाजा ही क्यों चुना गया, इसका भी पता लगाया जा रहा है. इसके अलावा CCTV फुटेज के जरिए संदिग्धों की पहचान की कोशिश की जा रही है. पुलिस यह जानने की कोशिश में है कि आरोपी घर में आने के बाद किस दिशा में निकले और क्या उनके साथ कोई वाहन था.

kanyakumari youtuber house burgled 118 sovereigns gold stolen

अब पुलिस CCTV फुटेज, घटनास्थल से मिले सुराग और आसपास की गतिविधियों को जोड़कर चोरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. फिलहाल इस मामले में किसी आरोपी की पहचान या गिरफ्तारी की जानकारी सामने नहीं आई है. जांच जारी है.

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यानी कहानी अभी सिर्फ इतनी नहीं है कि एक YouTuber के घर से करीब एक किलो के आसपास सोना चोरी हो गया. सवाल ये भी है कि चोरों को घर के अंदर रखे इतने बड़े खजाने की जानकारी कैसे मिली? क्या उन्होंने पहले से घर की रेकी की थी? या सोशल मीडिया पर दिखने वाली चमक-दमक ने भनक दी? इन सवालों के जवाब पुलिस की जांच और CCTV फुटेज सामने आने के बाद ही मिल पाएंगे.

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