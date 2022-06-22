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Indian Railway: रेलवे ने यूपी-बिहार समेत विभिन्न राज्यों की 300 से ज्यादा ट्रेनें कर दीं रद्द, देखें लिस्ट

enquiry.indianrail.gov.in, Trains Status: रेलवे ने आज, 22 जून 2022 को 288 ट्रेनों को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया है, जबकि, 24 ट्रेनों को आंशिक तौर पर रद्द किया गया है. कैंसिल ट्रेनों की इस लिस्ट में यूपी, बिहार, पंजाब समेत देश के विभिन्न राज्यों के रूट्स की अलग-अलग कारणों से रद्द की गई गाड़ियां शामिल हैं. 

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Railway Trains Running Status Today 22 June 2022, enquiry.indianrail.gov.in Railway Trains Running Status Today 22 June 2022, enquiry.indianrail.gov.in
स्टोरी हाइलाइट्स
  • enquiry.indianrail.gov.in पर ट्रेनों का स्टेटस अपडेट
  • रेलवे ने 288 ट्रेनें कैंसिल कीं, 24 गाड़ियां आंशिक रद्द

Railway Cancelled Trains List Today 22 June 2022: अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन के दौरान प्रभावित रेलवे ट्रेनों का परिचालन एक तरफ जहां पटरी पर लौटा है तो वहीं, भारतीय रेलवे ने आज (बुधवार), 22 जून 2022 को 300 से अधिक ट्रेनों को रद्द कर दिया है. इन ट्रेनों में पैसेंजर, मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं.

भारतीय रेलवे (Indian Railways) की नेशनल ट्रेन एन्क्वायरी सिस्टम (NTES) की आधिकारिक वेबसाइट पर दोपहर करीब 2 बजे तक के अपडेट के मुताबिक, 288 ट्रेनों को पूरी तरह से कैंसिल (Full Cancelled Trains) कर दिया गया है, जबकि, 24 ट्रेनों को आंशिक तौर पर रद्द (Partially Cancelled) किया गया है. कैंसिल ट्रेनों की इस लिस्ट में यूपी, बिहार, पंजाब समेत देश के विभिन्न राज्यों के रूट्स की अलग-अलग कारणों से रद्द की गई गाड़ियां शामिल हैं. 

आधिकारिक वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in पर लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक, 22 जून को दोपहर 2 बजे तक 13 ट्रेनों को रीशेड्यूल किया गया है जबकि 16 ट्रेनों के रूट को डायवर्ट (Diverted Trains) किया गया है. ऐसे में यात्रियों को सलाह दी जाती है कि ट्रेन में सफर के लिए घर से निकलने से पहले कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट जरूर चेक कर लें. 

Fully Cancelled Trains Today 22 June 2022: पूरी तरह रद्द की गईं ये ट्रेनें 

288 trains cancelled [ Start Date: 22-Jun ]
Train [Name]
 [SRC-DSTN]		 Type Start Time
00104 ANDI-BSL KISAN SPL
 ADARSH NAGAR DELHI (ANDI) - BHUSAVAL JN (BSL)		 PEXP 03:00
00109 SGLA-MFP PEXP SPL
 SANGOLA (SGLA) - MUZAFFARPUR JN (MFP)		 PEXP 00:05
00111 PUNE-DD-MFP PARCEL EXP
 PUNE JN (PUNE) - DAUND JN (DD)		 PEXP 04:00
00157 SAV-ANDI KISAN SPL
 SAVDA (SAV) - ADARSH NAGAR DELHI (ANDI)		 PEXP 03:40
00158 ANDI-SAV KISAN SPL
 ADARSH NAGAR DELHI (ANDI) - SAVDA (SAV)		 PEXP 11:00
03087 AZ RPH MEMU PGR SPL
 AZIMGANJ JN (AZ) - RAMPUR HAT (RPH)		 PSPC 04:20
03094 RPH - AZ MEMU PGR SPL
 RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ)		 PSPC 18:20
03209 KIUL-MKA MEMU PASS. SPL
 KIUL JN (KIUL) - MOKAMEH JN (MKA)		 PSPC 04:10
03217 BJU-DNR MEMU SPL
 BARAUNI JN (BJU) - DANAPUR (DNR)		 PSPC 05:00
03221 PNBE-ARA MEMU SPECIAL
 PATNA JN (PNBE) - ARA (ARA)		 PSPC 17:40
03223 RGD-FUT MEMU PASS SPL
 RAJGIR (RGD) - FATUHA (FUT)		 PSPC 06:30
03224 FUT-RGD MEMU PASS SPL
 FATUHA (FUT) - RAJGIR (RGD)		 PSPC 17:20
03263 PNBE-GAYA MEMU PASS. SPL
 PATNA JN (PNBE) - GAYA JN (GAYA)		 PSPC 22:00
03267 KIUL-PNBE MEMU PASS. SPL
 KIUL JN (KIUL) - PATNA JN (PNBE)		 PSPC 01:45
03268 PNBE-KIUL MEMU PASS. SPL
 PATNA JN (PNBE) - KIUL JN (KIUL)		 PSPC 21:20
03269 PNBE-GAYA MEMU PASS. SPL
 PATNA JN (PNBE) - GAYA JN (GAYA)		 PSPC 14:30
03271 IPR - PNBE MEMU PASS. SPL
 ISLAMPUR (IPR) - PATNA JN (PNBE)		 PSPC 06:30
03273 JAJ-PNBE MEMU PASS SPL
 JHAJHA (JAJ) - PATNA JN (PNBE)		 PSPC 08:30
03274 PNBE-JAJ MEMU PASS SPL
 PATNA JN (PNBE) - JHAJHA (JAJ)		 PSPC 10:05
03277 DNR-RPR MEMU PASS. SPL
 DANAPUR (DNR) - RAGHUNATHPUR (RPR)		 PSPC 10:10
03278 RPR-PNBE MEMU PASS. SPL
 RAGHUNATHPUR (RPR) - PATNA JN (PNBE)		 PSPC 16:15
03286 ARA-PNBE MEMU PASS. SPL
 ARA (ARA) - PATNA JN (PNBE)		 PSPC 03:15
03289 BSB-PNBE MEMU PASS SPL
 VARANASI (BSB) - PATNA JN (PNBE)		 PSPC 15:00
03292 PNBE-PPTA MEMU PASS SPL
 PATNA JN (PNBE) - PATLIPUTRA (PPTA)		 PSPC 15:45
03296 PPTA-BJU MEMU PASS SPL
 PATLIPUTRA (PPTA) - BARAUNI JN (BJU)		 PSPC 17:45
03298 PNBE-BSB MEMU PASS SPL
 PATNA JN (PNBE) - VARANASI (BSB)		 PSPC 05:45
03311 BRWD-DOS PASS SPL
 BARWADIH JN (BRWD) - DEHRI ON SONE (DOS)		 PSPC 05:10
03315 KIR-SPJ MEMU SPECIAL
 KATIHAR JN (KIR) - SAMASTIPUR JN (SPJ)		 PSPC 12:15
03316 SPJ-KIR MEMU SPECIAL
 SAMASTIPUR JN (SPJ) - KATIHAR JN (KIR)		 PSPC 05:10
03337 PNBE-GAYA MEMU PASS SPL
 PATNA JN (PNBE) - GAYA JN (GAYA)		 PSPC 06:30
03338 GAYA-PNBE MEMU PASS SPL
 GAYA JN (GAYA) - PATNA JN (PNBE)		 PSPC 10:00
03342 DOS-BRKA PASSENGER SPL
 DEHRI ON SONE (DOS) - BARKA KANA (BRKA)		 PSPC 14:40
03359 BRKA-BSB MEMU PASS SPL
 BARKA KANA (BRKA) - VARANASI (BSB)		 PSPC 03:30
03360 BSB-BRKA MEMU PASS SPL
 VARANASI (BSB) - BARKA KANA (BRKA)		 PSPC 07:00
03363 BRWD-DOS PASS SPL
 BARWADIH JN (BRWD) - DEHRI ON SONE (DOS)		 PSPC 17:00
03364 DOS-BRWD PASS SPL
 DEHRI ON SONE (DOS) - BARWADIH JN (BRWD)		 PSPC 05:45
03365 PNBE-GAYA MEMU PASS SPL
 PATNA JN (PNBE) - GAYA JN (GAYA)		 PSPC 13:45
03367 KIR-SEE MEMU PASS. SPL
 KATIHAR JN (KIR) - SONPUR JN (SEE)		 PSPC 04:45
03380 PNBE-BJU MEMU PASS SPL
 PATNA JN (PNBE) - BARAUNI JN (BJU)		 PSPC 20:10
03427 JMP-KIUL PGR SPECIAL
 JAMALPUR JN (JMP) - KIUL JN (KIUL)		 PSPC 03:15
03428 KIUL-JMP PGR SPECIAL
 KIUL JN (KIUL) - JAMALPUR JN (JMP)		 PSPC 05:15
03453 TIL-JMP DEMU PGR SPL
 TILRATH (TIL) - JAMALPUR JN (JMP)		 PSPC 15:15
03454 JMP-TIL DEMU PGR SPECIAL
 JAMALPUR JN (JMP) - TILRATH (TIL)		 PSPC 13:00
03473 KGG-JMP DEMU PASS SPL
 KHAGARIA JN. (KGG) - JAMALPUR JN (JMP)		 PSPC 11:25
03474 JMP-KGG DEMU PGR SPL
 JAMALPUR JN (JMP) - KHAGARIA JN. (KGG)		 PSPC 09:30
03480 KIUL-JMP DEMU PGR SPL
 KIUL JN (KIUL) - JAMALPUR JN (JMP)		 PSPC 22:30
03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL
 ASANSOL MAIN (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC)		 PSPC 07:05
03611 PNBE - SSM PASSENGER SPL
 PATNA JN (PNBE) - SASARAM (SSM)		 PSPC 15:10
03612 SSM - PNBE PASSENGER SPL
 SASARAM (SSM) - PATNA JN (PNBE)		 PSPC 06:05
03615 JMP-GAYA PASSENGER SPL
 JAMALPUR JN (JMP) - GAYA JN (GAYA)		 PSPC 08:15
03616 GAYA-JMP PASSENGER SPL
 GAYA JN (GAYA) - JAMALPUR JN (JMP)		 PSPC 15:00
03624 BKP-RGD MEMU PASS SPL
 BAKHTIYARPUR JN (BKP) - RAJGIR (RGD)		 PSPC 06:25
03626 GAYA-BKP MEMU PASS SPL
 GAYA JN (GAYA) - BAKHTIYARPUR JN (BKP)		 PSPC 07:40
03627 KIUL-GAYA PASSENGER SPL
 KIUL JN (KIUL) - GAYA JN (GAYA)		 PSPC 05:45
03641 DLN -DDU PASSENGER SPL
 DILDARNAGAR JN (DLN) - PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU)		 PSPC 19:35
03642 DDU-DLN PASSENGER SPL
 PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) - DILDARNAGAR JN (DLN)		 PSPC 06:05
03643 DLN-TRG PASSENGER SPL
 DILDARNAGAR JN (DLN) - TARIGHAT (TRG)		 PSPC 08:15
03644 TRG-DLN PASSENGER SPL
 TARIGHAT (TRG) - DILDARNAGAR JN (DLN)		 PSPC 09:45
03645 DLN-TRG PASSENGER SPL
 DILDARNAGAR JN (DLN) - TARIGHAT (TRG)		 PSPC 11:30
03646 TRG-DLN PASSENGER SPL
 TARIGHAT (TRG) - DILDARNAGAR JN (DLN)		 PSPC 13:00
03647 DLN-TRG PASSENGER SPL
 DILDARNAGAR JN (DLN) - TARIGHAT (TRG)		 PSPC 16:45
03648 TRG-DLN PASSENGER SPL
 TARIGHAT (TRG) - DILDARNAGAR JN (DLN)		 PSPC 18:00
03673 ARA-SSM MEMU PASS SPL
 ARA (ARA) - SASARAM (SSM)		 PSPC 13:35
03770 JAJ-JSME MEMU PGR SPL
 JHAJHA (JAJ) - JASIDIH JN. (JSME)		 PSPC 11:25
03784 DUMKA-JSME DEMU PGR SPL
 JASIDIH JN. (JSME) - DUMKA (DUMK)		 PSPC 11:25
04201 BSB-PBH MEX SPL
 VARANASI (BSB) - PARTAPGARH JN (PBH)		 PSPC 06:00
04202 PBH-BSB MEX SPL
 PARTAPGARH JN (PBH) - VARANASI (BSB)		 PSPC 16:15
04379 ROZA BARELLY MEXP
 ROZA JN (ROZA) - BAREILLY(NR) (BE)		 PSPC 06:15
04380 BE - RAC MEXP SPL
 BAREILLY(NR) (BE) - ROZA JN (ROZA)		 PSPC 18:50
05121 THE-CI EXP SPL
 THAWE JN (THE) - CHHAPRA KACHERI (CI)		 PSPC 09:45
05141 SV-GKP EXP SPL
 SIWAN JN (SV) - GORAKHPUR (GKP)		 PSPC 05:40
05145 CPR-SV EXP SPL
 CHHAPRA (CPR) - SIWAN JN (SV)		 PSPC 06:15
05153 SV-GKP UNRESERVED EXP
 SIWAN JN (SV) - GORAKHPUR (GKP)		 PSPC 07:55
05165 THE-CPJ UNRESEVED EXP SPL
 THAWE JN (THE) - KAPTANGANJ JN (CPJ)		 PSPC 10:20
05166 CPJ-THE UNRESERVE EXP SPL
 KAPTANGANJ JN (CPJ) - THAWE JN (THE)		 PSPC 13:20
05171 BUI- SHG UNRESERVE EXP
 BALLIA (BUI) - SHAHGANJ JN (SHG)		 PSPC 17:30
05172 SHG - BUI UNRESERVE EXP
 SHAHGANJ JN (SHG) - BALLIA (BUI)		 PSPC 05:30
05221 SHC-SPJ DEMU PASS SPL
 SAHARSA JN (SHC) - SAMASTIPUR JN (SPJ)		 PSPC 10:00
05223 PRNA-SHC DEMU PASS. SPL
 PURNIA JN (PRNA) - SAHARSA JN (SHC)		 PSPC 11:00
05224 SHC-PRNA DEMU PASS. SPL
 SAHARSA JN (SHC) - PURNIA JN (PRNA)		 PSPC 06:20
05226 SHC-PRNA DEMU PASS. SPL
 SAHARSA JN (SHC) - PURNIA JN (PRNA)		 PSPC 17:55
05229 BHGJ-SHC DEMU PASS SPL
 BIHARIGANJ (BHGJ) - SAHARSA JN (SHC)		 PSPC 16:30
05230 SHC-BHGJ DEMU PASS SPL
 SAHARSA JN (SHC) - BIHARIGANJ (BHGJ)		 PSPC 00:50
05237 BHGJ-BNKI DEMU PASS SPL
 BIHARIGANJ (BHGJ) - BANMANKHI JN (BNKI)		 PSPC 05:15
05238 BNKI-BHGJ DEMU PASS SPL
 BANMANKHI JN (BNKI) - BIHARIGANJ (BHGJ)		 PSPC 14:30
05239 PRNA-SHC DEMU PASS. SPL
 PURNIA JN (PRNA) - SAHARSA JN (SHC)		 PSPC 06:00
05240 SHC-PRNA DEMU PASS. SPL
 SAHARSA JN (SHC) - PURNIA JN (PRNA)		 PSPC 02:05
05242 PCDR-SEE DEMU PASS. SPL
 PANCHDEORI HALT (PCDR) - SONPUR JN (SEE)		 PSPC 06:15
05249 KIR-BJU MEMU PASS SPL
 KATIHAR JN (KIR) - BARAUNI JN (BJU)		 PSPC 17:50
05250 BJU-KIR MEMU PASS SPL
 BARAUNI JN (BJU) - KATIHAR JN (KIR)		 PSPC 03:15
05255 SPJ-MFP MEMU PASS. SPL
 SAMASTIPUR JN (SPJ) - MUZAFFARPUR JN (MFP)		 PSPC 06:33
05256 MFP-SPJ MEMU PASS.SPL
 MUZAFFARPUR JN (MFP) - SAMASTIPUR JN (SPJ)		 PSPC 21:40
05259 MFP-NKE MEMU PASS. SPL
 MUZAFFARPUR JN (MFP) - NARKATIAGANJ JN (NKE)		 PSPC 15:35
05260 NKE-MFP MEMU PASS. SPL
 NARKATIAGANJ JN (NKE) - MUZAFFARPUR JN (MFP)		 PSPC 03:00
05261 MFP-RXL MEMU PASS SPL
 MUZAFFARPUR JN (MFP) - RAXAUL JN (RXL)		 PSPC 08:35
05262 RXL-MFP MEMU PASS. SPL
 RAXAUL JN (RXL) - MUZAFFARPUR JN (MFP)		 PSPC 16:20
05263 KIR-SPJ MEMU PASS SPL
 KATIHAR JN (KIR) - SAMASTIPUR JN (SPJ)		 PSPC 08:35
05288 RXL-MFP MEMU PASS. SPL
 RAXAUL JN (RXL) - MUZAFFARPUR JN (MFP)		 PSPC 05:55
05331 KGM-MB SPL EXP
 KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)		 PSPC 07:25
05332 MB-KGM SPL EXP
 MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM)		 PSPC 14:45
05334 MB-RMR EXP
 MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)		 PSPC 04:30
05366 RMR-MB SPL EXP
 RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)		 PSPC 21:10
05439 SV-THE UNRESERVED EXPRESS
 SIWAN JN (SV) - THAWE JN (THE)		 PSPC 06:30
05440 THE MHC UNRESV SPL
 THAWE JN (THE) - MASRAKH (MHC)		 PSPC 10:25
05441 MHC THE UNRESV SPL
 MASRAKH (MHC) - THAWE JN (THE)		 PSPC 14:30
05445 CPR-BCY UNRESERVED EXP
 CHHAPRA (CPR) - VARANASI CITY (BCY)		 PSPC 16:10
05497 NKE-GKP DAILY UNRESER EXP
 NARKATIAGANJ JN (NKE) - GORAKHPUR (GKP)		 PSPC 05:40
05504 MBO-GHY PASSENGER SPL
 MAIRABARI (MBO) - GUWAHATI (GHY)		 PSPC 04:00
05509 SHC-JMP PASSENGER SPECIAL
 SAHARSA JN (SHC) - JAMALPUR JN (JMP)		 PSPC 05:15
05514 JYG-SPJ PASSENGER SPL
 JAYNAGAR (JYG) - SAMASTIPUR JN (SPJ)		 PSPC 07:55
05515 LLP-SHC DEMU SPECIAL
 LALITGRAM (LLP) - SAHARSA JN (SHC)		 PSPC 13:30
05516 SHC-LLP DEMU SPECIAL
 SAHARSA JN (SHC) - LALITGRAM (LLP)		 PSPC 06:45
05523 SRGR-SHC DEMU PASS SPL
 SARAYGARH (SRGR) - SAHARSA JN (SHC)		 PSPC 19:45
05524 SHC-SRGR DEMU PASS SPL
 SAHARSA JN (SHC) - SARAYGARH (SRGR)		 PSPC 17:00
05535 SPJ - JYG PASSENGER SPL
 SAMASTIPUR JN (SPJ) - JAYNAGAR (JYG)		 PSPC 05:50
05541 RXL-NKE DEMU PASS SPL
 RAXAUL JN (RXL) - NARKATIAGANJ JN (NKE)		 PSPC 05:10
05545 LSI-SHC DEMU SPECIAL
 LAHERIA SARAI (LSI) - SAHARSA JN (SHC)		 PSPC 05:05
05548 SHC-LSI DEMU SPECIAL
 SAHARSA JN (SHC) - LAHERIA SARAI (LSI)		 PSPC 11:10
05580 JJP-DBG DEMU SPECIAL
 JHANJHARPUR (JJP) - DARBHANGA JN (DBG)		 PSPC 06:45
05596 MFP - SPJ DEMU PASS SPL
 MUZAFFARPUR JN (MFP) - SAMASTIPUR JN (SPJ)		 PSPC 12:25
05602 LMG-GHY PASSENGER SPL
 LUMDING JN (LMG) - GUWAHATI (GHY)		 PSPC 07:00
05869 PURI-RPAN SPECIAL
 PURI (PURI) - RANGAPARA NORTH (RPAN)		 TOD 05:00
06510 DNR-SBC HMSF S/F EXP SPL
 DANAPUR (DNR) - KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC)		 TOD 18:10
07335 BGM-SED UR EXP SPL
 BELGAUM (BGM) - SHEDBAL (SED)		 PSPC 08:00
07336 SED-BGM UR EXP SPL
 SHEDBAL (SED) - BELGAUM (BGM)		 PSPC 12:00
07530 SHTT - GHY DMU SPECIAL
 SILGHAT TOWN (SHTT) - GUWAHATI (GHY)		 PSPC 06:00
07778 MMR-NED
 MANMAD JN (MMR) - NANDED (NED)		 PSPC 06:10
07795 SC-MOB DEMU
 SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB)		 PSPC 05:45
07796 MOB-SC DEMU
 MANOHARABAD (MOB) - SECUNDERABAD JN (SC)		 PSPC 08:45
07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL
 DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)		 PSPC 07:05
07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL
 LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)		 PSPC 17:40
08437 BHC-CTC SPECIAL
 BHADRAKH (BHC) - CUTTACK (CTC)		 PSPC 15:30
08438 CTC-BHC MEMU
 CUTTACK (CTC) - BHADRAKH (BHC)		 PSPC 11:55
08527 R-VSKP SPECIAL
 RAIPUR JN (R) - VISAKHAPATNAM (VSKP)		 PSPC 05:30
08528 VSKP-R SPECIAL
 VISAKHAPATNAM (VSKP) - RAIPUR JN (R)		 PSPC 04:25
08705 R DGG MEMU SPL
 RAIPUR JN (R) - DONGARGARH (DGG)		 PSPC 08:30
08706 DGG BSP MEMU SPL
 DONGARGARH (DGG) - BILASPUR JN. (BSP)		 PSPC 11:40
08709 R DGG MEMU SPL
 RAIPUR JN (R) - DONGARGARH (DGG)		 PSPC 17:20
08710 DGG R MEMU SPL
 DONGARGARH (DGG) - RAIPUR JN (R)		 PSPC 05:50
08737 RIG-BSP MEMU SPL
 RAIGARH (RIG) - BILASPUR JN. (BSP)		 PSPC 15:35
08738 BSP RIG MEMU SPL
 BILASPUR JN. (BSP) - RAIGARH (RIG)		 PSPC 10:40
08739 SDL BSP MEMU
 SHAHDOL (SDL) - BILASPUR JN. (BSP)		 PSPC 09:30
08740 BSP-SDL MEMU
 BILASPUR JN. (BSP) - SHAHDOL (SDL)		 PSPC 07:45
08754 ITR- RTK MEMU SPL
 ITWARI (ITR) - RAMTEK (RTK)		 PSPC 19:10
08755 RTK-NGP MEMU SPL
 RAMTEK (RTK) - NAGPUR (NGP)		 PSPC 21:30
08861 GONDIA JSG SPL
 GONDIA JN (G) - JHARSUGUDA JN (JSG)		 PSPC 05:20
08862 JSG GONDIA MEMU SPL
 JHARSUGUDA JN (JSG) - GONDIA JN (G)		 PSPC 07:20
09483 MSH - PTN PASSENGER
 MAHESANA JN (MSH) - NARAYANPUR TATWARA (PTN)		 PSPC 06:05
09484 PTN - MSH PASSENGER
 NARAYANPUR TATWARA (PTN) - MAHESANA JN (MSH)		 PSPC 19:20
10101 RATNAGIRI- MADGAON
 RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)		 MEX 02:12
10102 MADGAON - RATNAGIRI
 MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)		 MEX 19:25
11062 JYG LTT EXP
 JAYNAGAR (JYG) - LOKMANYATILAK (LTT)		 MEX 13:00
11265 JBP-ABKP EXP
 JABALPUR (JBP) - AMBIKAPUR (ABKP)		 MEX 13:10
11266 ABKP-JBP EXP
 AMBIKAPUR (ABKP) - JABALPUR (JBP)		 MEX 06:15
12254 BGP-YPR ANGA EXPRESS
 BHAGALPUR (BGP) - YASVANTPUR JN (YPR)		 SUF 13:40
12296 DNR-SBC SANGHAMITRA EXP
 DANAPUR (DNR) - KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC)		 SUF 20:15
12330 ANVT-SDAH SF WEEKLY EXPRE
 ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - SEALDAH (SDAH)		 SUF 20:20
12367 BGP ANVT VIKRAM SHILA EXP
 BHAGALPUR (BGP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)		 SUF 11:50
12524 NDLS-NJP S/F EXPRESS
 NEW DELHI (NDLS) - NEW JALPAIGURI (NJP)		 SUF 15:05
12768 SRC-NED EXP
 SANTRAGACHI JN (SRC) - NANDED (NED)		 SUF 14:45
12856 ITR BSP INTERCITY EXP
 ITWARI (ITR) - BILASPUR JN. (BSP)		 SUF 06:15
13151 KOAA-JAT EXP
 KOLKATTA TERMINAL (KOAA) - JAMMU TAWI (JAT)		 MEX 11:45
13186 JYG SDAH GANGASAGAR EXP
 JAYNAGAR (JYG) - SEALDAH (SDAH)		 MEX 16:10
13233 RGD - DNR INTERCITY EXP
 RAJGIR (RGD) - DANAPUR (DNR)		 MEX 16:40
13234 DNR - RGD INTERCITY EXP
 DANAPUR (DNR) - RAJGIR (RGD)		 MEX 06:50
13235 SBG - DNR EXPRESS
 SAHIBGANJ JN (SBG) - DANAPUR (DNR)		 MEX 14:30
13236 DNR - SBG EXPRESS
 DANAPUR (DNR) - SAHIBGANJ JN (SBG)		 MEX 04:52
13249 PNBE-BBU INTERCITY EXP
 PATNA JN (PNBE) - BHABUA ROAD (BBU)		 MEX 05:25
13250 BBU-PNBE INTERCITY EXP
 BHABUA ROAD (BBU) - PATNA JN (PNBE)		 MEX 11:30
13419 BGP-MFP JANASEWA EXP
 BHAGALPUR (BGP) - MUZAFFARPUR JN (MFP)		 MEX 14:05
13546 GAYA-ASN MEMU EXP
 GAYA JN (GAYA) - ASANSOL MAIN (ASN)		 MEX 04:25
13553 ASN-BSB MEMU EXP
 ASANSOL MAIN (ASN) - VARANASI (BSB)		 MEX 06:40
13554 BSB-ASN MEMU EXP
 VARANASI (BSB) - ASANSOL MAIN (ASN)		 MEX 04:15
14018 SADBHAVNA EXP
 ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - RAXAUL JN (RXL)		 MEX 16:30
14223 BUDH PURNIMA EXP
 RAJGIR (RGD) - VARANASI (BSB)		 MEX 23:35
14224 BUDHPURNIMA EXP
 VARANASI (BSB) - RAJGIR (RGD)		 MEX 20:30
14307 PYGS -BE PASS. EXP.
 PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - BAREILLY(NR) (BE)		 MEX 01:05
14308 BE-LKO EXP. LKO-PYGS PASS
 BAREILLY(NR) (BE) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)		 MEX 17:30
14813 JU BPL EXP
 JODHPUR JN (JU) - BHOPAL (BPL)		 MEX 08:50
14814 BPL JU EXP
 BHOPAL (BPL) - JODHPUR JN (JU)		 MEX 16:55
14823 JU-RE EXP
 JODHPUR JN (JU) - REWARI JN. (RE)		 MEX 01:35
14824 RE-JU EXP
 REWARI JN. (RE) - JODHPUR JN (JU)		 MEX 13:10
15212 ASR- DBG JANNAYAK EXP
 AMRITSAR JN (ASR) - DARBHANGA JN (DBG)		 MEX 19:15
15227 YPR-MFP EXPRESS
 YASVANTPUR JN (YPR) - MUZAFFARPUR JN (MFP)		 MEX 23:55
15231 BJU - GONDIA EXPRESS
 BARAUNI JN (BJU) - GONDIA JN (G)		 MEX 10:05
15232 GONDIA - BJU EXPRESS
 GONDIA JN (G) - BARAUNI JN (BJU)		 MEX 21:15
15528 PNBE-JYG EXPRESS
 PATNA JN (PNBE) - JAYNAGAR (JYG)		 MEX 17:05
15548 LTT-RXL ANTYODAY EXPRESS
 LOKMANYATILAK (LTT) - RAXAUL JN (RXL)		 SUF 07:55
15612 SCL-GHY EXPRESS
 SILCHAR (SCL) - GUWAHATI (GHY)		 MEX 22:15
15615 GHY-SCL EXPRESS
 GUWAHATI (GHY) - SILCHAR (SCL)		 MEX 23:55
15616 SCL-GHY EXPRESS
 SILCHAR (SCL) - GUWAHATI (GHY)		 MEX 07:20
15653 AMARNATH EXPRESS
 GUWAHATI (GHY) - JAMMU TAWI (JAT)		 MEX 13:10
15658 BRAHMAPUTRA MAIL
 KAMAKHYA (KYQ) - DELHI JN. (DLI)		 MEX 14:35
15664 SCL-AGTL EXPRESS
 SILCHAR (SCL) - AGARTALA (AGTL)		 MEX 08:30
15777 NJP-APDJ TOURIST EXPRESS
 NEW JALPAIGURI (NJP) - ALIPUR DUAR JN (APDJ)		 MEX 07:20
15778 APDJ-NJP TOURIST EXPRESS
 ALIPUR DUAR JN (APDJ) - NEW JALPAIGURI (NJP)		 MEX 14:00
15887 BPB-GHY TOURIST EXPRESS
 BADARPUR JN. (BPB) - GUWAHATI (GHY)		 MEX 15:15
15888 GHY-BPB TOURIST EXPRESS
 GUWAHATI (GHY) - BADARPUR JN. (BPB)		 MEX 06:45
15904 CDG-DBRG EXPRESS
 CHANDIGARH (CDG) - DIBRUGARH (DBRG)		 MEX 23:20
15910 AVADH ASSAM EXPRESS
 LALGARH JN (LGH) - DIBRUGARH (DBRG)		 MEX 19:50
15967 RANGIYA-LEDO EXPRESS
 RANGIYA JN. (RNY) - LEDO (LEDO)		 MEX 05:30
17317 UBL-DR EXPESS
 HUBLI JN (UBL) - DADAR (DR)		 MEX 15:30
18103 TATA-ASR JALINWALABAG EXP
 TATANAGAR JN (TATA) - AMRITSAR JN (ASR)		 MEX 21:10
18110 ITR TATA EXP
 ITWARI (ITR) - TATANAGAR JN (TATA)		 MEX 00:05
18182 THE-TATA EXPRESS
 THAWE JN (THE) - TATANAGAR JN (TATA)		 MEX 10:10
18201 DURG - NTV EXP
 DURG (DURG) - NAUTANWA (NTV)		 MEX 20:10
18204 CNB DURG EXP
 KANPUR CENTRAL (CNB) - DURG (DURG)		 MEX 17:40
18235 BPL-BSP EXP CUM PASS
 BHOPAL (BPL) - BILASPUR JN. (BSP)		 MEX 10:15
18236 BSP-BPL PASS CUM EXP
 BILASPUR JN. (BSP) - BHOPAL (BPL)		 MEX 22:30
18247 BSP-REWA EXP
 BILASPUR JN. (BSP) - REWA (REWA)		 MEX 19:20
18248 REWA-BSP EXP
 REWA (REWA) - BILASPUR JN. (BSP)		 MEX 22:15
18257 BSP - CHRM EXPRESS
 BILASPUR JN. (BSP) - CHIRMIRI (CHRM)		 MEX 23:55
18258 CHRM - BSP EXPRESS
 CHIRMIRI (CHRM) - BILASPUR JN. (BSP)		 MEX 22:00
18301 SBP-RGDA EXPRESS SPL
 SAMBALPUR (SBP) - RAYAGADA (RGDA)		 MEX 06:05
18302 RGDA-SBP EXPRESS SPL
 RAYAGADA (RGDA) - SAMBALPUR (SBP)		 MEX 13:25
18413 PRDP-PURI SPECIAL
 PARADEEP (PRDP) - PURI (PURI)		 MEX 18:00
18414 PURI-PRDPEXP
 PURI (PURI) - PARADEEP (PRDP)		 MEX 06:15
18450 PNBE-PURI BAIDYANATHDHAM
 PATNA JN (PNBE) - PURI (PURI)		 MEX 08:45
18623 IPR - HTE EXPRESS
 ISLAMPUR (IPR) - HATIA (HTE)		 MEX 18:45
19314 RJPB - INDB EXPRESS
 PATNA JN (PNBE) - INDORE JN (INDB)		 MEX 11:25
19575 OKHA - NDT EXPRESS
 OKHA (OKHA) - NATHDWARA (NDT)		 MEX 08:20
20472 PURI BKN EXP
 PURI (PURI) - BIKANER JN (BKN)		 SUF 06:35
20502 TEJAS RAJDHANI EXPRESS
 ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - AGARTALA (AGTL)		 RAJ 19:50
20802 MAGADH EXPRESS
 NEW DELHI (NDLS) - ISLAMPUR (IPR)		 SUF 21:05
22169 RKMP-SRC SF HAMSAFAR
 RANI KAMALAPATI (RKMP) - SANTRAGACHI JN (SRC)		 SUF 14:40
22449 GHY-NDLS EXPRESS
 GUWAHATI (GHY) - NEW DELHI (NDLS)		 SUF 06:10
22453 RAJYA RANI EX
 LUCKNOW (LJN) - MEERUT CITY (MTC)		 SUF 14:25
22454 RAJYA RANI EX
 MEERUT CITY (MTC) - LUCKNOW (LJN)		 SUF 06:40
31311 SDAH - KLYM LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - KALYANI SIMANTA (KLYM)		 SUB 04:12
31312 KLYM-SDAH LOCAL
 KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 05:02
31411 SDAH -NH LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)		 SUB 04:40
31414 NH - SDAH LOCAL
 NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 04:50
31423 SDAH - NH LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)		 SUB 12:20
31432 NH-SDAH LOCAL
 NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 13:40
31617 SDAH-RHA LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - RANAGHAT JN (RHA)		 SUB 08:00
31622 RHA - SDAH LOCAL
 RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 10:12
31711 NH - RHA LOCAL
 NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)		 SUB 05:00
31712 RHA-NH LOCAL
 RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)		 SUB 04:05
32211 SDAH-DKAE LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - DANKUNI (DKAE)		 SUB 04:07
32212 DKAE-SDAH LOCAL
 DANKUNI (DKAE) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 05:00
34111 KBGB - SDAH LOCAL
 KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 04:45
34112 SDAH-KBGB LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB)		 SUB 03:45
34352 SPR - CG LOCAL
 SONARPUR JN. (SPR) - CANNING (CG)		 SUB 04:50
34412 SDAH- SPR LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - SONARPUR JN. (SPR)		 SUB 04:15
34511 CG - SDAH LOCAL
 CANNING (CG) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 03:45
34711 LKPR - SDAH LOCAL
 LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 03:00
34714 SDAH-LKPR LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR)		 SUB 04:30
36033 HWH-CDAE LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)		 SUB 10:30
36034 CDAE HWH LOCAL
 CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 11:55
37211 HWH-BDC LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)		 SUB 04:47
37213 HWH-BDC LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)		 SUB 05:14
37214 BDC-HWH LOCAL
 BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 03:50
37216 BDC-HWH LOCAL
 BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 04:45
37246 BDC-HWH LOCAL
 BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 12:30
37247 HWH-BDC LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)		 SUB 13:15
37253 HWH-BDC LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)		 SUB 14:40
37256 BDC-HWH LOCAL
 BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 15:10
37305 ANDOLAN LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)		 SUB 19:15
37306 SIU-HWH LOCAL
 SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 21:05
37307 HWH - HPL LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)		 SUB 06:52
37308 HPL-HWH LOCAL
 HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 08:30
37309 HWH TAK LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)		 SUB 04:55
37312 TAK-HWH LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 03:50
37319 HWH-TAK LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)		 SUB 10:20
37327 HWH - TAK LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)		 SUB 13:38
37330 TAK-HWH LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 12:00
37335 HWH-TAK LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)		 SUB 17:42
37338 TAK-HWH LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 15:15
37343 HWH-TAK LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)		 SUB 20:05
37348 TAK-HWH LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 19:33
37411 SHE-TAK LOCAL
 SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)		 SUB 05:15
37412 TAK-SHE LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)		 SUB 04:05
37415 SHE TAK LOCAL
 SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)		 SUB 08:25
37416 TAK SHE LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)		 SUB 07:25
37611 HWH-PDA LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - PUNDOOAH (PDA)		 SUB 11:42
37614 PDA-HWH LOCAL
 PUNDOOAH (PDA) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 13:30
37657 HWH-MYM LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - MEMARI (MYM)		 SUB 13:43
37658 MYM-HWH LOCAL
 MEMARI (MYM) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 16:05
37731 BDC-MYM LOCAL
 BANDEL JN (BDC) - MEMARI (MYM)		 SUB 20:47
37732 MYM-BDC LOCAL
 MEMARI (MYM) - BANDEL JN (BDC)		 SUB 21:50
37741 BDC-KWAE LOCAL
 BANDEL JN (BDC) - KATWA JN. (KWAE)		 SUB 03:05
37746 KWAE-BDC LOCAL
 KATWA JN. (KWAE) - BANDEL JN (BDC)		 SUB 11:10
37782 BWN-BDC LOCAL
 BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)		 SUB 06:45
37783 BDC-BWN LOCAL
 BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)		 SUB 04:20
37785 BDC-BWN LOCAL
 BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)		 SUB 05:45
37786 BWN-BDC LOCAL
 BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)		 SUB 03:35
52965 DADN KKD PASSENGER
 DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) - KALKUND (KKD)		 PAS 11:05
52966 KKD DADN PASSENGER
 KALKUND (KKD) - DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN)		 PAS 15:34

बता दें कि भारतीय रेलवे (Indian Railway) की ओर से हर रोज प्रभावित ट्रेनों की लिस्ट जारी की जाती है. जिसमें विभिन्न कारणों से कैंसिल, डायवर्ट और रिशेड्यूल ट्रेनों की जानकारी दी जाती है. अगर आप ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो पहले ही चेक कर लें कि जिस गाड़ी से आपको यात्रा करनी है वो कैंसिल या लेट तो नहीं है. सफर से पहले यात्री रेलवे हेल्पलाइन 139 के जरिए भी ट्रेनों से जुड़ी अपडेट्स ले सकते हैं.

वहीं, रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in के जरिए पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. इसके अलावा, NTES मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रेनों के कैंसिल, रूट डायवर्ट और रिशेड्यूलिंग की जानकारी हासिल की जा सकती है.


 

 

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