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Indian Railway: यूपी-बिहार समेत विभिन्न राज्यों के रूट्स की 280 ट्रेनें प्रभावित, देखें रेलवे की लिस्ट

Trains Running Status: रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in के जरिए पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. इसके अलावा, NTES मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रेनों के कैंसिल, रूट डायवर्ट और रिशेड्यूलिंग की जानकारी हासिल की जा सकती है.

Indian Railways Cancelled Trains Update Today 04 January 2022: ट्रेनों की जानकारी Indian Railways Cancelled Trains Update Today 04 January 2022: ट्रेनों की जानकारी
स्टोरी हाइलाइट्स
  • रेलवे ने आज 252 ट्रेनों को किया पूर्ण रद्द
  • रेलवे ने आंशिक तौर पर कैंसिल कीं 21 ट्रेनें

IRCTC, Cancelled Train List Today 04 January 2022: देश भर के विभिन्न राज्यों के कई रूट्स की आज (मंगलवार) 280 से अधिक ट्रेनें प्रभावित हैं. भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने आज यानी 04 जनवरी 2022 को 252 ट्रेनों को पूर्ण रूप से रद्द (Fully Cancelled) कर दिया है. जबकि 21 ट्रेनें आंशिक तौर पर कैंसिल (Partially Cancelled) की गई हैं. रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in पर सुबह 9 बजे तक के अपडेट के मुताबिक, 06 ट्रेनों के रूट में बदलाव यानी डायवर्ट (Diverted Trains) किया गया है. इसके अलावा रेलवे ने 7 ट्रेनों को रीशेड्यूल भी किया है. 

इन ट्रेनों में यूपी, बिहार, पंजाब, बंगाल समेत देश के विभिन्न राज्यों की ट्रेनें शामिल हैं. बता दें कि भारतीय रेलवे (Indian Railway) की ओर से प्रतिदिन कैंसिल ट्रेनों (Cancelled Trains), डायवर्ट ट्रेनों (Diverted Trains) और रिशेड्यूल ट्रेनों (Resheduled Trains) की लिस्ट जारी की जाती है. जिसमें विभिन्न कारणों से रद्द की गई अलग-अलग रूट की सभी ट्रेनें शामिल होती हैं. ऐसे में ट्रेन में सफर करने से पहले कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट जरूर चेक कर लें. 

Fully Cancelled Trains: पूरी तरह रद्द की गईं ये ट्रेनें (सुबह 9 बजे तक)

252 trains cancelled [ Start Date: 04-Jan ]
Train [Name]
 [SRC-DSTN]		 Type Start Time
00101 SGLA-ANDI KISAN SPL
 SANGOLA (SGLA) - ADARSH NAGAR DELHI (ANDI)		 PEXP 18:00
00979 KISAN SPECIAL
 AMALSAD (AML) - ADARSH NAGAR DELHI (ANDI)		 PEXP 01:45
03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL
 AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT)		 PSPC 22:25
03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL
 NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ)		 PSPC 05:35
03087 AZ RPH MEMU PGR SPL
 AZIMGANJ JN (AZ) - RAMPUR HAT (RPH)		 PSPC 04:20
03094 RPH - AZ MEMU PGR SPL
 RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ)		 PSPC 18:20
03412 BHW-RPH PASS SPL
 BARHARWA JN (BHW) - RAMPUR HAT (RPH)		 PSPC 02:10
03427 JMP-KIUL PGR SPECIAL
 JAMALPUR JN (JMP) - KIUL JN (KIUL)		 PSPC 03:15
03428 KIUL-JMP PGR SPECIAL
 KIUL JN (KIUL) - JAMALPUR JN (JMP)		 PSPC 05:15
03461 TPH-RJL SPL
 TINPAHAR JN (TPH) - RAJMAHAL (RJL)		 PSPC 03:50
03468 RJL-TPH SPL
 RAJMAHAL (RJL) - TINPAHAR JN (TPH)		 PSPC 02:00
03469 BWN - TPH PASSENGER
 BARDDHAMAN (BWN) - TINPAHAR JN (TPH)		 PSPC 06:30
03470 BHW - BWN PASSENGER SPL
 TINPAHAR JN (TPH) - BARDDHAMAN (BWN)		 PSPC 14:10
03494 RJL-TPH SPL
 RAJMAHAL (RJL) - TINPAHAR JN (TPH)		 PSPC 22:20
03497 TPH-RJL SPL
 TINPAHAR JN (TPH) - RAJMAHAL (RJL)		 PSPC 23:30
03530 ASN-BWN MEMU PGR SPL
 ASANSOL JN (ASN) - BARDDHAMAN (BWN)		 PSPC 04:55
03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL
 BOKARO STL CITY (BKSC) - ASANSOL JN (ASN)		 PSPC 15:40
03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL
 ASANSOL JN (ASN) - BOKARO STL CITY (BKSC)		 PSPC 07:05
04153 RBL-CNB UNRESERVED SPL
 RAE BARELI JN (RBL) - KANPUR CENTRAL (CNB)		 PSPC 02:50
04154 CNB-RBL UNRESERVED SPL
 KANPUR CENTRAL (CNB) - RAE BARELI JN (RBL)		 PSPC 16:32
04305 BALAMAU SPN MEX SPL
 BALAMU JN (BLM) - SHAHJEHANPUR (SPN)		 PSPC 18:25
04306 SPN-BLM MEXP SPL
 SHAHJEHANPUR (SPN) - BALAMU JN (BLM)		 PSPC 06:35
04337 SPC SPN EXPSPL
 SITAPUR CITY (SPC) - SHAHJEHANPUR (SPN)		 PSPC 19:00
04338 SPN SCC EXPSPL
 SHAHJEHANPUR (SPN) - SITAPUR CITY (SPC)		 PSPC 07:05
05220 HRGR-DBG DEMU PASS. SPL
 HAR NAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)		 PSPC 05:15
05245 SEE-CPR MEMU PASS.SPL
 SONPUR JN (SEE) - CHHAPRA (CPR)		 PSPC 15:30
05331 KGM-MB SPL EXP
 KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)		 PSPC 07:25
05364 KGM-MB SPL EXP
 KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)		 PSPC 15:45
05366 RMR-MB SPL EXP
 RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)		 PSPC 21:10
05404 GAYA-JMP SPL
 GAYA JN (GAYA) - JAMALPUR JN (JMP)		 PSPC 06:05
05405 RPH-SBG SPL
 RAMPUR HAT (RPH) - SAHIBGANJ JN (SBG)		 PSPC 06:05
05406 SBG-RPH PGR SPL
 SAHIBGANJ JN (SBG) - RAMPUR HAT (RPH)		 PSPC 19:25
05407 RPH-GAYA PASS SPL
 RAMPUR HAT (RPH) - GAYA JN (GAYA)		 PSPC 08:35
05408 JMP-RPH SPL
 JAMALPUR JN (JMP) - RAMPUR HAT (RPH)		 PSPC 14:08
05449 NKE-GKP DAILY UNRESERV EX
 NARKATIAGANJ JN (NKE) - GORAKHPUR (GKP)		 PSPC 05:40
05450 GKP-NKE-GKP DAILY UN-RESR
 GORAKHPUR (GKP) - NARKATIAGANJ JN (NKE)		 PSPC 18:05
05717 MLFC-KIR PASSENGER SPL
 MALDA COURT (MLFC) - KATIHAR JN (KIR)		 PSPC 14:00
05718 KIR-MLFC PASSENGER SPL
 KATIHAR JN (KIR) - MALDA COURT (MLFC)		 PSPC 08:10
06560 MYS-SBC MEMU
 MYSORE JN (MYS) - KSR BENGALURU (SBC)		 PSPC 22:20
07347 UBL-CTA UR EXP SPL
 HUBLI JN (UBL) - CHITRADURG (CTA)		 PSPC 07:10
07348 CTA-UBL UR EXP SPL
 CHITRADURG (CTA) - HUBLI JN (UBL)		 PSPC 14:00
07367 ASK-UBL PASS SPL
 ARSIKERE JN (ASK) - HUBLI JN (UBL)		 PSPC 05:10
07368 UBL-ASK PASS SPL
 HUBLI JN (UBL) - ARSIKERE JN (ASK)		 PSPC 14:55
07795 SC-MOB DEMU
 SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB)		 PSPC 05:45
07796 MOB-SC DEMU
 MANOHARABAD (MOB) - SECUNDERABAD JN (SC)		 PSPC 08:45
08097 MSAE BQA MEMU SPL
 MUSTAPHA CHAK (MFCK) - BANKURA (BQA)		 PSPC 17:06
08303 SBP-PURI SPECIAL
 SAMBALPUR (SBP) - PURI (PURI)		 MSPC 06:00
08304 PURI-SBP SPECIAL
 PURI (PURI) - SAMBALPUR (SBP)		 MSPC 15:45
08437 BHC-CTC SPECIAL
 BHADRAKH (BHC) - CUTTACK (CTC)		 PSPC 15:30
08438 CTC-BHC MEMU
 CUTTACK (CTC) - BHADRAKH (BHC)		 PSPC 11:55
08660 ASN ADRA MEMU SPL
 ASANSOL JN (ASN) - ADRA JN (ADRA)		 PSPC 20:10
08661 ADRA ASN MEMU SPL
 ADRA JN (ADRA) - ASANSOL JN (ASN)		 PSPC 18:35
08741 DURG-G MEMU SPL
 DURG (DURG) - GONDIA JN (G)		 PSPC 06:30
08742 G-DURG MEMU SPL
 GONDIA JN (G) - DURG (DURG)		 PSPC 17:40
08743 G-ITR MEMU SPL
 GONDIA JN (G) - ITWARI (ITR)		 PSPC 09:45
08744 ITR-G MEMU SPL
 ITWARI (ITR) - GONDIA JN (G)		 PSPC 15:00
09110 KDCY - PRTN SPECIAL
 KEVADIYA (KDCY) - PRATAPNAGAR (PRTN)		 PSPC 13:55
09113 PRT - KDCY SPL
 PRATAPNAGAR (PRTN) - KEVADIYA (KDCY)		 PSPC 15:35
09440 MVI - WKR SPECIAL
 MORBI (MVI) - WANKANER JN (WKR)		 PSPC 20:20
09441 WKR-MVI SPECIAL
 WANKANER JN (WKR) - MORBI (MVI)		 PSPC 07:10
09444 MVI - WKR SPECIAL
 MORBI (MVI) - WANKANER JN (WKR)		 PSPC 13:05
10101 RATNAGIRI- MADGAON
 RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)		 MEX 02:12
10102 MADGAON - RATNAGIRI
 MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)		 MEX 19:25
11124 BJU- GWL MAIL
 BARAUNI JN (BJU) - GWALIOR JN. (GWL)		 MEX 18:45
12033 CNB NDLS SHT
 KANPUR CENTRAL (CNB) - NEW DELHI (NDLS)		 SHT 06:00
12034 NDLS -CNB SHATABDI
 NEW DELHI (NDLS) - KANPUR CENTRAL (CNB)		 SHT 15:50
12053 HW-ASR EXP
 HARIDWAR JN (HW) - AMRITSAR JN (ASR)		 JSH 14:45
12054 ASR-HW JAN SHATABDI EXP
 AMRITSAR JN (ASR) - HARIDWAR JN (HW)		 JSH 06:50
12179 LJN - AF INTERCITY
 LUCKNOWJN (LJN) - AGRA FORT (AF)		 SUF 15:55
12180 AF -LJN INTERCITY
 AGRA FORT (AF) - LUCKNOWJN (LJN)		 SUF 06:31
12237 BSB-JAT EXP.
 VARANASI JN (BSB) - JAMMU TAWI (JAT)		 MEX 12:40
12267 RJT DURONTO EXP
 MUMBAI CENTRAL (MMCT) - HAPA (HAPA)		 DRNT 23:10
12268 HAPA - MMCT DURANTO
 HAPA (HAPA) - MUMBAI CENTRAL (MMCT)		 DRNT 19:40
12357 KOAA ASR DURGYIANA EXP
 KOLKATA (KOAA) - AMRITSAR JN (ASR)		 SUF 12:10
12363 KOAA HDB SF EXP
 KOLKATA (KOAA) - HALDIBARI (HDB)		 SUF 09:05
12367 BGP ANVT VIKRAM SHILA EXP
 BHAGALPUR (BGP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)		 SUF 11:50
12370 DDN HWH KUMBHA EXP
 DEHRADUN (DDN) - HOWRAH JN (HWH)		 SUF 22:10
12392 NDLS-RGD SHRAMJEEVI EXP
 NEW DELHI (NDLS) - RAJGIR (RGD)		 SUF 13:10
12398 NDLS-GAYA MAHABODHI EXP
 NEW DELHI (NDLS) - GAYA JN (GAYA)		 SUF 12:50
12529 PPTA LJN S F
 PATLIPUTRA (PPTA) - LUCKNOWJN (LJN)		 SUF 16:30
12530 LJN PPTA S F
 LUCKNOWJN (LJN) - PATLIPUTRA (PPTA)		 SUF 05:00
12553 SHC-NDLS VAISHALI EXPRESS
 SAHARSA JN (SHC) - NEW DELHI (NDLS)		 SUF 06:46
12595 GKP-ANVT HAMSAFAR SUF
 GORAKHPUR (GKP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)		 SUF 20:00
12596 ANVT-GKP HAMSAFAR EXP
 ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - GORAKHPUR (GKP)		 SUF 20:00
12873 HTE-ANVT JHARKHAND EXP
 HATIA (HTE) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)		 SUF 13:40
12874 ANVT-HTE SUPERFAST EXP
 ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - HATIA (HTE)		 SUF 20:45
12911 BL - HW EXPRESS
 VALSAD (BL) - HARIDWAR JN (HW)		 SUF 15:20
12987 SDAH AII EXP
 SEALDAH (SDAH) - AJMER (AII)		 SUF 22:55
12988 AII SDAH EXP
 AJMER (AII) - SEALDAH (SDAH)		 SUF 12:45
13033 HWH-KIR EXP
 HOWRAH JN (HWH) - KATIHAR JN (KIR)		 MEX 21:25
13034 KIR-HWH EXPRESS
 KATIHAR JN (KIR) - HOWRAH JN (HWH)		 MEX 15:30
13141 SDAH NOQ TEESTA TORSA EXP
 SEALDAH (SDAH) - NEW ALIPURDUAR (NOQ)		 MEX 14:00
13142 NOQ SDAH TEESTA TORSA EXP
 NEW ALIPURDUAR (NOQ) - SEALDAH (SDAH)		 MEX 11:45
14003 MLDT-NDLS EXPRESS
 MALDA TOWN (MLDT) - NEW DELHI (NDLS)		 MEX 09:05
14005 LICHCHIVI EXPRESS
 SITAMARHI (SMI) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)		 MEX 02:30
14006 LICHCHIVI EXPRESS
 ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - SITAMARHI (SMI)		 MEX 18:00
14211 AGC INTERCITY EXPRESS
 AGRA CANTT (AGC) - NEW DELHI (NDLS)		 MEX 06:00
14212 AGC INTERCITY EXPRESS
 NEW DELHI (NDLS) - AGRA CANTT (AGC)		 MEX 17:40
14217 UNCHAHAR EXP
 PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - CHANDIGARH (CDG)		 MEX 13:35
14218 UNCHAHAR EXP
 CHANDIGARH (CDG) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)		 MEX 16:45
14229 PYGS-HW EXP
 PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - YOG NAGARI RISHIKESH (YNRK)		 MEX 23:35
14235 VARANASI-BAREILLY EXP
 VARANASI JN (BSB) - BAREILLY (BE)		 MEX 23:10
14236 BERELLY VARANASI EXP
 BAREILLY (BE) - VARANASI JN (BSB)		 MEX 16:35
14265 BSB DDN EXP
 VARANASI JN (BSB) - DEHRADUN (DDN)		 MEX 08:25
14266 DDN BSB EXPRESS
 DEHRADUN (DDN) - VARANASI JN (BSB)		 MEX 18:15
14307 PYGS -BE PASS. EXP.
 PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - BAREILLY (BE)		 MEX 01:05
14308 BE-LKO EXP. LKO-PYGS PASS
 BAREILLY (BE) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)		 MEX 17:30
14310 UJJAIYANI EXP
 DEHRADUN (DDN) - UJJAIN JN (UJN)		 MEX 05:50
14323 ROK INTERCITY EXP
 NEW DELHI (NDLS) - ROHTAK JN (ROK)		 MEX 10:45
14324 NDLS INTERCITY EXP
 ROHTAK JN (ROK) - NEW DELHI (NDLS)		 MEX 14:00
14505 ASR-NLDM EXPRES
 AMRITSAR JN (ASR) - NANGAL DAM (NLDM)		 MEX 14:00
14506 NLDM-ASR EXPRESS
 NANGAL DAM (NLDM) - AMRITSAR JN (ASR)		 MEX 07:15
14512 NAUCHANDI EXP
 SAHARANPUR (SRE) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)		 MEX 17:25
14521 DELHI-AMBALA EXPRESS
 DELHI (DLI) - AMBALA CANT JN (UMB)		 MEX 13:10
14522 AMBALA-DELHI EXP SPL
 AMBALA CANT JN (UMB) - DELHI (DLI)		 MEX 06:40
14524 UMB-MFP HARIHAR EXP-
 AMBALA CANT JN (UMB) - BARAUNI JN (BJU)		 MEX 22:20
14674 SHAHEED EXP
 AMRITSAR JN (ASR) - JAYNAGAR (JYG)		 MEX 13:05
15011 LJN-SRE EXP
 LUCKNOWJN (LJN) - CHANDIGARH (CDG)		 MEX 23:55
15012 LJN SRE EXP
 CHANDIGARH (CDG) - LUCKNOWJN (LJN)		 MEX 17:15
15025 MAU-ANVT EXPRESS
 MAU JN (MAU) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)		 MEX 10:50
15035 DLI-KGM S K EXP
 DELHI (DLI) - KATHGODAM (KGM)		 MEX 16:00
15036 KGM-DLI S K EXP
 KATHGODAM (KGM) - DELHI (DLI)		 MEX 08:45
15040 KSJ-CPA-EXP
 KASGANJ (KSJ) - KANPUR ANWRGANJ (CPA)		 MEX 09:00
15053 LJN-CPR-EXP
 CHHAPRA (CPR) - LUCKNOWJN (LJN)		 MEX 19:35
15054 LJN-CPR-EXP
 LUCKNOWJN (LJN) - CHHAPRA (CPR)		 MEX 21:00
15083 CHHAPRA-FBD EXP SPECIAL
 CHHAPRA (CPR) - FARRUKHABAD (FBD)		 MEX 18:00
15084 FBD-CPR EXP SPECIAL
 FARRUKHABAD (FBD) - CHHAPRA (CPR)		 MEX 14:35
15105 CPR-NTV INTERCITY EXP
 CHHAPRA (CPR) - NAUTANWA (NTV)		 MEX 06:00
15106 NTV CPR INTERCITY EXP
 NAUTANWA (NTV) - CHHAPRA (CPR)		 MEX 15:00
15111 CPR-BCY INTERCITY EXP.
 CHHAPRA (CPR) - VARANASI CITY (BCY)		 MEX 03:35
15112 BCY-CPR INTERCITY EXPRESS
 VARANASI CITY (BCY) - CHHAPRA (CPR)		 MEX 18:25
15127 BSBS-NDLS K V EXP
 BANARAS (BSBS) - NEW DELHI (NDLS)		 MEX 13:30
15203 BARAUNI LUCKNOW EXPRESS
 BARAUNI JN (BJU) - LUCKNOWJN (LJN)		 MEX 20:25
15623 BGKT-KYQ EXPRESS
 BHAGAT KI KOTHI (BGKT) - KAMAKHYA (KYQ)		 MEX 16:10
15657 BRAHMAPUTRA MAIL
 DELHI (DLI) - KAMAKHYA (KYQ)		 MEX 23:40
15658 BRAHMAPUTRA MAIL
 KAMAKHYA (KYQ) - DELHI (DLI)		 MEX 14:35
15707 KIR-ASR EXPRESS
 KATIHAR JN (KIR) - AMRITSAR JN (ASR)		 MEX 22:45
15708 ASR-KIR EXPRESS
 AMRITSAR JN (ASR) - KATIHAR JN (KIR)		 MEX 08:25
15811 DBB-GHY EXPRESS
 DHUBRI (DBB) - GUWAHATI (GHY)		 MEX 07:15
15812 GHY-DBB EXPRESS
 GUWAHATI (GHY) - DHUBRI (DBB)		 MEX 21:45
17325 BGM-MYS VISHWAMANAV EXP
 BELGAUM (BGM) - MYSORE JN (MYS)		 MEX 05:05
17326 MYS-BGM VISHWAMANAVA EXP
 MYSORE JN (MYS) - BELGAUM (BGM)		 MEX 05:50
18413 PRDP-PURI SPECIAL
 PARADEEP (PRDP) - PURI (PURI)		 MEX 18:00
18414 PURI-PRDPEXP
 PURI (PURI) - PARADEEP (PRDP)		 MEX 06:15
20939 SULTANPUR EXPRESS
 AHMEDABAD JN (ADI) - SULTANPUR (SLN)		 SUF 08:00
20948 KDCY - ADI JANSHATABDHI
 KEVADIYA (KDCY) - AHMEDABAD JN (ADI)		 JSH 11:15
20949 ADI - KDCY JANSHATABDHI
 AHMEDABAD JN (ADI) - KEVADIYA (KDCY)		 JSH 15:20
22453 RAJYA RANI EX
 LUCKNOWJN (LJN) - MEERUT CITY (MTC)		 SUF 14:25
22454 RAJYA RANI EX
 MEERUT CITY (MTC) - LUCKNOWJN (LJN)		 SUF 06:40
22858 ANVT-SRC WEEKLY SF EXP
 ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - SANTRAGACHI JN (SRC)		 SUF 13:25
22959 JAMNAGAR INTERCITY
 VADODARA JN (BRC) - JAMNAGAR (JAM)		 SUF 15:50
22960 SURAT - JAMNAGAR INTERCIT
 JAMNAGAR (JAM) - VADODARA JN (BRC)		 SUF 04:45
31311 SDAH - KLYM LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - KALYANI SIMANTA (KLYM)		 SUB 04:12
31314 KLYM-SDAH LOCAL
 KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 06:02
31617 SDAH-RHA LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - RANAGHAT JN (RHA)		 SUB 08:00
31622 RHA - SDAH LOCAL
 RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 10:12
31711 NH - RHA LOCAL
 NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)		 SUB 05:00
31712 RHA-NH LOCAL
 RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)		 SUB 04:05
33361 BT-BNJ LOCAL
 BARASAT (BT) - BANGAON JN (BNJ)		 SUB 07:45
33362 BNJ- BT LOCAL
 BANGAON JN (BNJ) - BARASAT (BT)		 SUB 09:28
34331 LAKHIKANTAPUR BARUIPUR LO
 LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - BARUIPUR JN (BRP)		 SUB 08:20
34334 BRP - LKPR LOCAL
 BARUIPUR JN (BRP) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR)		 SUB 07:15
34881 DH SONARPUR LOCAL
 DIAMOND HARBOUR (DH) - SONARPUR JN (SPR)		 SUB 10:45
34882 SPR DH LOCAL
 SONARPUR JN (SPR) - DIAMOND HARBOUR (DH)		 SUB 04:50
34891 DH BRP LOCAL
 DIAMOND HARBOUR (DH) - BARUIPUR JN (BRP)		 SUB 06:13
34892 BARUIPUR DH EMU LOCAL
 BARUIPUR JN (BRP) - DIAMOND HARBOUR (DH)		 SUB 09:22
36037 HWH-CDAE LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)		 SUB 17:55
36038 CDAE HWH LOCAL
 CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 19:33
36071 HWH-GRAE LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - GURAP (GRAE)		 SUB 05:05
36072 HOWRAH-GURAP LOCAL
 GURAP (GRAE) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 07:07
36081 HWH-MSAE LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE)		 SUB 05:45
36082 MSAE-HWH LOCAL
 MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 08:06
36811 HWH-BWN LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)		 SUB 04:00
36812 BWN-HWH(CHORD) LOCAL
 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 02:58
36814 BWN-HWH(CHORD) LOCAL
 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 03:58
36815 HWH-BWN LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)		 SUB 06:10
36853 HWH - BWN (CHORD)LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)		 SUB 22:10
36855 HWH - BWN (CHORD)LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)		 SUB 23:15
36860 BWN-HWH(CHORD) LOCAL
 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 22:10
37211 HWH-BDC LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)		 SUB 04:47
37212 BDC-HWH LOCAL
 BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 03:07
37213 HWH-BDC LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)		 SUB 05:14
37214 BDC-HWH LOCAL
 BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 03:50
37215 HWH-BDC LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)		 SUB 06:26
37216 BDC-HWH LOCAL
 BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 04:45
37218 BDC-HWH LOCAL
 BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 05:10
37282 BDC-HWH LOCAL
 BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 21:00
37285 HWH-BDC LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)		 SUB 22:20
37286 BDC-HWH LOCAL
 BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 22:18
37287 HWH-BDC LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)		 SUB 22:30
37288 BDC-HWH LOCAL
 BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 22:30
37289 HWH-BDC LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)		 SUB 23:15
37290 BDC LOCAL
 BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 22:45
37291 HWH-BDC LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)		 SUB 23:45
37305 ANDOLAN LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)		 SUB 19:15
37306 SIU-HWH LOCAL
 SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 21:05
37307 HWH - HPL LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)		 SUB 06:52
37308 HPL-HWH LOCAL
 HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 08:30
37309 HWH TAK LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)		 SUB 04:55
37310 TAK SHE LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 17:50
37312 TAK-HWH LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 03:50
37314 TAK-HWH LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 04:50
37316 TAK-HWH LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 05:35
37319 HWH-TAK LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)		 SUB 10:20
37327 HWH - TAK LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)		 SUB 13:38
37330 TAK-HWH LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 12:00
37335 HWH-TAK LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)		 SUB 17:42
37338 TAK-HWH LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 15:15
37343 HWH-TAK LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)		 SUB 20:05
37348 TAK-HWH LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 19:33
37349 HWH-TAK LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)		 SUB 22:05
37351 HWH-TAK LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)		 SUB 23:00
37354 TAK-HWH LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 23:00
37371 HWH-GOGT LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - GOGHAT (GOGT)		 SUB 04:22
37385 TAK-AMBG LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - ARAMBAG (AMBG)		 SUB 04:00
37386 AMBG-TAK LOCAL
 ARAMBAG (AMBG) - TARAKESWAR (TAK)		 SUB 04:50
37394 AMBG TAK LOCAL
 ARAMBAG (AMBG) - TARAKESWAR (TAK)		 SUB 23:15
37411 SHE-TAK LOCAL
 SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)		 SUB 05:15
37412 TAK-SHE LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)		 SUB 04:05
37415 SHE TAK LOCAL
 SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)		 SUB 08:25
37416 TAK SHE LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)		 SUB 07:25
37522 BDC-NH LOCAL
 BANDEL JN (BDC) - NAIHATI JN (NH)		 SUB 04:10
37558 BDC-NH LOCAL
 BANDEL JN (BDC) - NAIHATI JN (NH)		 SUB 23:26
37741 BDC-KWAE LOCAL
 BANDEL JN (BDC) - KATWA JN. (KWAE)		 SUB 03:05
37742 KWAE-BDC LOCAL
 KATWA JN. (KWAE) - BANDEL JN (BDC)		 SUB 04:40
37743 BDC-KWAE LOCAL
 BANDEL JN (BDC) - KATWA JN. (KWAE)		 SUB 04:30
37758 KWAE-BDC LOCAL
 KATWA JN. (KWAE) - BANDEL JN (BDC)		 SUB 22:00
37785 BDC-BWN LOCAL
 BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)		 SUB 05:45
37786 BWN-BDC LOCAL
 BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)		 SUB 03:35
37811 HWH- BWN M/LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)		 SUB 04:15
37812 BWN-HWH LOCAL
 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 03:05
37814 BWN-HWH LOCAL
 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 04:05
37857 HWH - BWN NON -STOP LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)		 SUB 22:10
37912 KWAE-HWH LOCAL
 KATWA JN. (KWAE) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 03:45
38302 MCA-HWH LOCAL
 MECHEDA (MCA) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 03:05
38304 MCA HWH LOCAL
 MECHEDA (MCA) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 03:55
38306 MCA - HWH LOCAL
 MECHEDA (MCA) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 04:20
38321 HWH-MCA LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - MECHEDA (MCA)		 SUB 22:45
38402 PKU HWH LOCAL
 PANSKURA (PKU) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 03:05
38404 PKU HWH LOCAL
 PANSKURA (PKU) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 03:25
38408 PKU HWH LOCAL
 PANSKURA (PKU) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 04:35
38453 HWH PKU LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - PANSKURA (PKU)		 SUB 22:20
38455 HWH-PKU LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - PANSKURA (PKU)		 SUB 23:25
38702 KGP HWH LOCAL
 KHARAGPUR JN (KGP) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 03:05
38703 HWH-KGP LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - KHARAGPUR JN (KGP)		 SUB 03:30
38704 KGP HWH LOCAL
 KHARAGPUR JN (KGP) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 03:50
38801 HWH-MDN LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - MIDNAPORE (MDN)		 SUB 02:45
38802 MDN HWH LOCAL
 MIDNAPORE (MDN) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 04:15
38803 HWH MDN LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - MIDNAPORE (MDN)		 SUB 04:25
38832 MDN KGP LOCAL
 MIDNAPORE (MDN) - KHARAGPUR JN (KGP)		 SUB 22:55
52965 DADN KKD PASSENGER
 DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) - KALKUND (KKD)		 PAS 11:05
52966 KKD DADN PASSENGER
 KALKUND (KKD) - DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN)		 PAS 15:34

अगर आप ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो पहले ही चेक कर लें कि जिस गाड़ी से आपको यात्रा करनी है वो कैंसिल या लेट तो नहीं है. सफर से पहले यात्री रेलवे हेल्पलाइन 139 के जरिए भी ट्रेनों से जुड़ी अपडेट्स ले सकते हैं. वहीं, रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in के जरिए पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. इसके अलावा, NTES मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रेनों के कैंसिल, रूट डायवर्ट और रिशेड्यूलिंग की जानकारी हासिल की जा सकती है.

Partially Cancelled Trains: आंशिक तौर पर रद्द ये ट्रेनें

21 Source Changed trains [ Start Date: 04-Jan ]
Click on Train for more details
Train [Name]
 [SRC-DSTN]		 Type Start Time Cancel From
Cancel To		 New Source
Sch. Time
00110 MFP-SGLA SPL
 MUZAFFARPUR JN (MFP) - DAUND JN (DD)		 PEXP 10:00 MUZAFFARPUR JN [MFP]
RAM DAYALU NAGR [RD]		 RAM DAYALU NAGR [RD]
04-Jan-2022 10:07
00123 SGLA-SGTY KISAN SPL
 SANGOLA (SGLA) - SANKRAIL GOODS TERMI (SGTY)		 PEXP 00:05 SANGOLA [SGLA]
YEOLA [YL]		 YEOLA [YL]
04-Jan-2022 07:22
03328 GMO-SNDT PASSENGER SPL
 NSC BOSE J GOMO (GMO) - SINDRI TOWN (SNDT)		 PSPC 16:35 NSC BOSE J GOMO [GMO]
DHANBAD JN [DHN]		 DHANBAD JN [DHN]
04-Jan-2022 17:26
05033 GKP-BNY UNRESERVED SPL
 GORAKHPUR (GKP) - BARHNI (BNY)		 PSPC 09:00 GORAKHPUR [GKP]
NAKAHA JUNGLE [JEA]		 NAKAHA JUNGLE [JEA]
04-Jan-2022 09:14
05230 SHC-BAKT DEMU PASS. SPL
 SAHARSA JN (SHC) - BARHARA KOTHI (BAKT)		 PSPC 07:25 SAHARSA JN [SHC]
BANMANKHI JN [BNKI]		 BANMANKHI JN [BNKI]
04-Jan-2022 09:20
05240 SHC-PRNA DEMU PASS. SPL
 SAHARSA JN (SHC) - PURNIA JN (PRNA)		 PSPC 02:05 SAHARSA JN [SHC]
BANMANKHI JN [BNKI]		 BANMANKHI JN [BNKI]
04-Jan-2022 03:51
05377 GKP-NTV UNRESERVED EXP
 GORAKHPUR (GKP) - NAUTANWA (NTV)		 PSPC 16:00 GORAKHPUR [GKP]
NAKAHA JUNGLE [JEA]		 NAKAHA JUNGLE [JEA]
04-Jan-2022 16:12
07313 MYS-YPR UR SPL
 MYSORE JN (MYS) - YASVANTPUR JN (YPR)		 PSPC 07:45 MYSORE JN [MYS]
HASSAN [HAS]		 HASSAN [HAS]
04-Jan-2022 11:05
07366 CMGR-SMET PASS SPL
 CHIKKAMAGALURU (CMGR) - SHIMOGA TOWN (SMET)		 PSPC 06:55 CHIKKAMAGALURU [CMGR]
BIRUR JN [RRB]		 BIRUR JN [RRB]
04-Jan-2022 08:15
08427 ANGL- PURI SPECIAL
 ANGUL (ANGL) - PURI (PURI)		 PSPC 05:45 ANGUL [ANGL]
TALCHER [TLHR]		 TALCHER [TLHR]
04-Jan-2022 06:15
08756 NGP-RTK MEMU SPL
 NAGPUR (NGP) - RAMTEK (RTK)		 PSPC 05:25 NAGPUR [NGP]
ITWARI [ITR]		 ITWARI [ITR]
04-Jan-2022 05:39
11118 PCOI-ET EXP
 PRAYAGRAJ CHHEOKI (PCOI) - ITARSI JN (ET)		 MEX 20:15 PRAYAGRAJ CHHEOKI [PCOI]
KATNI [KTE]		 KATNI [KTE]
05-Jan-2022 03:20
12279 TAJ EXPRESS
 VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB) - NEW DELHI (NDLS)		 SUF 15:20 JHANSI JN [JHS]
GWALIOR JN. [GWL]		 GWALIOR JN. [GWL]
04-Jan-2022 16:39
14508 FKA DLI EXP
 FAZILKA (FKA) - DELHI (DLI)		 MEX 02:05 FAZILKA [FKA]
BHATINDA JN [BTI]		 BHATINDA JN [BTI]
04-Jan-2022 05:05
14682 JUC-NDLS EXPRESS
 JALANDHAR CITY (JUC) - NEW DELHI (NDLS)		 MEX 04:15 JALANDHAR CITY [JUC]
AMBALA CANT JN [UMB]		 AMBALA CANT JN [UMB]
04-Jan-2022 07:42
14711 HW SGNR EXP
 HARIDWAR JN (HW) - SHRI GANGANAGAR (SGNR)		 MEX 14:20 HARIDWAR JN [HW]
SAHARANPUR [SRE]		 SAHARANPUR [SRE]
04-Jan-2022 16:05
15073 TRIVENI EXPRESS
 SINGRAULI (SGRL) - TANAKPUR (TPU)		 MEX 16:15 SINGRAULI [SGRL]
CHOPAN [CPU]		 CHOPAN [CPU]
04-Jan-2022 18:30
15670 DBRT-GHY NAGALAND EXPRESS
 DIBRUGARH TOWN (DBRT) - GUWAHATI (GHY)		 MEX 13:40 DIBRUGARH TOWN [DBRT]
DIBRUGARH [DBRG]		 DIBRUGARH [DBRG]
04-Jan-2022 14:10
19120 SMNH - ADI EXPRESS
 SOMNATH (SMNH) - AHMEDABAD JN (ADI)		 MEX 06:35 SOMNATH [SMNH]
SURENDRANAGAR [SUNR]		 SURENDRANAGAR [SUNR]
04-Jan-2022 14:04
19210 OKHA - BVC EXPRESS
 OKHA (OKHA) - BHAVNAGAR TRMUS (BVC)		 MEX 15:15 OKHA [OKHA]
SURENDRANAGAR [SUNR]		 SURENDRANAGAR [SUNR]
05-Jan-2022 01:45
22924 JAM-BDTS HMSF
 JAMNAGAR (JAM) - BANDRA TERMINUS (BDTS)		 SUF 20:00 JAMNAGAR [JAM]
AHMEDABAD JN [ADI]		 AHMEDABAD JN [ADI]
05-Jan-2022 02:15

 

17 Short Terminating trains [ Start Date: 04-Jan ]
Click on Train for more details
Train [Name]
 [SRC-DSTN]		 Type Start Time Cancel From
Cancel To		 New Dstn.
Sch. Time
00107 DVL-MFP KISAN PEXP SPL
 DEVLALI (DVL) - MUZAFFARPUR JN (MFP)		 PEXP 11:00 RAM DAYALU NAGR [RD]
MUZAFFARPUR JN [MFP]		 RAM DAYALU NAGR [RD]
06-Jan-2022 04:21
03327 SNDT-GMO PASSENGER SPL
 SINDRI TOWN (SNDT) - NSC BOSE J GOMO (GMO)		 PSPC 13:40 DHANBAD JN [DHN]
NSC BOSE J GOMO [GMO]		 DHANBAD JN [DHN]
04-Jan-2022 15:02
05376 GD-BNY-GKP UNRESERVED EXP
 GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP)		 PSPC 07:15 NAKAHA JUNGLE [JEA]
GORAKHPUR [GKP]		 NAKAHA JUNGLE [JEA]
04-Jan-2022 13:27
05378 NTV-GKP UNRESERVED EXP
 NAUTANWA (NTV) - GORAKHPUR (GKP)		 PSPC 06:05 NAKAHA JUNGLE [JEA]
GORAKHPUR [GKP]		 NAKAHA JUNGLE [JEA]
04-Jan-2022 08:10
07313 MYS-YPR UR SPL
 MYSORE JN (MYS) - YASVANTPUR JN (YPR)		 PSPC 07:45 HASSAN [HAS]
YASVANTPUR JN [YPR]		 HASSAN [HAS]
04-Jan-2022 10:50
08755 RTK-NGP MEMU SPL
 RAMTEK (RTK) - NAGPUR (NGP)		 PSPC 21:30 ITWARI [ITR]
NAGPUR [NGP]		 ITWARI [ITR]
04-Jan-2022 22:43
11117 ET-PCOI EXP
 ITARSI JN (ET) - PRAYAGRAJ CHHEOKI (PCOI)		 MEX 17:20 KATNI [KTE]
PRAYAGRAJ CHHEOKI [PCOI]		 KATNI [KTE]
05-Jan-2022 02:10
12280 TAJ EXPRES
 NEW DELHI (NDLS) - VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB)		 SUF 06:55 GWALIOR JN. [GWL]
JHANSI JN [JHS]		 GWALIOR JN. [GWL]
04-Jan-2022 12:10
14507 DLI BTI EXP
 DELHI (DLI) - FAZILKA (FKA)		 MEX 13:05 BHATINDA JN [BTI]
FAZILKA [FKA]		 BHATINDA JN [BTI]
04-Jan-2022 21:00
14681 NDLS-JUC EXP
 NEW DELHI (NDLS) - JALANDHAR CITY (JUC)		 MEX 14:45 AMBALA CANT JN [UMB]
JALANDHAR CITY [JUC]		 AMBALA CANT JN [UMB]
04-Jan-2022 20:05
14712 SGNR HW EXP
 SHRI GANGANAGAR (SGNR) - HARIDWAR JN (HW)		 MEX 04:20 SAHARANPUR [SRE]
HARIDWAR JN [HW]		 SAHARANPUR [SRE]
04-Jan-2022 12:02
15073 TRIVENI EXPRESS
 SINGRAULI (SGRL) - TANAKPUR (TPU)		 MEX 16:15 LUCKNOW [LKO]
TANAKPUR [TPU]		 LUCKNOW [LKO]
05-Jan-2022 08:00
15076 TRIVENI EXP
 TANAKPUR (TPU) - SHAKTINAGAR (SKTN)		 MEX 08:25 CHOPAN [CPU]
SHAKTINAGAR [SKTN]		 CHOPAN [CPU]
05-Jan-2022 05:50
15669 GHY-DBRT NAGALAND EXPRESS
 GUWAHATI (GHY) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)		 MEX 20:45 DIBRUGARH [DBRG]
DIBRUGARH TOWN [DBRT]		 DIBRUGARH [DBRG]
05-Jan-2022 10:15
19119 ADI - SMNH EXPRESS
 AHMEDABAD JN (ADI) - SOMNATH (SMNH)		 MEX 10:45 SURENDRANAGAR [SUNR]
SOMNATH [SMNH]		 SURENDRANAGAR [SUNR]
04-Jan-2022 12:55
19209 BVC OKHA EXPRESS
 BHAVNAGAR TRMUS (BVC) - OKHA (OKHA)		 MEX 22:10 SURENDRANAGAR [SUNR]
OKHA [OKHA]		 SURENDRANAGAR [SUNR]
05-Jan-2022 01:35
20975 HWH-AGC CHAMBAL EXP
 HOWRAH JN (HWH) - AGRA CANTT (AGC)		 SUF 17:45 AGRA CANTT [AGC]
AGRA CANTT [AGC]		 AGRA CANTT [AGC]
05-Jan-2022 19:00

 

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