Indian Railway: रेलवे ने यूपी-बिहार समेत विभिन्न राज्यों की 300 से ज्यादा ट्रेनें कर दीं रद्द, देखें लिस्ट

Railway Cancelled Trains List Today 22 June 2022: अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन के दौरान प्रभावित रेलवे ट्रेनों का परिचालन एक तरफ जहां पटरी पर लौटा है तो वहीं, भारतीय रेलवे ने आज (बुधवार), 22 जून 2022 को 300 से अधिक ट्रेनों को रद्द कर दिया है. इन ट्रेनों में पैसेंजर, मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं.
भारतीय रेलवे (Indian Railways) की नेशनल ट्रेन एन्क्वायरी सिस्टम (NTES) की आधिकारिक वेबसाइट पर दोपहर करीब 2 बजे तक के अपडेट के मुताबिक, 288 ट्रेनों को पूरी तरह से कैंसिल (Full Cancelled Trains) कर दिया गया है, जबकि, 24 ट्रेनों को आंशिक तौर पर रद्द (Partially Cancelled) किया गया है. कैंसिल ट्रेनों की इस लिस्ट में यूपी, बिहार, पंजाब समेत देश के विभिन्न राज्यों के रूट्स की अलग-अलग कारणों से रद्द की गई गाड़ियां शामिल हैं.
आधिकारिक वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in पर लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक, 22 जून को दोपहर 2 बजे तक 13 ट्रेनों को रीशेड्यूल किया गया है जबकि 16 ट्रेनों के रूट को डायवर्ट (Diverted Trains) किया गया है. ऐसे में यात्रियों को सलाह दी जाती है कि ट्रेन में सफर के लिए घर से निकलने से पहले कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट जरूर चेक कर लें.
Fully Cancelled Trains Today 22 June 2022: पूरी तरह रद्द की गईं ये ट्रेनें
|288 trains cancelled [ Start Date: 22-Jun ]
|Train [Name]
[SRC-DSTN]
|Type
|Start Time
|00104 ANDI-BSL KISAN SPL
ADARSH NAGAR DELHI (ANDI) - BHUSAVAL JN (BSL)
|PEXP
|03:00
|00109 SGLA-MFP PEXP SPL
SANGOLA (SGLA) - MUZAFFARPUR JN (MFP)
|PEXP
|00:05
|00111 PUNE-DD-MFP PARCEL EXP
PUNE JN (PUNE) - DAUND JN (DD)
|PEXP
|04:00
|00157 SAV-ANDI KISAN SPL
SAVDA (SAV) - ADARSH NAGAR DELHI (ANDI)
|PEXP
|03:40
|00158 ANDI-SAV KISAN SPL
ADARSH NAGAR DELHI (ANDI) - SAVDA (SAV)
|PEXP
|11:00
|03087 AZ RPH MEMU PGR SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - RAMPUR HAT (RPH)
|PSPC
|04:20
|03094 RPH - AZ MEMU PGR SPL
RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ)
|PSPC
|18:20
|03209 KIUL-MKA MEMU PASS. SPL
KIUL JN (KIUL) - MOKAMEH JN (MKA)
|PSPC
|04:10
|03217 BJU-DNR MEMU SPL
BARAUNI JN (BJU) - DANAPUR (DNR)
|PSPC
|05:00
|03221 PNBE-ARA MEMU SPECIAL
PATNA JN (PNBE) - ARA (ARA)
|PSPC
|17:40
|03223 RGD-FUT MEMU PASS SPL
RAJGIR (RGD) - FATUHA (FUT)
|PSPC
|06:30
|03224 FUT-RGD MEMU PASS SPL
FATUHA (FUT) - RAJGIR (RGD)
|PSPC
|17:20
|03263 PNBE-GAYA MEMU PASS. SPL
PATNA JN (PNBE) - GAYA JN (GAYA)
|PSPC
|22:00
|03267 KIUL-PNBE MEMU PASS. SPL
KIUL JN (KIUL) - PATNA JN (PNBE)
|PSPC
|01:45
|03268 PNBE-KIUL MEMU PASS. SPL
PATNA JN (PNBE) - KIUL JN (KIUL)
|PSPC
|21:20
|03269 PNBE-GAYA MEMU PASS. SPL
PATNA JN (PNBE) - GAYA JN (GAYA)
|PSPC
|14:30
|03271 IPR - PNBE MEMU PASS. SPL
ISLAMPUR (IPR) - PATNA JN (PNBE)
|PSPC
|06:30
|03273 JAJ-PNBE MEMU PASS SPL
JHAJHA (JAJ) - PATNA JN (PNBE)
|PSPC
|08:30
|03274 PNBE-JAJ MEMU PASS SPL
PATNA JN (PNBE) - JHAJHA (JAJ)
|PSPC
|10:05
|03277 DNR-RPR MEMU PASS. SPL
DANAPUR (DNR) - RAGHUNATHPUR (RPR)
|PSPC
|10:10
|03278 RPR-PNBE MEMU PASS. SPL
RAGHUNATHPUR (RPR) - PATNA JN (PNBE)
|PSPC
|16:15
|03286 ARA-PNBE MEMU PASS. SPL
ARA (ARA) - PATNA JN (PNBE)
|PSPC
|03:15
|03289 BSB-PNBE MEMU PASS SPL
VARANASI (BSB) - PATNA JN (PNBE)
|PSPC
|15:00
|03292 PNBE-PPTA MEMU PASS SPL
PATNA JN (PNBE) - PATLIPUTRA (PPTA)
|PSPC
|15:45
|03296 PPTA-BJU MEMU PASS SPL
PATLIPUTRA (PPTA) - BARAUNI JN (BJU)
|PSPC
|17:45
|03298 PNBE-BSB MEMU PASS SPL
PATNA JN (PNBE) - VARANASI (BSB)
|PSPC
|05:45
|03311 BRWD-DOS PASS SPL
BARWADIH JN (BRWD) - DEHRI ON SONE (DOS)
|PSPC
|05:10
|03315 KIR-SPJ MEMU SPECIAL
KATIHAR JN (KIR) - SAMASTIPUR JN (SPJ)
|PSPC
|12:15
|03316 SPJ-KIR MEMU SPECIAL
SAMASTIPUR JN (SPJ) - KATIHAR JN (KIR)
|PSPC
|05:10
|03337 PNBE-GAYA MEMU PASS SPL
PATNA JN (PNBE) - GAYA JN (GAYA)
|PSPC
|06:30
|03338 GAYA-PNBE MEMU PASS SPL
GAYA JN (GAYA) - PATNA JN (PNBE)
|PSPC
|10:00
|03342 DOS-BRKA PASSENGER SPL
DEHRI ON SONE (DOS) - BARKA KANA (BRKA)
|PSPC
|14:40
|03359 BRKA-BSB MEMU PASS SPL
BARKA KANA (BRKA) - VARANASI (BSB)
|PSPC
|03:30
|03360 BSB-BRKA MEMU PASS SPL
VARANASI (BSB) - BARKA KANA (BRKA)
|PSPC
|07:00
|03363 BRWD-DOS PASS SPL
BARWADIH JN (BRWD) - DEHRI ON SONE (DOS)
|PSPC
|17:00
|03364 DOS-BRWD PASS SPL
DEHRI ON SONE (DOS) - BARWADIH JN (BRWD)
|PSPC
|05:45
|03365 PNBE-GAYA MEMU PASS SPL
PATNA JN (PNBE) - GAYA JN (GAYA)
|PSPC
|13:45
|03367 KIR-SEE MEMU PASS. SPL
KATIHAR JN (KIR) - SONPUR JN (SEE)
|PSPC
|04:45
|03380 PNBE-BJU MEMU PASS SPL
PATNA JN (PNBE) - BARAUNI JN (BJU)
|PSPC
|20:10
|03427 JMP-KIUL PGR SPECIAL
JAMALPUR JN (JMP) - KIUL JN (KIUL)
|PSPC
|03:15
|03428 KIUL-JMP PGR SPECIAL
KIUL JN (KIUL) - JAMALPUR JN (JMP)
|PSPC
|05:15
|03453 TIL-JMP DEMU PGR SPL
TILRATH (TIL) - JAMALPUR JN (JMP)
|PSPC
|15:15
|03454 JMP-TIL DEMU PGR SPECIAL
JAMALPUR JN (JMP) - TILRATH (TIL)
|PSPC
|13:00
|03473 KGG-JMP DEMU PASS SPL
KHAGARIA JN. (KGG) - JAMALPUR JN (JMP)
|PSPC
|11:25
|03474 JMP-KGG DEMU PGR SPL
JAMALPUR JN (JMP) - KHAGARIA JN. (KGG)
|PSPC
|09:30
|03480 KIUL-JMP DEMU PGR SPL
KIUL JN (KIUL) - JAMALPUR JN (JMP)
|PSPC
|22:30
|03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL
ASANSOL MAIN (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC)
|PSPC
|07:05
|03611 PNBE - SSM PASSENGER SPL
PATNA JN (PNBE) - SASARAM (SSM)
|PSPC
|15:10
|03612 SSM - PNBE PASSENGER SPL
SASARAM (SSM) - PATNA JN (PNBE)
|PSPC
|06:05
|03615 JMP-GAYA PASSENGER SPL
JAMALPUR JN (JMP) - GAYA JN (GAYA)
|PSPC
|08:15
|03616 GAYA-JMP PASSENGER SPL
GAYA JN (GAYA) - JAMALPUR JN (JMP)
|PSPC
|15:00
|03624 BKP-RGD MEMU PASS SPL
BAKHTIYARPUR JN (BKP) - RAJGIR (RGD)
|PSPC
|06:25
|03626 GAYA-BKP MEMU PASS SPL
GAYA JN (GAYA) - BAKHTIYARPUR JN (BKP)
|PSPC
|07:40
|03627 KIUL-GAYA PASSENGER SPL
KIUL JN (KIUL) - GAYA JN (GAYA)
|PSPC
|05:45
|03641 DLN -DDU PASSENGER SPL
DILDARNAGAR JN (DLN) - PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU)
|PSPC
|19:35
|03642 DDU-DLN PASSENGER SPL
PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) - DILDARNAGAR JN (DLN)
|PSPC
|06:05
|03643 DLN-TRG PASSENGER SPL
DILDARNAGAR JN (DLN) - TARIGHAT (TRG)
|PSPC
|08:15
|03644 TRG-DLN PASSENGER SPL
TARIGHAT (TRG) - DILDARNAGAR JN (DLN)
|PSPC
|09:45
|03645 DLN-TRG PASSENGER SPL
DILDARNAGAR JN (DLN) - TARIGHAT (TRG)
|PSPC
|11:30
|03646 TRG-DLN PASSENGER SPL
TARIGHAT (TRG) - DILDARNAGAR JN (DLN)
|PSPC
|13:00
|03647 DLN-TRG PASSENGER SPL
DILDARNAGAR JN (DLN) - TARIGHAT (TRG)
|PSPC
|16:45
|03648 TRG-DLN PASSENGER SPL
TARIGHAT (TRG) - DILDARNAGAR JN (DLN)
|PSPC
|18:00
|03673 ARA-SSM MEMU PASS SPL
ARA (ARA) - SASARAM (SSM)
|PSPC
|13:35
|03770 JAJ-JSME MEMU PGR SPL
JHAJHA (JAJ) - JASIDIH JN. (JSME)
|PSPC
|11:25
|03784 DUMKA-JSME DEMU PGR SPL
JASIDIH JN. (JSME) - DUMKA (DUMK)
|PSPC
|11:25
|04201 BSB-PBH MEX SPL
VARANASI (BSB) - PARTAPGARH JN (PBH)
|PSPC
|06:00
|04202 PBH-BSB MEX SPL
PARTAPGARH JN (PBH) - VARANASI (BSB)
|PSPC
|16:15
|04379 ROZA BARELLY MEXP
ROZA JN (ROZA) - BAREILLY(NR) (BE)
|PSPC
|06:15
|04380 BE - RAC MEXP SPL
BAREILLY(NR) (BE) - ROZA JN (ROZA)
|PSPC
|18:50
|05121 THE-CI EXP SPL
THAWE JN (THE) - CHHAPRA KACHERI (CI)
|PSPC
|09:45
|05141 SV-GKP EXP SPL
SIWAN JN (SV) - GORAKHPUR (GKP)
|PSPC
|05:40
|05145 CPR-SV EXP SPL
CHHAPRA (CPR) - SIWAN JN (SV)
|PSPC
|06:15
|05153 SV-GKP UNRESERVED EXP
SIWAN JN (SV) - GORAKHPUR (GKP)
|PSPC
|07:55
|05165 THE-CPJ UNRESEVED EXP SPL
THAWE JN (THE) - KAPTANGANJ JN (CPJ)
|PSPC
|10:20
|05166 CPJ-THE UNRESERVE EXP SPL
KAPTANGANJ JN (CPJ) - THAWE JN (THE)
|PSPC
|13:20
|05171 BUI- SHG UNRESERVE EXP
BALLIA (BUI) - SHAHGANJ JN (SHG)
|PSPC
|17:30
|05172 SHG - BUI UNRESERVE EXP
SHAHGANJ JN (SHG) - BALLIA (BUI)
|PSPC
|05:30
|05221 SHC-SPJ DEMU PASS SPL
SAHARSA JN (SHC) - SAMASTIPUR JN (SPJ)
|PSPC
|10:00
|05223 PRNA-SHC DEMU PASS. SPL
PURNIA JN (PRNA) - SAHARSA JN (SHC)
|PSPC
|11:00
|05224 SHC-PRNA DEMU PASS. SPL
SAHARSA JN (SHC) - PURNIA JN (PRNA)
|PSPC
|06:20
|05226 SHC-PRNA DEMU PASS. SPL
SAHARSA JN (SHC) - PURNIA JN (PRNA)
|PSPC
|17:55
|05229 BHGJ-SHC DEMU PASS SPL
BIHARIGANJ (BHGJ) - SAHARSA JN (SHC)
|PSPC
|16:30
|05230 SHC-BHGJ DEMU PASS SPL
SAHARSA JN (SHC) - BIHARIGANJ (BHGJ)
|PSPC
|00:50
|05237 BHGJ-BNKI DEMU PASS SPL
BIHARIGANJ (BHGJ) - BANMANKHI JN (BNKI)
|PSPC
|05:15
|05238 BNKI-BHGJ DEMU PASS SPL
BANMANKHI JN (BNKI) - BIHARIGANJ (BHGJ)
|PSPC
|14:30
|05239 PRNA-SHC DEMU PASS. SPL
PURNIA JN (PRNA) - SAHARSA JN (SHC)
|PSPC
|06:00
|05240 SHC-PRNA DEMU PASS. SPL
SAHARSA JN (SHC) - PURNIA JN (PRNA)
|PSPC
|02:05
|05242 PCDR-SEE DEMU PASS. SPL
PANCHDEORI HALT (PCDR) - SONPUR JN (SEE)
|PSPC
|06:15
|05249 KIR-BJU MEMU PASS SPL
KATIHAR JN (KIR) - BARAUNI JN (BJU)
|PSPC
|17:50
|05250 BJU-KIR MEMU PASS SPL
BARAUNI JN (BJU) - KATIHAR JN (KIR)
|PSPC
|03:15
|05255 SPJ-MFP MEMU PASS. SPL
SAMASTIPUR JN (SPJ) - MUZAFFARPUR JN (MFP)
|PSPC
|06:33
|05256 MFP-SPJ MEMU PASS.SPL
MUZAFFARPUR JN (MFP) - SAMASTIPUR JN (SPJ)
|PSPC
|21:40
|05259 MFP-NKE MEMU PASS. SPL
MUZAFFARPUR JN (MFP) - NARKATIAGANJ JN (NKE)
|PSPC
|15:35
|05260 NKE-MFP MEMU PASS. SPL
NARKATIAGANJ JN (NKE) - MUZAFFARPUR JN (MFP)
|PSPC
|03:00
|05261 MFP-RXL MEMU PASS SPL
MUZAFFARPUR JN (MFP) - RAXAUL JN (RXL)
|PSPC
|08:35
|05262 RXL-MFP MEMU PASS. SPL
RAXAUL JN (RXL) - MUZAFFARPUR JN (MFP)
|PSPC
|16:20
|05263 KIR-SPJ MEMU PASS SPL
KATIHAR JN (KIR) - SAMASTIPUR JN (SPJ)
|PSPC
|08:35
|05288 RXL-MFP MEMU PASS. SPL
RAXAUL JN (RXL) - MUZAFFARPUR JN (MFP)
|PSPC
|05:55
|05331 KGM-MB SPL EXP
KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)
|PSPC
|07:25
|05332 MB-KGM SPL EXP
MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM)
|PSPC
|14:45
|05334 MB-RMR EXP
MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)
|PSPC
|04:30
|05366 RMR-MB SPL EXP
RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)
|PSPC
|21:10
|05439 SV-THE UNRESERVED EXPRESS
SIWAN JN (SV) - THAWE JN (THE)
|PSPC
|06:30
|05440 THE MHC UNRESV SPL
THAWE JN (THE) - MASRAKH (MHC)
|PSPC
|10:25
|05441 MHC THE UNRESV SPL
MASRAKH (MHC) - THAWE JN (THE)
|PSPC
|14:30
|05445 CPR-BCY UNRESERVED EXP
CHHAPRA (CPR) - VARANASI CITY (BCY)
|PSPC
|16:10
|05497 NKE-GKP DAILY UNRESER EXP
NARKATIAGANJ JN (NKE) - GORAKHPUR (GKP)
|PSPC
|05:40
|05504 MBO-GHY PASSENGER SPL
MAIRABARI (MBO) - GUWAHATI (GHY)
|PSPC
|04:00
|05509 SHC-JMP PASSENGER SPECIAL
SAHARSA JN (SHC) - JAMALPUR JN (JMP)
|PSPC
|05:15
|05514 JYG-SPJ PASSENGER SPL
JAYNAGAR (JYG) - SAMASTIPUR JN (SPJ)
|PSPC
|07:55
|05515 LLP-SHC DEMU SPECIAL
LALITGRAM (LLP) - SAHARSA JN (SHC)
|PSPC
|13:30
|05516 SHC-LLP DEMU SPECIAL
SAHARSA JN (SHC) - LALITGRAM (LLP)
|PSPC
|06:45
|05523 SRGR-SHC DEMU PASS SPL
SARAYGARH (SRGR) - SAHARSA JN (SHC)
|PSPC
|19:45
|05524 SHC-SRGR DEMU PASS SPL
SAHARSA JN (SHC) - SARAYGARH (SRGR)
|PSPC
|17:00
|05535 SPJ - JYG PASSENGER SPL
SAMASTIPUR JN (SPJ) - JAYNAGAR (JYG)
|PSPC
|05:50
|05541 RXL-NKE DEMU PASS SPL
RAXAUL JN (RXL) - NARKATIAGANJ JN (NKE)
|PSPC
|05:10
|05545 LSI-SHC DEMU SPECIAL
LAHERIA SARAI (LSI) - SAHARSA JN (SHC)
|PSPC
|05:05
|05548 SHC-LSI DEMU SPECIAL
SAHARSA JN (SHC) - LAHERIA SARAI (LSI)
|PSPC
|11:10
|05580 JJP-DBG DEMU SPECIAL
JHANJHARPUR (JJP) - DARBHANGA JN (DBG)
|PSPC
|06:45
|05596 MFP - SPJ DEMU PASS SPL
MUZAFFARPUR JN (MFP) - SAMASTIPUR JN (SPJ)
|PSPC
|12:25
|05602 LMG-GHY PASSENGER SPL
LUMDING JN (LMG) - GUWAHATI (GHY)
|PSPC
|07:00
|05869 PURI-RPAN SPECIAL
PURI (PURI) - RANGAPARA NORTH (RPAN)
|TOD
|05:00
|06510 DNR-SBC HMSF S/F EXP SPL
DANAPUR (DNR) - KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC)
|TOD
|18:10
|07335 BGM-SED UR EXP SPL
BELGAUM (BGM) - SHEDBAL (SED)
|PSPC
|08:00
|07336 SED-BGM UR EXP SPL
SHEDBAL (SED) - BELGAUM (BGM)
|PSPC
|12:00
|07530 SHTT - GHY DMU SPECIAL
SILGHAT TOWN (SHTT) - GUWAHATI (GHY)
|PSPC
|06:00
|07778 MMR-NED
MANMAD JN (MMR) - NANDED (NED)
|PSPC
|06:10
|07795 SC-MOB DEMU
SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB)
|PSPC
|05:45
|07796 MOB-SC DEMU
MANOHARABAD (MOB) - SECUNDERABAD JN (SC)
|PSPC
|08:45
|07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL
DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)
|PSPC
|07:05
|07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL
LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)
|PSPC
|17:40
|08437 BHC-CTC SPECIAL
BHADRAKH (BHC) - CUTTACK (CTC)
|PSPC
|15:30
|08438 CTC-BHC MEMU
CUTTACK (CTC) - BHADRAKH (BHC)
|PSPC
|11:55
|08527 R-VSKP SPECIAL
RAIPUR JN (R) - VISAKHAPATNAM (VSKP)
|PSPC
|05:30
|08528 VSKP-R SPECIAL
VISAKHAPATNAM (VSKP) - RAIPUR JN (R)
|PSPC
|04:25
|08705 R DGG MEMU SPL
RAIPUR JN (R) - DONGARGARH (DGG)
|PSPC
|08:30
|08706 DGG BSP MEMU SPL
DONGARGARH (DGG) - BILASPUR JN. (BSP)
|PSPC
|11:40
|08709 R DGG MEMU SPL
RAIPUR JN (R) - DONGARGARH (DGG)
|PSPC
|17:20
|08710 DGG R MEMU SPL
DONGARGARH (DGG) - RAIPUR JN (R)
|PSPC
|05:50
|08737 RIG-BSP MEMU SPL
RAIGARH (RIG) - BILASPUR JN. (BSP)
|PSPC
|15:35
|08738 BSP RIG MEMU SPL
BILASPUR JN. (BSP) - RAIGARH (RIG)
|PSPC
|10:40
|08739 SDL BSP MEMU
SHAHDOL (SDL) - BILASPUR JN. (BSP)
|PSPC
|09:30
|08740 BSP-SDL MEMU
BILASPUR JN. (BSP) - SHAHDOL (SDL)
|PSPC
|07:45
|08754 ITR- RTK MEMU SPL
ITWARI (ITR) - RAMTEK (RTK)
|PSPC
|19:10
|08755 RTK-NGP MEMU SPL
RAMTEK (RTK) - NAGPUR (NGP)
|PSPC
|21:30
|08861 GONDIA JSG SPL
GONDIA JN (G) - JHARSUGUDA JN (JSG)
|PSPC
|05:20
|08862 JSG GONDIA MEMU SPL
JHARSUGUDA JN (JSG) - GONDIA JN (G)
|PSPC
|07:20
|09483 MSH - PTN PASSENGER
MAHESANA JN (MSH) - NARAYANPUR TATWARA (PTN)
|PSPC
|06:05
|09484 PTN - MSH PASSENGER
NARAYANPUR TATWARA (PTN) - MAHESANA JN (MSH)
|PSPC
|19:20
|10101 RATNAGIRI- MADGAON
RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)
|MEX
|02:12
|10102 MADGAON - RATNAGIRI
MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)
|MEX
|19:25
|11062 JYG LTT EXP
JAYNAGAR (JYG) - LOKMANYATILAK (LTT)
|MEX
|13:00
|11265 JBP-ABKP EXP
JABALPUR (JBP) - AMBIKAPUR (ABKP)
|MEX
|13:10
|11266 ABKP-JBP EXP
AMBIKAPUR (ABKP) - JABALPUR (JBP)
|MEX
|06:15
|12254 BGP-YPR ANGA EXPRESS
BHAGALPUR (BGP) - YASVANTPUR JN (YPR)
|SUF
|13:40
|12296 DNR-SBC SANGHAMITRA EXP
DANAPUR (DNR) - KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC)
|SUF
|20:15
|12330 ANVT-SDAH SF WEEKLY EXPRE
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - SEALDAH (SDAH)
|SUF
|20:20
|12367 BGP ANVT VIKRAM SHILA EXP
BHAGALPUR (BGP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|SUF
|11:50
|12524 NDLS-NJP S/F EXPRESS
NEW DELHI (NDLS) - NEW JALPAIGURI (NJP)
|SUF
|15:05
|12768 SRC-NED EXP
SANTRAGACHI JN (SRC) - NANDED (NED)
|SUF
|14:45
|12856 ITR BSP INTERCITY EXP
ITWARI (ITR) - BILASPUR JN. (BSP)
|SUF
|06:15
|13151 KOAA-JAT EXP
KOLKATTA TERMINAL (KOAA) - JAMMU TAWI (JAT)
|MEX
|11:45
|13186 JYG SDAH GANGASAGAR EXP
JAYNAGAR (JYG) - SEALDAH (SDAH)
|MEX
|16:10
|13233 RGD - DNR INTERCITY EXP
RAJGIR (RGD) - DANAPUR (DNR)
|MEX
|16:40
|13234 DNR - RGD INTERCITY EXP
DANAPUR (DNR) - RAJGIR (RGD)
|MEX
|06:50
|13235 SBG - DNR EXPRESS
SAHIBGANJ JN (SBG) - DANAPUR (DNR)
|MEX
|14:30
|13236 DNR - SBG EXPRESS
DANAPUR (DNR) - SAHIBGANJ JN (SBG)
|MEX
|04:52
|13249 PNBE-BBU INTERCITY EXP
PATNA JN (PNBE) - BHABUA ROAD (BBU)
|MEX
|05:25
|13250 BBU-PNBE INTERCITY EXP
BHABUA ROAD (BBU) - PATNA JN (PNBE)
|MEX
|11:30
|13419 BGP-MFP JANASEWA EXP
BHAGALPUR (BGP) - MUZAFFARPUR JN (MFP)
|MEX
|14:05
|13546 GAYA-ASN MEMU EXP
GAYA JN (GAYA) - ASANSOL MAIN (ASN)
|MEX
|04:25
|13553 ASN-BSB MEMU EXP
ASANSOL MAIN (ASN) - VARANASI (BSB)
|MEX
|06:40
|13554 BSB-ASN MEMU EXP
VARANASI (BSB) - ASANSOL MAIN (ASN)
|MEX
|04:15
|14018 SADBHAVNA EXP
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - RAXAUL JN (RXL)
|MEX
|16:30
|14223 BUDH PURNIMA EXP
RAJGIR (RGD) - VARANASI (BSB)
|MEX
|23:35
|14224 BUDHPURNIMA EXP
VARANASI (BSB) - RAJGIR (RGD)
|MEX
|20:30
|14307 PYGS -BE PASS. EXP.
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - BAREILLY(NR) (BE)
|MEX
|01:05
|14308 BE-LKO EXP. LKO-PYGS PASS
BAREILLY(NR) (BE) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
|MEX
|17:30
|14813 JU BPL EXP
JODHPUR JN (JU) - BHOPAL (BPL)
|MEX
|08:50
|14814 BPL JU EXP
BHOPAL (BPL) - JODHPUR JN (JU)
|MEX
|16:55
|14823 JU-RE EXP
JODHPUR JN (JU) - REWARI JN. (RE)
|MEX
|01:35
|14824 RE-JU EXP
REWARI JN. (RE) - JODHPUR JN (JU)
|MEX
|13:10
|15212 ASR- DBG JANNAYAK EXP
AMRITSAR JN (ASR) - DARBHANGA JN (DBG)
|MEX
|19:15
|15227 YPR-MFP EXPRESS
YASVANTPUR JN (YPR) - MUZAFFARPUR JN (MFP)
|MEX
|23:55
|15231 BJU - GONDIA EXPRESS
BARAUNI JN (BJU) - GONDIA JN (G)
|MEX
|10:05
|15232 GONDIA - BJU EXPRESS
GONDIA JN (G) - BARAUNI JN (BJU)
|MEX
|21:15
|15528 PNBE-JYG EXPRESS
PATNA JN (PNBE) - JAYNAGAR (JYG)
|MEX
|17:05
|15548 LTT-RXL ANTYODAY EXPRESS
LOKMANYATILAK (LTT) - RAXAUL JN (RXL)
|SUF
|07:55
|15612 SCL-GHY EXPRESS
SILCHAR (SCL) - GUWAHATI (GHY)
|MEX
|22:15
|15615 GHY-SCL EXPRESS
GUWAHATI (GHY) - SILCHAR (SCL)
|MEX
|23:55
|15616 SCL-GHY EXPRESS
SILCHAR (SCL) - GUWAHATI (GHY)
|MEX
|07:20
|15653 AMARNATH EXPRESS
GUWAHATI (GHY) - JAMMU TAWI (JAT)
|MEX
|13:10
|15658 BRAHMAPUTRA MAIL
KAMAKHYA (KYQ) - DELHI JN. (DLI)
|MEX
|14:35
|15664 SCL-AGTL EXPRESS
SILCHAR (SCL) - AGARTALA (AGTL)
|MEX
|08:30
|15777 NJP-APDJ TOURIST EXPRESS
NEW JALPAIGURI (NJP) - ALIPUR DUAR JN (APDJ)
|MEX
|07:20
|15778 APDJ-NJP TOURIST EXPRESS
ALIPUR DUAR JN (APDJ) - NEW JALPAIGURI (NJP)
|MEX
|14:00
|15887 BPB-GHY TOURIST EXPRESS
BADARPUR JN. (BPB) - GUWAHATI (GHY)
|MEX
|15:15
|15888 GHY-BPB TOURIST EXPRESS
GUWAHATI (GHY) - BADARPUR JN. (BPB)
|MEX
|06:45
|15904 CDG-DBRG EXPRESS
CHANDIGARH (CDG) - DIBRUGARH (DBRG)
|MEX
|23:20
|15910 AVADH ASSAM EXPRESS
LALGARH JN (LGH) - DIBRUGARH (DBRG)
|MEX
|19:50
|15967 RANGIYA-LEDO EXPRESS
RANGIYA JN. (RNY) - LEDO (LEDO)
|MEX
|05:30
|17317 UBL-DR EXPESS
HUBLI JN (UBL) - DADAR (DR)
|MEX
|15:30
|18103 TATA-ASR JALINWALABAG EXP
TATANAGAR JN (TATA) - AMRITSAR JN (ASR)
|MEX
|21:10
|18110 ITR TATA EXP
ITWARI (ITR) - TATANAGAR JN (TATA)
|MEX
|00:05
|18182 THE-TATA EXPRESS
THAWE JN (THE) - TATANAGAR JN (TATA)
|MEX
|10:10
|18201 DURG - NTV EXP
DURG (DURG) - NAUTANWA (NTV)
|MEX
|20:10
|18204 CNB DURG EXP
KANPUR CENTRAL (CNB) - DURG (DURG)
|MEX
|17:40
|18235 BPL-BSP EXP CUM PASS
BHOPAL (BPL) - BILASPUR JN. (BSP)
|MEX
|10:15
|18236 BSP-BPL PASS CUM EXP
BILASPUR JN. (BSP) - BHOPAL (BPL)
|MEX
|22:30
|18247 BSP-REWA EXP
BILASPUR JN. (BSP) - REWA (REWA)
|MEX
|19:20
|18248 REWA-BSP EXP
REWA (REWA) - BILASPUR JN. (BSP)
|MEX
|22:15
|18257 BSP - CHRM EXPRESS
BILASPUR JN. (BSP) - CHIRMIRI (CHRM)
|MEX
|23:55
|18258 CHRM - BSP EXPRESS
CHIRMIRI (CHRM) - BILASPUR JN. (BSP)
|MEX
|22:00
|18301 SBP-RGDA EXPRESS SPL
SAMBALPUR (SBP) - RAYAGADA (RGDA)
|MEX
|06:05
|18302 RGDA-SBP EXPRESS SPL
RAYAGADA (RGDA) - SAMBALPUR (SBP)
|MEX
|13:25
|18413 PRDP-PURI SPECIAL
PARADEEP (PRDP) - PURI (PURI)
|MEX
|18:00
|18414 PURI-PRDPEXP
PURI (PURI) - PARADEEP (PRDP)
|MEX
|06:15
|18450 PNBE-PURI BAIDYANATHDHAM
PATNA JN (PNBE) - PURI (PURI)
|MEX
|08:45
|18623 IPR - HTE EXPRESS
ISLAMPUR (IPR) - HATIA (HTE)
|MEX
|18:45
|19314 RJPB - INDB EXPRESS
PATNA JN (PNBE) - INDORE JN (INDB)
|MEX
|11:25
|19575 OKHA - NDT EXPRESS
OKHA (OKHA) - NATHDWARA (NDT)
|MEX
|08:20
|20472 PURI BKN EXP
PURI (PURI) - BIKANER JN (BKN)
|SUF
|06:35
|20502 TEJAS RAJDHANI EXPRESS
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - AGARTALA (AGTL)
|RAJ
|19:50
|20802 MAGADH EXPRESS
NEW DELHI (NDLS) - ISLAMPUR (IPR)
|SUF
|21:05
|22169 RKMP-SRC SF HAMSAFAR
RANI KAMALAPATI (RKMP) - SANTRAGACHI JN (SRC)
|SUF
|14:40
|22449 GHY-NDLS EXPRESS
GUWAHATI (GHY) - NEW DELHI (NDLS)
|SUF
|06:10
|22453 RAJYA RANI EX
LUCKNOW (LJN) - MEERUT CITY (MTC)
|SUF
|14:25
|22454 RAJYA RANI EX
MEERUT CITY (MTC) - LUCKNOW (LJN)
|SUF
|06:40
|31311 SDAH - KLYM LOCAL
SEALDAH (SDAH) - KALYANI SIMANTA (KLYM)
|SUB
|04:12
|31312 KLYM-SDAH LOCAL
KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|05:02
|31411 SDAH -NH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|04:40
|31414 NH - SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:50
|31423 SDAH - NH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|12:20
|31432 NH-SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|13:40
|31617 SDAH-RHA LOCAL
SEALDAH (SDAH) - RANAGHAT JN (RHA)
|SUB
|08:00
|31622 RHA - SDAH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|10:12
|31711 NH - RHA LOCAL
NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)
|SUB
|05:00
|31712 RHA-NH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|04:05
|32211 SDAH-DKAE LOCAL
SEALDAH (SDAH) - DANKUNI (DKAE)
|SUB
|04:07
|32212 DKAE-SDAH LOCAL
DANKUNI (DKAE) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|05:00
|34111 KBGB - SDAH LOCAL
KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:45
|34112 SDAH-KBGB LOCAL
SEALDAH (SDAH) - KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB)
|SUB
|03:45
|34352 SPR - CG LOCAL
SONARPUR JN. (SPR) - CANNING (CG)
|SUB
|04:50
|34412 SDAH- SPR LOCAL
SEALDAH (SDAH) - SONARPUR JN. (SPR)
|SUB
|04:15
|34511 CG - SDAH LOCAL
CANNING (CG) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|03:45
|34711 LKPR - SDAH LOCAL
LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|03:00
|34714 SDAH-LKPR LOCAL
SEALDAH (SDAH) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR)
|SUB
|04:30
|36033 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|SUB
|10:30
|36034 CDAE HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|11:55
|37211 HWH-BDC LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|04:47
|37213 HWH-BDC LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|05:14
|37214 BDC-HWH LOCAL
BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|03:50
|37216 BDC-HWH LOCAL
BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|04:45
|37246 BDC-HWH LOCAL
BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|12:30
|37247 HWH-BDC LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|13:15
|37253 HWH-BDC LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|14:40
|37256 BDC-HWH LOCAL
BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|15:10
|37305 ANDOLAN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)
|SUB
|19:15
|37306 SIU-HWH LOCAL
SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|21:05
|37307 HWH - HPL LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)
|SUB
|06:52
|37308 HPL-HWH LOCAL
HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|08:30
|37309 HWH TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|04:55
|37312 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|03:50
|37319 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|10:20
|37327 HWH - TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|13:38
|37330 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|12:00
|37335 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|17:42
|37338 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|15:15
|37343 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|20:05
|37348 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|19:33
|37411 SHE-TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|05:15
|37412 TAK-SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
|SUB
|04:05
|37415 SHE TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|08:25
|37416 TAK SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
|SUB
|07:25
|37611 HWH-PDA LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - PUNDOOAH (PDA)
|SUB
|11:42
|37614 PDA-HWH LOCAL
PUNDOOAH (PDA) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|13:30
|37657 HWH-MYM LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - MEMARI (MYM)
|SUB
|13:43
|37658 MYM-HWH LOCAL
MEMARI (MYM) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|16:05
|37731 BDC-MYM LOCAL
BANDEL JN (BDC) - MEMARI (MYM)
|SUB
|20:47
|37732 MYM-BDC LOCAL
MEMARI (MYM) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|21:50
|37741 BDC-KWAE LOCAL
BANDEL JN (BDC) - KATWA JN. (KWAE)
|SUB
|03:05
|37746 KWAE-BDC LOCAL
KATWA JN. (KWAE) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|11:10
|37782 BWN-BDC LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|06:45
|37783 BDC-BWN LOCAL
BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|04:20
|37785 BDC-BWN LOCAL
BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|05:45
|37786 BWN-BDC LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|03:35
|52965 DADN KKD PASSENGER
DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) - KALKUND (KKD)
|PAS
|11:05
|52966 KKD DADN PASSENGER
KALKUND (KKD) - DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN)
|PAS
|15:34
बता दें कि भारतीय रेलवे (Indian Railway) की ओर से हर रोज प्रभावित ट्रेनों की लिस्ट जारी की जाती है. जिसमें विभिन्न कारणों से कैंसिल, डायवर्ट और रिशेड्यूल ट्रेनों की जानकारी दी जाती है. अगर आप ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो पहले ही चेक कर लें कि जिस गाड़ी से आपको यात्रा करनी है वो कैंसिल या लेट तो नहीं है. सफर से पहले यात्री रेलवे हेल्पलाइन 139 के जरिए भी ट्रेनों से जुड़ी अपडेट्स ले सकते हैं.
वहीं, रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in के जरिए पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. इसके अलावा, NTES मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रेनों के कैंसिल, रूट डायवर्ट और रिशेड्यूलिंग की जानकारी हासिल की जा सकती है.