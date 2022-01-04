Indian Railway: यूपी-बिहार समेत विभिन्न राज्यों के रूट्स की 280 ट्रेनें प्रभावित, देखें रेलवे की लिस्ट

IRCTC, Cancelled Train List Today 04 January 2022: देश भर के विभिन्न राज्यों के कई रूट्स की आज (मंगलवार) 280 से अधिक ट्रेनें प्रभावित हैं. भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने आज यानी 04 जनवरी 2022 को 252 ट्रेनों को पूर्ण रूप से रद्द (Fully Cancelled) कर दिया है. जबकि 21 ट्रेनें आंशिक तौर पर कैंसिल (Partially Cancelled) की गई हैं. रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in पर सुबह 9 बजे तक के अपडेट के मुताबिक, 06 ट्रेनों के रूट में बदलाव यानी डायवर्ट (Diverted Trains) किया गया है. इसके अलावा रेलवे ने 7 ट्रेनों को रीशेड्यूल भी किया है.
इन ट्रेनों में यूपी, बिहार, पंजाब, बंगाल समेत देश के विभिन्न राज्यों की ट्रेनें शामिल हैं. बता दें कि भारतीय रेलवे (Indian Railway) की ओर से प्रतिदिन कैंसिल ट्रेनों (Cancelled Trains), डायवर्ट ट्रेनों (Diverted Trains) और रिशेड्यूल ट्रेनों (Resheduled Trains) की लिस्ट जारी की जाती है. जिसमें विभिन्न कारणों से रद्द की गई अलग-अलग रूट की सभी ट्रेनें शामिल होती हैं. ऐसे में ट्रेन में सफर करने से पहले कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट जरूर चेक कर लें.
Fully Cancelled Trains: पूरी तरह रद्द की गईं ये ट्रेनें (सुबह 9 बजे तक)
|252 trains cancelled [ Start Date: 04-Jan ]
|Train [Name]
[SRC-DSTN]
|Type
|Start Time
|00101 SGLA-ANDI KISAN SPL
SANGOLA (SGLA) - ADARSH NAGAR DELHI (ANDI)
|PEXP
|18:00
|00979 KISAN SPECIAL
AMALSAD (AML) - ADARSH NAGAR DELHI (ANDI)
|PEXP
|01:45
|03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT)
|PSPC
|22:25
|03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL
NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ)
|PSPC
|05:35
|03087 AZ RPH MEMU PGR SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - RAMPUR HAT (RPH)
|PSPC
|04:20
|03094 RPH - AZ MEMU PGR SPL
RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ)
|PSPC
|18:20
|03412 BHW-RPH PASS SPL
BARHARWA JN (BHW) - RAMPUR HAT (RPH)
|PSPC
|02:10
|03427 JMP-KIUL PGR SPECIAL
JAMALPUR JN (JMP) - KIUL JN (KIUL)
|PSPC
|03:15
|03428 KIUL-JMP PGR SPECIAL
KIUL JN (KIUL) - JAMALPUR JN (JMP)
|PSPC
|05:15
|03461 TPH-RJL SPL
TINPAHAR JN (TPH) - RAJMAHAL (RJL)
|PSPC
|03:50
|03468 RJL-TPH SPL
RAJMAHAL (RJL) - TINPAHAR JN (TPH)
|PSPC
|02:00
|03469 BWN - TPH PASSENGER
BARDDHAMAN (BWN) - TINPAHAR JN (TPH)
|PSPC
|06:30
|03470 BHW - BWN PASSENGER SPL
TINPAHAR JN (TPH) - BARDDHAMAN (BWN)
|PSPC
|14:10
|03494 RJL-TPH SPL
RAJMAHAL (RJL) - TINPAHAR JN (TPH)
|PSPC
|22:20
|03497 TPH-RJL SPL
TINPAHAR JN (TPH) - RAJMAHAL (RJL)
|PSPC
|23:30
|03530 ASN-BWN MEMU PGR SPL
ASANSOL JN (ASN) - BARDDHAMAN (BWN)
|PSPC
|04:55
|03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL
BOKARO STL CITY (BKSC) - ASANSOL JN (ASN)
|PSPC
|15:40
|03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL
ASANSOL JN (ASN) - BOKARO STL CITY (BKSC)
|PSPC
|07:05
|04153 RBL-CNB UNRESERVED SPL
RAE BARELI JN (RBL) - KANPUR CENTRAL (CNB)
|PSPC
|02:50
|04154 CNB-RBL UNRESERVED SPL
KANPUR CENTRAL (CNB) - RAE BARELI JN (RBL)
|PSPC
|16:32
|04305 BALAMAU SPN MEX SPL
BALAMU JN (BLM) - SHAHJEHANPUR (SPN)
|PSPC
|18:25
|04306 SPN-BLM MEXP SPL
SHAHJEHANPUR (SPN) - BALAMU JN (BLM)
|PSPC
|06:35
|04337 SPC SPN EXPSPL
SITAPUR CITY (SPC) - SHAHJEHANPUR (SPN)
|PSPC
|19:00
|04338 SPN SCC EXPSPL
SHAHJEHANPUR (SPN) - SITAPUR CITY (SPC)
|PSPC
|07:05
|05220 HRGR-DBG DEMU PASS. SPL
HAR NAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)
|PSPC
|05:15
|05245 SEE-CPR MEMU PASS.SPL
SONPUR JN (SEE) - CHHAPRA (CPR)
|PSPC
|15:30
|05331 KGM-MB SPL EXP
KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)
|PSPC
|07:25
|05364 KGM-MB SPL EXP
KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)
|PSPC
|15:45
|05366 RMR-MB SPL EXP
RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)
|PSPC
|21:10
|05404 GAYA-JMP SPL
GAYA JN (GAYA) - JAMALPUR JN (JMP)
|PSPC
|06:05
|05405 RPH-SBG SPL
RAMPUR HAT (RPH) - SAHIBGANJ JN (SBG)
|PSPC
|06:05
|05406 SBG-RPH PGR SPL
SAHIBGANJ JN (SBG) - RAMPUR HAT (RPH)
|PSPC
|19:25
|05407 RPH-GAYA PASS SPL
RAMPUR HAT (RPH) - GAYA JN (GAYA)
|PSPC
|08:35
|05408 JMP-RPH SPL
JAMALPUR JN (JMP) - RAMPUR HAT (RPH)
|PSPC
|14:08
|05449 NKE-GKP DAILY UNRESERV EX
NARKATIAGANJ JN (NKE) - GORAKHPUR (GKP)
|PSPC
|05:40
|05450 GKP-NKE-GKP DAILY UN-RESR
GORAKHPUR (GKP) - NARKATIAGANJ JN (NKE)
|PSPC
|18:05
|05717 MLFC-KIR PASSENGER SPL
MALDA COURT (MLFC) - KATIHAR JN (KIR)
|PSPC
|14:00
|05718 KIR-MLFC PASSENGER SPL
KATIHAR JN (KIR) - MALDA COURT (MLFC)
|PSPC
|08:10
|06560 MYS-SBC MEMU
MYSORE JN (MYS) - KSR BENGALURU (SBC)
|PSPC
|22:20
|07347 UBL-CTA UR EXP SPL
HUBLI JN (UBL) - CHITRADURG (CTA)
|PSPC
|07:10
|07348 CTA-UBL UR EXP SPL
CHITRADURG (CTA) - HUBLI JN (UBL)
|PSPC
|14:00
|07367 ASK-UBL PASS SPL
ARSIKERE JN (ASK) - HUBLI JN (UBL)
|PSPC
|05:10
|07368 UBL-ASK PASS SPL
HUBLI JN (UBL) - ARSIKERE JN (ASK)
|PSPC
|14:55
|07795 SC-MOB DEMU
SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB)
|PSPC
|05:45
|07796 MOB-SC DEMU
MANOHARABAD (MOB) - SECUNDERABAD JN (SC)
|PSPC
|08:45
|08097 MSAE BQA MEMU SPL
MUSTAPHA CHAK (MFCK) - BANKURA (BQA)
|PSPC
|17:06
|08303 SBP-PURI SPECIAL
SAMBALPUR (SBP) - PURI (PURI)
|MSPC
|06:00
|08304 PURI-SBP SPECIAL
PURI (PURI) - SAMBALPUR (SBP)
|MSPC
|15:45
|08437 BHC-CTC SPECIAL
BHADRAKH (BHC) - CUTTACK (CTC)
|PSPC
|15:30
|08438 CTC-BHC MEMU
CUTTACK (CTC) - BHADRAKH (BHC)
|PSPC
|11:55
|08660 ASN ADRA MEMU SPL
ASANSOL JN (ASN) - ADRA JN (ADRA)
|PSPC
|20:10
|08661 ADRA ASN MEMU SPL
ADRA JN (ADRA) - ASANSOL JN (ASN)
|PSPC
|18:35
|08741 DURG-G MEMU SPL
DURG (DURG) - GONDIA JN (G)
|PSPC
|06:30
|08742 G-DURG MEMU SPL
GONDIA JN (G) - DURG (DURG)
|PSPC
|17:40
|08743 G-ITR MEMU SPL
GONDIA JN (G) - ITWARI (ITR)
|PSPC
|09:45
|08744 ITR-G MEMU SPL
ITWARI (ITR) - GONDIA JN (G)
|PSPC
|15:00
|09110 KDCY - PRTN SPECIAL
KEVADIYA (KDCY) - PRATAPNAGAR (PRTN)
|PSPC
|13:55
|09113 PRT - KDCY SPL
PRATAPNAGAR (PRTN) - KEVADIYA (KDCY)
|PSPC
|15:35
|09440 MVI - WKR SPECIAL
MORBI (MVI) - WANKANER JN (WKR)
|PSPC
|20:20
|09441 WKR-MVI SPECIAL
WANKANER JN (WKR) - MORBI (MVI)
|PSPC
|07:10
|09444 MVI - WKR SPECIAL
MORBI (MVI) - WANKANER JN (WKR)
|PSPC
|13:05
|10101 RATNAGIRI- MADGAON
RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)
|MEX
|02:12
|10102 MADGAON - RATNAGIRI
MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)
|MEX
|19:25
|11124 BJU- GWL MAIL
BARAUNI JN (BJU) - GWALIOR JN. (GWL)
|MEX
|18:45
|12033 CNB NDLS SHT
KANPUR CENTRAL (CNB) - NEW DELHI (NDLS)
|SHT
|06:00
|12034 NDLS -CNB SHATABDI
NEW DELHI (NDLS) - KANPUR CENTRAL (CNB)
|SHT
|15:50
|12053 HW-ASR EXP
HARIDWAR JN (HW) - AMRITSAR JN (ASR)
|JSH
|14:45
|12054 ASR-HW JAN SHATABDI EXP
AMRITSAR JN (ASR) - HARIDWAR JN (HW)
|JSH
|06:50
|12179 LJN - AF INTERCITY
LUCKNOWJN (LJN) - AGRA FORT (AF)
|SUF
|15:55
|12180 AF -LJN INTERCITY
AGRA FORT (AF) - LUCKNOWJN (LJN)
|SUF
|06:31
|12237 BSB-JAT EXP.
VARANASI JN (BSB) - JAMMU TAWI (JAT)
|MEX
|12:40
|12267 RJT DURONTO EXP
MUMBAI CENTRAL (MMCT) - HAPA (HAPA)
|DRNT
|23:10
|12268 HAPA - MMCT DURANTO
HAPA (HAPA) - MUMBAI CENTRAL (MMCT)
|DRNT
|19:40
|12357 KOAA ASR DURGYIANA EXP
KOLKATA (KOAA) - AMRITSAR JN (ASR)
|SUF
|12:10
|12363 KOAA HDB SF EXP
KOLKATA (KOAA) - HALDIBARI (HDB)
|SUF
|09:05
|12367 BGP ANVT VIKRAM SHILA EXP
BHAGALPUR (BGP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|SUF
|11:50
|12370 DDN HWH KUMBHA EXP
DEHRADUN (DDN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUF
|22:10
|12392 NDLS-RGD SHRAMJEEVI EXP
NEW DELHI (NDLS) - RAJGIR (RGD)
|SUF
|13:10
|12398 NDLS-GAYA MAHABODHI EXP
NEW DELHI (NDLS) - GAYA JN (GAYA)
|SUF
|12:50
|12529 PPTA LJN S F
PATLIPUTRA (PPTA) - LUCKNOWJN (LJN)
|SUF
|16:30
|12530 LJN PPTA S F
LUCKNOWJN (LJN) - PATLIPUTRA (PPTA)
|SUF
|05:00
|12553 SHC-NDLS VAISHALI EXPRESS
SAHARSA JN (SHC) - NEW DELHI (NDLS)
|SUF
|06:46
|12595 GKP-ANVT HAMSAFAR SUF
GORAKHPUR (GKP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|SUF
|20:00
|12596 ANVT-GKP HAMSAFAR EXP
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - GORAKHPUR (GKP)
|SUF
|20:00
|12873 HTE-ANVT JHARKHAND EXP
HATIA (HTE) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|SUF
|13:40
|12874 ANVT-HTE SUPERFAST EXP
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - HATIA (HTE)
|SUF
|20:45
|12911 BL - HW EXPRESS
VALSAD (BL) - HARIDWAR JN (HW)
|SUF
|15:20
|12987 SDAH AII EXP
SEALDAH (SDAH) - AJMER (AII)
|SUF
|22:55
|12988 AII SDAH EXP
AJMER (AII) - SEALDAH (SDAH)
|SUF
|12:45
|13033 HWH-KIR EXP
HOWRAH JN (HWH) - KATIHAR JN (KIR)
|MEX
|21:25
|13034 KIR-HWH EXPRESS
KATIHAR JN (KIR) - HOWRAH JN (HWH)
|MEX
|15:30
|13141 SDAH NOQ TEESTA TORSA EXP
SEALDAH (SDAH) - NEW ALIPURDUAR (NOQ)
|MEX
|14:00
|13142 NOQ SDAH TEESTA TORSA EXP
NEW ALIPURDUAR (NOQ) - SEALDAH (SDAH)
|MEX
|11:45
|14003 MLDT-NDLS EXPRESS
MALDA TOWN (MLDT) - NEW DELHI (NDLS)
|MEX
|09:05
|14005 LICHCHIVI EXPRESS
SITAMARHI (SMI) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|MEX
|02:30
|14006 LICHCHIVI EXPRESS
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - SITAMARHI (SMI)
|MEX
|18:00
|14211 AGC INTERCITY EXPRESS
AGRA CANTT (AGC) - NEW DELHI (NDLS)
|MEX
|06:00
|14212 AGC INTERCITY EXPRESS
NEW DELHI (NDLS) - AGRA CANTT (AGC)
|MEX
|17:40
|14217 UNCHAHAR EXP
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - CHANDIGARH (CDG)
|MEX
|13:35
|14218 UNCHAHAR EXP
CHANDIGARH (CDG) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
|MEX
|16:45
|14229 PYGS-HW EXP
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - YOG NAGARI RISHIKESH (YNRK)
|MEX
|23:35
|14235 VARANASI-BAREILLY EXP
VARANASI JN (BSB) - BAREILLY (BE)
|MEX
|23:10
|14236 BERELLY VARANASI EXP
BAREILLY (BE) - VARANASI JN (BSB)
|MEX
|16:35
|14265 BSB DDN EXP
VARANASI JN (BSB) - DEHRADUN (DDN)
|MEX
|08:25
|14266 DDN BSB EXPRESS
DEHRADUN (DDN) - VARANASI JN (BSB)
|MEX
|18:15
|14307 PYGS -BE PASS. EXP.
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - BAREILLY (BE)
|MEX
|01:05
|14308 BE-LKO EXP. LKO-PYGS PASS
BAREILLY (BE) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
|MEX
|17:30
|14310 UJJAIYANI EXP
DEHRADUN (DDN) - UJJAIN JN (UJN)
|MEX
|05:50
|14323 ROK INTERCITY EXP
NEW DELHI (NDLS) - ROHTAK JN (ROK)
|MEX
|10:45
|14324 NDLS INTERCITY EXP
ROHTAK JN (ROK) - NEW DELHI (NDLS)
|MEX
|14:00
|14505 ASR-NLDM EXPRES
AMRITSAR JN (ASR) - NANGAL DAM (NLDM)
|MEX
|14:00
|14506 NLDM-ASR EXPRESS
NANGAL DAM (NLDM) - AMRITSAR JN (ASR)
|MEX
|07:15
|14512 NAUCHANDI EXP
SAHARANPUR (SRE) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
|MEX
|17:25
|14521 DELHI-AMBALA EXPRESS
DELHI (DLI) - AMBALA CANT JN (UMB)
|MEX
|13:10
|14522 AMBALA-DELHI EXP SPL
AMBALA CANT JN (UMB) - DELHI (DLI)
|MEX
|06:40
|14524 UMB-MFP HARIHAR EXP-
AMBALA CANT JN (UMB) - BARAUNI JN (BJU)
|MEX
|22:20
|14674 SHAHEED EXP
AMRITSAR JN (ASR) - JAYNAGAR (JYG)
|MEX
|13:05
|15011 LJN-SRE EXP
LUCKNOWJN (LJN) - CHANDIGARH (CDG)
|MEX
|23:55
|15012 LJN SRE EXP
CHANDIGARH (CDG) - LUCKNOWJN (LJN)
|MEX
|17:15
|15025 MAU-ANVT EXPRESS
MAU JN (MAU) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|MEX
|10:50
|15035 DLI-KGM S K EXP
DELHI (DLI) - KATHGODAM (KGM)
|MEX
|16:00
|15036 KGM-DLI S K EXP
KATHGODAM (KGM) - DELHI (DLI)
|MEX
|08:45
|15040 KSJ-CPA-EXP
KASGANJ (KSJ) - KANPUR ANWRGANJ (CPA)
|MEX
|09:00
|15053 LJN-CPR-EXP
CHHAPRA (CPR) - LUCKNOWJN (LJN)
|MEX
|19:35
|15054 LJN-CPR-EXP
LUCKNOWJN (LJN) - CHHAPRA (CPR)
|MEX
|21:00
|15083 CHHAPRA-FBD EXP SPECIAL
CHHAPRA (CPR) - FARRUKHABAD (FBD)
|MEX
|18:00
|15084 FBD-CPR EXP SPECIAL
FARRUKHABAD (FBD) - CHHAPRA (CPR)
|MEX
|14:35
|15105 CPR-NTV INTERCITY EXP
CHHAPRA (CPR) - NAUTANWA (NTV)
|MEX
|06:00
|15106 NTV CPR INTERCITY EXP
NAUTANWA (NTV) - CHHAPRA (CPR)
|MEX
|15:00
|15111 CPR-BCY INTERCITY EXP.
CHHAPRA (CPR) - VARANASI CITY (BCY)
|MEX
|03:35
|15112 BCY-CPR INTERCITY EXPRESS
VARANASI CITY (BCY) - CHHAPRA (CPR)
|MEX
|18:25
|15127 BSBS-NDLS K V EXP
BANARAS (BSBS) - NEW DELHI (NDLS)
|MEX
|13:30
|15203 BARAUNI LUCKNOW EXPRESS
BARAUNI JN (BJU) - LUCKNOWJN (LJN)
|MEX
|20:25
|15623 BGKT-KYQ EXPRESS
BHAGAT KI KOTHI (BGKT) - KAMAKHYA (KYQ)
|MEX
|16:10
|15657 BRAHMAPUTRA MAIL
DELHI (DLI) - KAMAKHYA (KYQ)
|MEX
|23:40
|15658 BRAHMAPUTRA MAIL
KAMAKHYA (KYQ) - DELHI (DLI)
|MEX
|14:35
|15707 KIR-ASR EXPRESS
KATIHAR JN (KIR) - AMRITSAR JN (ASR)
|MEX
|22:45
|15708 ASR-KIR EXPRESS
AMRITSAR JN (ASR) - KATIHAR JN (KIR)
|MEX
|08:25
|15811 DBB-GHY EXPRESS
DHUBRI (DBB) - GUWAHATI (GHY)
|MEX
|07:15
|15812 GHY-DBB EXPRESS
GUWAHATI (GHY) - DHUBRI (DBB)
|MEX
|21:45
|17325 BGM-MYS VISHWAMANAV EXP
BELGAUM (BGM) - MYSORE JN (MYS)
|MEX
|05:05
|17326 MYS-BGM VISHWAMANAVA EXP
MYSORE JN (MYS) - BELGAUM (BGM)
|MEX
|05:50
|18413 PRDP-PURI SPECIAL
PARADEEP (PRDP) - PURI (PURI)
|MEX
|18:00
|18414 PURI-PRDPEXP
PURI (PURI) - PARADEEP (PRDP)
|MEX
|06:15
|20939 SULTANPUR EXPRESS
AHMEDABAD JN (ADI) - SULTANPUR (SLN)
|SUF
|08:00
|20948 KDCY - ADI JANSHATABDHI
KEVADIYA (KDCY) - AHMEDABAD JN (ADI)
|JSH
|11:15
|20949 ADI - KDCY JANSHATABDHI
AHMEDABAD JN (ADI) - KEVADIYA (KDCY)
|JSH
|15:20
|22453 RAJYA RANI EX
LUCKNOWJN (LJN) - MEERUT CITY (MTC)
|SUF
|14:25
|22454 RAJYA RANI EX
MEERUT CITY (MTC) - LUCKNOWJN (LJN)
|SUF
|06:40
|22858 ANVT-SRC WEEKLY SF EXP
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - SANTRAGACHI JN (SRC)
|SUF
|13:25
|22959 JAMNAGAR INTERCITY
VADODARA JN (BRC) - JAMNAGAR (JAM)
|SUF
|15:50
|22960 SURAT - JAMNAGAR INTERCIT
JAMNAGAR (JAM) - VADODARA JN (BRC)
|SUF
|04:45
|31311 SDAH - KLYM LOCAL
SEALDAH (SDAH) - KALYANI SIMANTA (KLYM)
|SUB
|04:12
|31314 KLYM-SDAH LOCAL
KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|06:02
|31617 SDAH-RHA LOCAL
SEALDAH (SDAH) - RANAGHAT JN (RHA)
|SUB
|08:00
|31622 RHA - SDAH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|10:12
|31711 NH - RHA LOCAL
NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)
|SUB
|05:00
|31712 RHA-NH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|04:05
|33361 BT-BNJ LOCAL
BARASAT (BT) - BANGAON JN (BNJ)
|SUB
|07:45
|33362 BNJ- BT LOCAL
BANGAON JN (BNJ) - BARASAT (BT)
|SUB
|09:28
|34331 LAKHIKANTAPUR BARUIPUR LO
LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - BARUIPUR JN (BRP)
|SUB
|08:20
|34334 BRP - LKPR LOCAL
BARUIPUR JN (BRP) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR)
|SUB
|07:15
|34881 DH SONARPUR LOCAL
DIAMOND HARBOUR (DH) - SONARPUR JN (SPR)
|SUB
|10:45
|34882 SPR DH LOCAL
SONARPUR JN (SPR) - DIAMOND HARBOUR (DH)
|SUB
|04:50
|34891 DH BRP LOCAL
DIAMOND HARBOUR (DH) - BARUIPUR JN (BRP)
|SUB
|06:13
|34892 BARUIPUR DH EMU LOCAL
BARUIPUR JN (BRP) - DIAMOND HARBOUR (DH)
|SUB
|09:22
|36037 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|SUB
|17:55
|36038 CDAE HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|19:33
|36071 HWH-GRAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - GURAP (GRAE)
|SUB
|05:05
|36072 HOWRAH-GURAP LOCAL
GURAP (GRAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|07:07
|36081 HWH-MSAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE)
|SUB
|05:45
|36082 MSAE-HWH LOCAL
MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|08:06
|36811 HWH-BWN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|04:00
|36812 BWN-HWH(CHORD) LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|02:58
|36814 BWN-HWH(CHORD) LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|03:58
|36815 HWH-BWN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|06:10
|36853 HWH - BWN (CHORD)LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|22:10
|36855 HWH - BWN (CHORD)LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|23:15
|36860 BWN-HWH(CHORD) LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|22:10
|37211 HWH-BDC LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|04:47
|37212 BDC-HWH LOCAL
BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|03:07
|37213 HWH-BDC LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|05:14
|37214 BDC-HWH LOCAL
BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|03:50
|37215 HWH-BDC LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|06:26
|37216 BDC-HWH LOCAL
BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|04:45
|37218 BDC-HWH LOCAL
BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|05:10
|37282 BDC-HWH LOCAL
BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|21:00
|37285 HWH-BDC LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|22:20
|37286 BDC-HWH LOCAL
BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|22:18
|37287 HWH-BDC LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|22:30
|37288 BDC-HWH LOCAL
BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|22:30
|37289 HWH-BDC LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|23:15
|37290 BDC LOCAL
BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|22:45
|37291 HWH-BDC LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|23:45
|37305 ANDOLAN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)
|SUB
|19:15
|37306 SIU-HWH LOCAL
SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|21:05
|37307 HWH - HPL LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)
|SUB
|06:52
|37308 HPL-HWH LOCAL
HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|08:30
|37309 HWH TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|04:55
|37310 TAK SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|17:50
|37312 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|03:50
|37314 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|04:50
|37316 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|05:35
|37319 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|10:20
|37327 HWH - TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|13:38
|37330 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|12:00
|37335 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|17:42
|37338 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|15:15
|37343 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|20:05
|37348 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|19:33
|37349 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|22:05
|37351 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|23:00
|37354 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|23:00
|37371 HWH-GOGT LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - GOGHAT (GOGT)
|SUB
|04:22
|37385 TAK-AMBG LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - ARAMBAG (AMBG)
|SUB
|04:00
|37386 AMBG-TAK LOCAL
ARAMBAG (AMBG) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|04:50
|37394 AMBG TAK LOCAL
ARAMBAG (AMBG) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|23:15
|37411 SHE-TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|05:15
|37412 TAK-SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
|SUB
|04:05
|37415 SHE TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|08:25
|37416 TAK SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
|SUB
|07:25
|37522 BDC-NH LOCAL
BANDEL JN (BDC) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|04:10
|37558 BDC-NH LOCAL
BANDEL JN (BDC) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|23:26
|37741 BDC-KWAE LOCAL
BANDEL JN (BDC) - KATWA JN. (KWAE)
|SUB
|03:05
|37742 KWAE-BDC LOCAL
KATWA JN. (KWAE) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|04:40
|37743 BDC-KWAE LOCAL
BANDEL JN (BDC) - KATWA JN. (KWAE)
|SUB
|04:30
|37758 KWAE-BDC LOCAL
KATWA JN. (KWAE) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|22:00
|37785 BDC-BWN LOCAL
BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|05:45
|37786 BWN-BDC LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|03:35
|37811 HWH- BWN M/LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|04:15
|37812 BWN-HWH LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|03:05
|37814 BWN-HWH LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|04:05
|37857 HWH - BWN NON -STOP LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|22:10
|37912 KWAE-HWH LOCAL
KATWA JN. (KWAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|03:45
|38302 MCA-HWH LOCAL
MECHEDA (MCA) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|03:05
|38304 MCA HWH LOCAL
MECHEDA (MCA) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|03:55
|38306 MCA - HWH LOCAL
MECHEDA (MCA) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|04:20
|38321 HWH-MCA LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - MECHEDA (MCA)
|SUB
|22:45
|38402 PKU HWH LOCAL
PANSKURA (PKU) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|03:05
|38404 PKU HWH LOCAL
PANSKURA (PKU) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|03:25
|38408 PKU HWH LOCAL
PANSKURA (PKU) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|04:35
|38453 HWH PKU LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - PANSKURA (PKU)
|SUB
|22:20
|38455 HWH-PKU LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - PANSKURA (PKU)
|SUB
|23:25
|38702 KGP HWH LOCAL
KHARAGPUR JN (KGP) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|03:05
|38703 HWH-KGP LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - KHARAGPUR JN (KGP)
|SUB
|03:30
|38704 KGP HWH LOCAL
KHARAGPUR JN (KGP) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|03:50
|38801 HWH-MDN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - MIDNAPORE (MDN)
|SUB
|02:45
|38802 MDN HWH LOCAL
MIDNAPORE (MDN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|04:15
|38803 HWH MDN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - MIDNAPORE (MDN)
|SUB
|04:25
|38832 MDN KGP LOCAL
MIDNAPORE (MDN) - KHARAGPUR JN (KGP)
|SUB
|22:55
|52965 DADN KKD PASSENGER
DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) - KALKUND (KKD)
|PAS
|11:05
|52966 KKD DADN PASSENGER
KALKUND (KKD) - DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN)
|PAS
|15:34
अगर आप ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो पहले ही चेक कर लें कि जिस गाड़ी से आपको यात्रा करनी है वो कैंसिल या लेट तो नहीं है. सफर से पहले यात्री रेलवे हेल्पलाइन 139 के जरिए भी ट्रेनों से जुड़ी अपडेट्स ले सकते हैं. वहीं, रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in के जरिए पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. इसके अलावा, NTES मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रेनों के कैंसिल, रूट डायवर्ट और रिशेड्यूलिंग की जानकारी हासिल की जा सकती है.
Partially Cancelled Trains: आंशिक तौर पर रद्द ये ट्रेनें
|21 Source Changed trains [ Start Date: 04-Jan ]
|Click on Train for more details
|Train [Name]
[SRC-DSTN]
|Type
|Start Time
|Cancel From
Cancel To
|New Source
Sch. Time
|00110 MFP-SGLA SPL
MUZAFFARPUR JN (MFP) - DAUND JN (DD)
|PEXP
|10:00
|MUZAFFARPUR JN [MFP]
RAM DAYALU NAGR [RD]
|RAM DAYALU NAGR [RD]
04-Jan-2022 10:07
|00123 SGLA-SGTY KISAN SPL
SANGOLA (SGLA) - SANKRAIL GOODS TERMI (SGTY)
|PEXP
|00:05
|SANGOLA [SGLA]
YEOLA [YL]
|YEOLA [YL]
04-Jan-2022 07:22
|03328 GMO-SNDT PASSENGER SPL
NSC BOSE J GOMO (GMO) - SINDRI TOWN (SNDT)
|PSPC
|16:35
|NSC BOSE J GOMO [GMO]
DHANBAD JN [DHN]
|DHANBAD JN [DHN]
04-Jan-2022 17:26
|05033 GKP-BNY UNRESERVED SPL
GORAKHPUR (GKP) - BARHNI (BNY)
|PSPC
|09:00
|GORAKHPUR [GKP]
NAKAHA JUNGLE [JEA]
|NAKAHA JUNGLE [JEA]
04-Jan-2022 09:14
|05230 SHC-BAKT DEMU PASS. SPL
SAHARSA JN (SHC) - BARHARA KOTHI (BAKT)
|PSPC
|07:25
|SAHARSA JN [SHC]
BANMANKHI JN [BNKI]
|BANMANKHI JN [BNKI]
04-Jan-2022 09:20
|05240 SHC-PRNA DEMU PASS. SPL
SAHARSA JN (SHC) - PURNIA JN (PRNA)
|PSPC
|02:05
|SAHARSA JN [SHC]
BANMANKHI JN [BNKI]
|BANMANKHI JN [BNKI]
04-Jan-2022 03:51
|05377 GKP-NTV UNRESERVED EXP
GORAKHPUR (GKP) - NAUTANWA (NTV)
|PSPC
|16:00
|GORAKHPUR [GKP]
NAKAHA JUNGLE [JEA]
|NAKAHA JUNGLE [JEA]
04-Jan-2022 16:12
|07313 MYS-YPR UR SPL
MYSORE JN (MYS) - YASVANTPUR JN (YPR)
|PSPC
|07:45
|MYSORE JN [MYS]
HASSAN [HAS]
|HASSAN [HAS]
04-Jan-2022 11:05
|07366 CMGR-SMET PASS SPL
CHIKKAMAGALURU (CMGR) - SHIMOGA TOWN (SMET)
|PSPC
|06:55
|CHIKKAMAGALURU [CMGR]
BIRUR JN [RRB]
|BIRUR JN [RRB]
04-Jan-2022 08:15
|08427 ANGL- PURI SPECIAL
ANGUL (ANGL) - PURI (PURI)
|PSPC
|05:45
|ANGUL [ANGL]
TALCHER [TLHR]
|TALCHER [TLHR]
04-Jan-2022 06:15
|08756 NGP-RTK MEMU SPL
NAGPUR (NGP) - RAMTEK (RTK)
|PSPC
|05:25
|NAGPUR [NGP]
ITWARI [ITR]
|ITWARI [ITR]
04-Jan-2022 05:39
|11118 PCOI-ET EXP
PRAYAGRAJ CHHEOKI (PCOI) - ITARSI JN (ET)
|MEX
|20:15
|PRAYAGRAJ CHHEOKI [PCOI]
KATNI [KTE]
|KATNI [KTE]
05-Jan-2022 03:20
|12279 TAJ EXPRESS
VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB) - NEW DELHI (NDLS)
|SUF
|15:20
|JHANSI JN [JHS]
GWALIOR JN. [GWL]
|GWALIOR JN. [GWL]
04-Jan-2022 16:39
|14508 FKA DLI EXP
FAZILKA (FKA) - DELHI (DLI)
|MEX
|02:05
|FAZILKA [FKA]
BHATINDA JN [BTI]
|BHATINDA JN [BTI]
04-Jan-2022 05:05
|14682 JUC-NDLS EXPRESS
JALANDHAR CITY (JUC) - NEW DELHI (NDLS)
|MEX
|04:15
|JALANDHAR CITY [JUC]
AMBALA CANT JN [UMB]
|AMBALA CANT JN [UMB]
04-Jan-2022 07:42
|14711 HW SGNR EXP
HARIDWAR JN (HW) - SHRI GANGANAGAR (SGNR)
|MEX
|14:20
|HARIDWAR JN [HW]
SAHARANPUR [SRE]
|SAHARANPUR [SRE]
04-Jan-2022 16:05
|15073 TRIVENI EXPRESS
SINGRAULI (SGRL) - TANAKPUR (TPU)
|MEX
|16:15
|SINGRAULI [SGRL]
CHOPAN [CPU]
|CHOPAN [CPU]
04-Jan-2022 18:30
|15670 DBRT-GHY NAGALAND EXPRESS
DIBRUGARH TOWN (DBRT) - GUWAHATI (GHY)
|MEX
|13:40
|DIBRUGARH TOWN [DBRT]
DIBRUGARH [DBRG]
|DIBRUGARH [DBRG]
04-Jan-2022 14:10
|19120 SMNH - ADI EXPRESS
SOMNATH (SMNH) - AHMEDABAD JN (ADI)
|MEX
|06:35
|SOMNATH [SMNH]
SURENDRANAGAR [SUNR]
|SURENDRANAGAR [SUNR]
04-Jan-2022 14:04
|19210 OKHA - BVC EXPRESS
OKHA (OKHA) - BHAVNAGAR TRMUS (BVC)
|MEX
|15:15
|OKHA [OKHA]
SURENDRANAGAR [SUNR]
|SURENDRANAGAR [SUNR]
05-Jan-2022 01:45
|22924 JAM-BDTS HMSF
JAMNAGAR (JAM) - BANDRA TERMINUS (BDTS)
|SUF
|20:00
|JAMNAGAR [JAM]
AHMEDABAD JN [ADI]
|AHMEDABAD JN [ADI]
05-Jan-2022 02:15
|17 Short Terminating trains [ Start Date: 04-Jan ]
|Click on Train for more details
|Train [Name]
[SRC-DSTN]
|Type
|Start Time
|Cancel From
Cancel To
|New Dstn.
Sch. Time
|00107 DVL-MFP KISAN PEXP SPL
DEVLALI (DVL) - MUZAFFARPUR JN (MFP)
|PEXP
|11:00
|RAM DAYALU NAGR [RD]
MUZAFFARPUR JN [MFP]
|RAM DAYALU NAGR [RD]
06-Jan-2022 04:21
|03327 SNDT-GMO PASSENGER SPL
SINDRI TOWN (SNDT) - NSC BOSE J GOMO (GMO)
|PSPC
|13:40
|DHANBAD JN [DHN]
NSC BOSE J GOMO [GMO]
|DHANBAD JN [DHN]
04-Jan-2022 15:02
|05376 GD-BNY-GKP UNRESERVED EXP
GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP)
|PSPC
|07:15
|NAKAHA JUNGLE [JEA]
GORAKHPUR [GKP]
|NAKAHA JUNGLE [JEA]
04-Jan-2022 13:27
|05378 NTV-GKP UNRESERVED EXP
NAUTANWA (NTV) - GORAKHPUR (GKP)
|PSPC
|06:05
|NAKAHA JUNGLE [JEA]
GORAKHPUR [GKP]
|NAKAHA JUNGLE [JEA]
04-Jan-2022 08:10
|07313 MYS-YPR UR SPL
MYSORE JN (MYS) - YASVANTPUR JN (YPR)
|PSPC
|07:45
|HASSAN [HAS]
YASVANTPUR JN [YPR]
|HASSAN [HAS]
04-Jan-2022 10:50
|08755 RTK-NGP MEMU SPL
RAMTEK (RTK) - NAGPUR (NGP)
|PSPC
|21:30
|ITWARI [ITR]
NAGPUR [NGP]
|ITWARI [ITR]
04-Jan-2022 22:43
|11117 ET-PCOI EXP
ITARSI JN (ET) - PRAYAGRAJ CHHEOKI (PCOI)
|MEX
|17:20
|KATNI [KTE]
PRAYAGRAJ CHHEOKI [PCOI]
|KATNI [KTE]
05-Jan-2022 02:10
|12280 TAJ EXPRES
NEW DELHI (NDLS) - VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB)
|SUF
|06:55
|GWALIOR JN. [GWL]
JHANSI JN [JHS]
|GWALIOR JN. [GWL]
04-Jan-2022 12:10
|14507 DLI BTI EXP
DELHI (DLI) - FAZILKA (FKA)
|MEX
|13:05
|BHATINDA JN [BTI]
FAZILKA [FKA]
|BHATINDA JN [BTI]
04-Jan-2022 21:00
|14681 NDLS-JUC EXP
NEW DELHI (NDLS) - JALANDHAR CITY (JUC)
|MEX
|14:45
|AMBALA CANT JN [UMB]
JALANDHAR CITY [JUC]
|AMBALA CANT JN [UMB]
04-Jan-2022 20:05
|14712 SGNR HW EXP
SHRI GANGANAGAR (SGNR) - HARIDWAR JN (HW)
|MEX
|04:20
|SAHARANPUR [SRE]
HARIDWAR JN [HW]
|SAHARANPUR [SRE]
04-Jan-2022 12:02
|15073 TRIVENI EXPRESS
SINGRAULI (SGRL) - TANAKPUR (TPU)
|MEX
|16:15
|LUCKNOW [LKO]
TANAKPUR [TPU]
|LUCKNOW [LKO]
05-Jan-2022 08:00
|15076 TRIVENI EXP
TANAKPUR (TPU) - SHAKTINAGAR (SKTN)
|MEX
|08:25
|CHOPAN [CPU]
SHAKTINAGAR [SKTN]
|CHOPAN [CPU]
05-Jan-2022 05:50
|15669 GHY-DBRT NAGALAND EXPRESS
GUWAHATI (GHY) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)
|MEX
|20:45
|DIBRUGARH [DBRG]
DIBRUGARH TOWN [DBRT]
|DIBRUGARH [DBRG]
05-Jan-2022 10:15
|19119 ADI - SMNH EXPRESS
AHMEDABAD JN (ADI) - SOMNATH (SMNH)
|MEX
|10:45
|SURENDRANAGAR [SUNR]
SOMNATH [SMNH]
|SURENDRANAGAR [SUNR]
04-Jan-2022 12:55
|19209 BVC OKHA EXPRESS
BHAVNAGAR TRMUS (BVC) - OKHA (OKHA)
|MEX
|22:10
|SURENDRANAGAR [SUNR]
OKHA [OKHA]
|SURENDRANAGAR [SUNR]
05-Jan-2022 01:35
|20975 HWH-AGC CHAMBAL EXP
HOWRAH JN (HWH) - AGRA CANTT (AGC)
|SUF
|17:45
|AGRA CANTT [AGC]
AGRA CANTT [AGC]
|AGRA CANTT [AGC]
05-Jan-2022 19:00