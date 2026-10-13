scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'हामिद अंसारी से पद्मश्री वापस लें', हिंदू सेना ने अमित शाह को लिखा पत्र

हिंदू सेना ने केंद्रीय गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपकर पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पर राष्ट्रीय सुरक्षा और बयानों से जुड़े गंभीर आरोप लगाए हैं और उनसे तुरंत पद्मश्री सम्मान वापस लेने की मांग की है.

Advertisement
X
पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी (Photo: ITG)
पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी (Photo: ITG)

देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को दिए गए पद्मश्री सम्मान को वापस लेने की मांग उठी है. हिंदू सेना ने इस संबंध में गृह मंत्री अमित शाह को ज्ञापन सौंपा है. संगठन का कहना है कि अंसारी के पुराने मामलों और हालिया बयानों को देखते हुए उनसे यह सम्मान वापस लिया जाना चाहिए.

हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने मंगलवार को जारी बयान में यह मांग की. संगठन ने इसके पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े पुराने आरोपों के साथ अंसारी के सार्वजनिक बयानों का हवाला दिया है. साथ ही, इन मामलों की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग भी की है.

राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े आरोपों का दिया हवाला

सम्बंधित ख़बरें

Rahul Gandhi
सुल्तानपुर में राहुल के मानहानि केस में सुनवाई पूरी, इस दिन आएगा फैसला
जंतर-मंतर की जगह अब इन 3 मैदानों में होंगे प्रदर्शन
NCM rejects Mahua Moitra religious discrimination claims police probe west bengal
'धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हुआ', महुआ मोइत्रा के आरोपों पर NCM की रिपोर्ट
परिसीमन बिल पर बहुमत कैसे जुटाएगी एनडीए. (Photo: PTI)
'सेवा, समर्पण और सुशासन के 25 साल', PM मोदी को अमित शाह समेत दिग्गज नेताओं ने दी बधाई
Amit Shah.
ग्वालियर में बनेगा एशिया का पहला TMZ, अमित शाह करेंगे भूमि पूजन

हिंदू सेना ने अपनी मांग के समर्थन में पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा से जुड़े पुराने विवाद का जिक्र किया है. संगठन ने आरोप लगाया कि मिर्जा ने अंसारी के उपराष्ट्रपति रहने के दौरान उनसे संपर्क होने की बात कही थी. इसके अलावा, ईरान में अंसारी के राजनयिक कार्यकाल को लेकर पूर्व खुफिया अधिकारियों की ओर से लगाए गए पुराने आरोपों का भी हवाला दिया गया है. संगठन का कहना है कि इन मामलों को राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया जानकारी से जुड़े सवालों के तौर पर देखा जाना चाहिए. 

Advertisement

बयानों को लेकर भी जताई आपत्ति

हिंदू सेना ने अंसारी के हालिया सार्वजनिक बयानों पर भी सवाल उठाए हैं. संगठन का आरोप है कि उनकी टिप्पणियों में हिंदू समुदाय और दक्षिणपंथी विचारधारा को निशाना बनाया गया. संगठन के मुताबिक, ऐसे बयानों से देश की छवि प्रभावित होती है और सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंच सकता है.

हिंदू सेना का कहना है कि 'पद्मश्री जैसे नागरिक सम्मान उन लोगों को दिए जाते हैं, जिनके योगदान को देश के लिए अहम माना जाता है. राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर आरोपों और विवादित बयानों के बीच अंसारी के पास यह सम्मान बने रहना उचित नहीं है'.

गृह मंत्रालय से जांच कराने की मांग

हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने कहा कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर रहने वाले लोगों से राष्ट्रीय एकता और देश की सांस्कृतिक विरासत के प्रति निष्ठा की उम्मीद की जाती है. उन्होंने मांग की कि अंसारी से पद्मश्री वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाए. संगठन ने गृह मंत्रालय से इन आरोपों की स्वतंत्र और उच्चस्तरीय जांच कराने की भी अपील की है. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    दिल्ली प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तानी टूलकिट का खुलासा, पुलिस ने दर्ज की FIR |
    'UP ATS जबरन घर घुसी', याचिकाकर्ता का आरोप, SC का सुनवाई से इनकार, कहा- हाइकोर्ट जाइए |
    तीन महीने पीछा, चोरी-छिपे तस्वीरें और फिर एसिड अटैक, बेगूसराय की महिला डॉक्टर के साथ बहुत कुछ हुआ |
    पटना में CEC और SIR के मुद्दे पर AISA का प्रदर्शन, वज्र वाहन की चाबी लेकर भागे छात्र |
    लखनऊ कारोबारी शिवा शर्मा केस में बड़ा खुलासा, श्रद्धा दुबे का ऑडियो आया सामने |
    'हवाई हमला हो तो...', सऊदी में रहने वाले भारतीयों को एडवाइजरी जारी |
    इन 42 में से 41 जरूरी सामान हुए महंगे, केवल ये एक हुआ सस्ता... पूरी लिस्ट |
    बहरीन में प्रवासी वर्कर्स के लिए नया नियम लागू, 90 दिन के लिए बदल सकेंगे जॉब, ये है शर्त |
    'यह लड़ाई भारत की जनता और उसके भविष्य के लिए...', इंडिया ब्लॉक के साथ चाय पर चर्चा के बाद बोले राहुल गांधी |
    Maruti की बड़ी तैयारी, लॉन्च करने वाली है नई WagonR, मिलेंगे खास फीचर्स
    Advertisement