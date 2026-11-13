कानपुर मर्डर मिस्ट्री - STORYBOX WITH JAMSHED

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आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप को लगता है कि बचपन में आप ने कुछ अजीब... कुछ डरावना... कुछ खौफनाक देखा था... जो एक सीन की तरह आपके मन में आज भी है.... लेकिन कभी कभी आप को शक होता है कि आपने सच में देखा था... या वो आपकी कल्पना है... हो सकता है किसी ने किस्सा सुनाया हो जिसे आपने इमैजिन किया हो... और आज इतने सालों बाद लगता है कि आपने उसे देखा था। होता है ना... वो कुछ भी ह सकता है... कोई डरावना चेहरा, किसी के पीछे आने की आहट, अंधेरे कमरे के दरवाज़े से आपकी तरफ झांकती हुई आंखे.... वो अब तक आपके ज़हन में है... पर आज आप श्योर नहीं हैं कि वो हकीकत थी या आपकी कल्पना.... ये जो कनफ्यूज़न है ये आपको परेशान कर सकता है... खासकर तब जब वो याद.... आंखों के सामने हुए किसी कत्ल की हो.... और मरने वाला कोई अपना.... आज की कहानी ऐसे ही एक मर्डर मिस्ट्री जहां सच और कल्पना... कहां एक हो जाते हैं... और कहां अलग... पता नहीं लगता... शुरु कर रहे हैं आज की थ्रिलर कहानी...

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कहानी की शुरुआत आज से कुछ साल पहले हुई.... जब मैं शहर के सबसे बड़े चमड़ा कारोबारियों में से एक महमूद आलम की बग्ले की दरवाज़ा पर खड़ा था। दरअसल मैं एक इंटरव्यू के लिए आया था। नौकरी थी महमूद आलम के इकलौते बेटे फैसल की देखभाल करने की.... फैसल की उम्र 13-14 साल की थी...

बहरहाल, वो बड़ा सा गेट खुला और महमूद आलम के स्टाफ के लोग मुझे बंग्ले के अंदर ले गए... मैं सड़क से कई बार पहले गुज़रा था लेकिन गेट के अंदर का नज़ारा पहली बार देखा था... आलीशान इमारत, बड़ा सा लॉन, किनारे स्वीमिंग पूल... महंगी सजावट थी... कई नौकर चाकर

मुझे लॉन में एक जगह बैठा दिया गया... सामने मेज़ थी उस पर खाने पीने का सामान था... ऊपर छतरी तनी थी... कुछ देर में महमूद आलम आए... लंबा-चौड़ा कद, अधेड़ उम्र, सफेद कुर्ता पायजामा, कंधे पर पशमीना शॉल... आगे-पीछे उनका स्टाफ हाथ बांधा खड़ा था.... महमूद फोन पर किसी से बात कर रहे थे... बात करते-करते मुझे बैठे रहने का इशारा किया। कुछ देर बाद फोन रखा और फिर मुझे गौर से देखा और कहा,

“तो आपको यकीन है तो है न कि आप फैसल को संभाल लेंगे... आप को मालूम है न कि वो.. वो आम बच्चों जैसा नहीं है... बीमार है...”

मैंने कहा, “जी मुझे यकीन है... मैं कर लूंगा.. बच्चों की साइकॉलोजी को मैं बहुत अच्छे से समझता हूं, पोस्ट ग्रेजुएशन में ये मेरा सब्जेक्ट भी था... मैंने आपको डिग्री भेजी थी अपनी”

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महमूद साहब ने मेरी तरफ चाय का प्याला बढ़ाते हुए अदब से कहा, “जी वो तो मैंने देखा ता... लेकिन असल में मुझे सिर्फ केयरटेकर नहीं चाहिए... मुझे कोई ऐसा चाहिए जिससे, जिससे फैसल की दोस्ती हो जाए... वो.. वो फिर से हंसना सीख जाए” कहते-कहते उनके होंठ कांपने लगे। उन्होंने बताया कि फैसल हमेशा से ऐसी नहीं था, वो तो बहुत एक्टिव बच्चा था, पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था लेकिन शरारती था। डांस करना, स्केटिंग, स्वीमिंग... बहुत पसंद था उसे। फैसल मम्मी-पापा का लाडला था... सब उसे प्यार करते थे लेकिन उस रात, फैसल की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई जब कुछ हथियारबंद लुटेरों लूट के इरादे से घर में दाखिल हो गए... महमूद साहब शहर से बाहर थे... और लूट के दौरान फैसल की मां से उन हथियारबंद लोगों का उनका आमना-सामना हो गया... उसी दौरान हाथापाई हुई और फैसल की मां नीलोफर की मौत हो गयी... बहुत बेरहमी से मरी थीं... उन लुटेरों ने ग्यारह वार किये थे चाकू से....

उस हादसे ने फैसल के ज़हन को तो दिया था। कुछ इस तरह कि उसे मेंटल डिसऑर्डर हो गया। मां के न होने से उपजे अकेलेपन से उसे Schizophrenia होने लगा... उसका दिमाग अजीब ओ गरीब कल्पनाएं करने लगा, जिन्हें वो सच मानने लगा। वो जो सोचता था, उसे सच में दिखने लगता। हालांकि तमाम इंजेक्शन और एक लंबे इलाज के बाद, अब उसकी हालत पहले से बेहतर थी। रोज़ाना आने वाले दिमागी दौरे अब घटकर हफ्ते में एक या कभी-कभी दो बार ही आते थे।

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मैं फैसल से जब पहली बार मिला तो वो कत्थई पर्दों से ढके बंद कमरे में अपने बिस्तर पर सर झुकाए बैठा था, उसके बाल थोड़े लंबे थे, कानों तक... और आंखे गहरी काली, सामने के दो दातों में हल्की जगह थी। बिस्तर से लगी हुई मेज़ पर कुछ किताबें रखीं थी, जो क्राइम और थ्रिलर सीरीज़ की फिक्शनल किताबें थीं, उन्हें देखकर मैं एकपल के लिए चौंका भी था, इस उम्र के बच्चों को ऐसी किताबें पढ़ते देखना मेरे लिए हैरानी वाली बात थी।

“Hello I am Jamshed…” मैंने कहा तो बिस्तर पर बैठे फैसल ने सर उठाकर मेरी तरफ देखा.... लेकिन वो जिस तरह मुस्कुराया था.... वो देखकर मैं डर गया था। उसकी मुस्कुराहट डरावनी लग रही थी।

ख़ैर, मुझे नौकरी तो मिल ही गयी थी... मैं रोज़ाना दस घंटे फैसल के साथ बिताता था... और इस दौरान मैंने महसूस किया कि फैसल वाकई कुछ अजीब था... वो खाने की मेज़ पर बैठे बैठे बगल वाली खाली कुर्सी से बात करता था... कभी अचानक खिड़की की तरफ देखकर किसी से इशारे में कुछ कहता था.... दोपहर के वक्त अंधेरे कमरे में सोते हुए अचानक चीख के उठ बैठता था... और कहता था “वो घर में घुस आएं हैं... वो मार रहे हैं मम्मी को.... चाकू मार रहे हैं... वो मुझे भी मार देंगे...बचाओ..” मां की मौत का एक गहरा सदमा लगा था फैसल को। मैं सच बताऊं तो मैं खुद भी सतर्क रहता था कि कहीं किसी दिन वो ऐस दौरे में मुझे चोट न पहुंचा दा, मैं खास तौर से उसके आसपास किसी नुकीली चीज़ नहीं होने देता था।

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लेकिन फिर धीरे-धीरे वक्त गुज़रा... और मेरे और फैसल के बीच का अजनबीपन कम हुआ। हमारी दोस्ती जितनी जल्दी हुई, उसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, कुछ ही वक्त में हम इतने अच्छे दोस्त हो गए कि मैं एक दिन की भी छुट्टी ले लूं तो अगले दिन उसे चॉकलेट देकर और कभी-कभी डांस करके मनाना पड़ता था। तब वो खिलखिलाकर हंसता था। हालांकि अब भी उसे अक्सर हैलूसिनेशन होते थे.... वो ऐसी चीज़ें देखता था... जो हकीकत में नहीं होती थीं... कभी चीखकर कहता थी कि दीवार पर कोई बूढ़ा आदमी चल रहा है, कभी उसे बाथरूम में बड़ा शेर दिखाई देता था, कभी वो आइने में देखकर ये कहते हुए चीखता था कि उसके पीछे कोई बूढ़ी औरत है और कभी-कभी तो बगल में रखी खाली कुर्सी की तरफ देखकर मुस्कुराता और कहती “हैलो, कैसी हो तुम” बातों से घबराहट तो होती थी लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मैंने भी उसे संभालना सीख लिया... सच तो ये है कि मुझे खुद उससे बड़े भाई जैसा लगाव हो गया था, वो अपनी मां को बहुत याद करता थी, उनकी छोटी-छोटी बातें मुझे बताते हुए रोने लगता और मेरे गले से लग जाता। हम दोनों का रिश्ता कुछ ही महीनों में इतना मज़बूत हो गया कि महमूद आलम साहब मुझसे बहुत खुश थे। वो जब फैसल को मेरे साथ हंसते खिलखिलाते देखते तो उनके चेहरे पर खुशी दिखती थी। वो मुझसे इतने खुश थे कि जब डॉक्टर ने उनसे, कहा कि फैसल को अब नई-नई जगहों पर घूमाने की ज़रूरत है तो उन्होंने मुझे ही फैसल के साथ भेज दिया बोले, “देखिए जमशेद साहब मेरी तो एक बहुत अहम मीटिंग है सीएम साहब के साथ, मेरे ख्याल से तो आप ही चले जाइये... आपके साथ उसे अच्छा भी लगता है फैसल को”

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ईमानदारी से कहूं तो मैं मना करना चाहता था लेकिन जब मुझे पता चला कि इसके बदले per day का मोटा अलाउंस भी मिलेगा... तो मैं तैयार हो गया... वैसे भी हिल स्टेशंस पर घूमने का मेरा बड़ा सपना था... लेकिन काश मैं जानता होता कि ये सफर में... मुझे एक ऐसे राज़ के बारे में पता चलने वाला है जिसका मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था।

तो साहब, छोटी-मोटी तैयारी की मैंने और फिर मैं फैसल के साथ निकल गया... श्रीनगर के लिए... जम्मू तक फ्लाइट और फिर बाई रोड कश्मीर तक...

श्रीनगर का रास्ता जितना घुमावदार था उतना ही खूबसूरत भी, पहाड़ों के साथ-साथ उस हरियाली भरे खूबसूरत रास्ते पर हमारी कैब अपनी रफ्तार से चलती तो हवा हमारे चेहरे को छूने लगती। शाम तक हम श्रीनगर पहुंच गए थे। थकान से जिस्म बुरी तरह टूट रहा था लेकिन फैसल की ज़िद थी कि हम होटल से निकलकर कुछ दूर ही सही, पैदल टहलने चलें – “देखो तो बाहर बर्फ गिरी हुई है, कितना प्यारा लग रहा है कि... चलिये न.. फिर आकर सो जाइयेगा”

उसने मुझे तकरीबन खींचते हुए कहा तो मैंने कहा “अच्छा चलो, चलते हैं.. अरे दो मिनट तो रुको...”

कुछ देर बाद, मैं और फैसल बाहर आए तो वो मंज़र वाकई जन्नत से कम नहीं था। दूर एक पहाड़ के पीछे सूरज डूब रहा था, जहां तक नज़र जाता थी सफेद बर्फ की चादर थी और उन पर सजी चिनार के पेड़ों की कतार...

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उस रास्ते पर भीड़ कम थी, अंधेरा भी होने लगा था, इक्का-दुक्का लोग ही दिख रहे थे, हम कुछ देर तक पैदल चलते रहे। बीच-बीच में फैसल रुककर कोई फूल या पौधा देखने लगता... उससे कुछ कदम आगे मैं चल रहा था, मैं पलटकर कहता “अरे अब आ जाओ, कल देखेंगे ठीक से, चलो...”

फैसल इस बार मैंने आवाज़ दी तो उसकी आवाज़ नहीं आई। मैंने पलटकर देखा तो वो चिनार का एक पत्ता उठाकर उसे ग़ौर से देख रही थी। मैं वापस उसके पास गया... “क्या हुआ, चलो भी.. अंधेरा हो रहा है”

- “बिल्कुल ऐसा ही पत्ता उस पेंटिंग पर था जिससे उस रात मम्मी टकराईं थी, और पेंटिंग दीवार से गिरकर टूट गई थी” फैसल ने कहा मेरी तरफ देखकर... “किस रात” मैंने पूछा तो उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा... “उसी रात जब पापा ने मम्मी की पीठ पर 11 बार चाकू मारा था”

ये बात फैसल ने अगर किसी और से कही होती तो वो कितना घबरा जाता... शायद उसकी बात को सच मान लेता लेकिन मुझे तो उसकी इन बातों की आदत हो गई थी।

मुझे याद आया कि फैसल के कमरे में सैकड़ों थ्रिलर और क्राइम नॉवेल्स हैं, कई बार तो मैंने उसे बोला है कि वो ये सब न पढ़ा करे... महमूद साहब को भी बोला, तो उन्होंने कहा कि इसके दादा इसको ऐसी किताबें भेज देते हैं... बोले मैंने भी उन्हें मना किया है पर वो मानते नहीं... ख़ैर मैंने वो किताबें छिपा दीं।

बहरहाल, अगले दिन हम श्रीनगर घूमने निकल गए। डल झील में शिकारा वाली नाव पर बैठ कर नीले पानी पर छप-छप कर के पड़ते चप्पू की आवाज़ सुनी तो मन ताज़ा हो गया। शालीमार बाग में दोनों तरफ सजे खूबसूरत फूलों की कतार और बीच से बहता पानी देखकर फैसल खुशी से ताली बजाने लगा। लेकिन सात टेरेस वाले परी महल की मुगलिया दीवारों को देखकर फैसल के दिमाग में कुछ चल रहा था।

“क्या सोच रहे हो फैसल” मैंने पूछा तो वो बोला, “कुछ नहीं, बस यही कि इस वक्त मम्मी भी होती तो कितना खुश होतीं” कहते-कहते उसकी आंखे नम होने लगीं। मैंनें उसे गले लगा लिया। फिर हम देर तक टहलते रहे। शाम को होटल वापस आ गए। रूम में पहुंचते ही मैं सोफे पर बैठ गया और वो सोफे के सामने वाले बेड पर बैठकर कुछ सोचने लगी... फिर बोली... पता है, मेरी मम्मी बहुत अच्छी थी, मैं उन्हें इतना तंग करता था लेकिन वो कब्बी मुझे नहीं डांटती थी... फिर शरारत से मुस्कुराकर बोला “एक बार पता है, मैंने न उनके चश्में के दोनों फ्रेम निकाल दिये और चुपचाप बैठ गया। मम्मी अख़बार लेकर आईं.. चश्मा लगाया और बोलीं... अरे मुझे कुछ दिख क्यों नहीं रहा.... मैं इतना हसा, इतना हसी कि पूछो मत... लेकिन, लेकिन आई नो कि उनको पता सब था, वो सिर्फ मुझे हसाने के लिए एक्टिंग कर रही थी... आई लव हर” कहते हुए वो आंसू पोंछने लगा मैंने उसे कहा... “मम्मी जहां भी हैं, शी स्टिल लव्ज़ यू फैसल... और मम्मी तुम्हारे पास नहीं है तो क्या हुआ.. पापा तो हैं.. वो भी तो तुम्हें कितना चाहते हैं” मैंने कहा तो वो बोला, “हम्म्, मैं भी पापा को बहुत चाहता हूं.. लेकिन...” कहते-कहते वो कुछ उदास हो गई “लेकिन मेरा ये दिमाग” उसने अपने सर पर हाथ मारा... “पता नहीं क्या-क्या सोचता है” फिर बोला, “वो जो मैंने आपसे कहा था न, कि पापा ने मम्मी को चाकू से... आई नो कि वो मेरी इमेजिनेशन है... लेकिन मेरे दिमाग में ऐसे है जैसे मैंने सच में देखा हो... और सिर्फ वही नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं.. जो हुई नहीं है लेकिन लगता है जैसे मैंने उन्हें होता हुआ देखा हो...”

मैं सोफे पर बैठे-बैठे बोला, “हां, लेकिन अब तुम ठीक हो रहो हो धीरे-धीरे... ये सब उल्टे सीधे ख्याल इग्नोर किया करो”

- “कैसे इग्नोर कर दूं दी.. जो दिख रहा है उसे कैसे इग्नोर करू... अब इस लड़के को कैसे इग्नोर करूं बताइये...” मैंने उसकी उंगली का इशारा देखा जो ठीक मेरे सोफे की बगल वाली कुर्सी पर था... “कौन है वहां..” मैंने डरते हुए पूछा तो वो बोली... “ये.. ये बैंगनी फ्रॉक पहने एक लड़की... मेरी ही उम्र की है, मेरे सामने बैठी है... कल से बातें कर रही है मुझसे” उसने कहा तो मैं घबराकर सोफे से उठ गया। वो बोली, “कहता है कि इस होटल से पहले, यहां इसका घर था और लेकिन गरीबी की वजह से इसकी मां ने इसे ज़हर देकर खुद भी खा लिया, बाद में ये जगह किसी ने खरीदी और होटल बन गया। ये मेरे सामने बैठा मुस्कुरा रहा है”

फैसल की बातों से मुझे कभी-कभी डर और कभी-कभी बहुत ज़्यादा डर लगता था। हालांकि मैं जानता था कि वो दिमागी बीमार है, और उन क्राइम स्टोरीज़ की किताबों ने उसकी हालत और ज़्यादा खराब कर दी है। उस रात फैसल तो सो गया पर मुझे नींद नहीं आई। नज़र बार-बार उस कुर्सी पर पड़ती रही... वो हवा से ज़रा भी हिलती तो मेरे रौंगटे खड़े हो जाते।

ख़ैर, श्रीनगर में हमने काफी जगहों पर सैर की और फिर तकरीबन सात दिन के टूर के बाद हम वापसी आ रहे थे। आखिरकार एक थकानभरे सफर के बाद हम घर पहुंचे।

फैसल इतने दिनों बाद अपने पापा से मिला तो दौड़कर उनके गले लग गया, “पापा, आई मिस्ड यू सो मच...” उसने कहा तो इतने दिनों बाद फैसल को देखकर महमूद आलम साहब की आंखे भी नम हो गईं। फैसल अब पहले से बेहतर लग रहा था इसलिए आलम साहब ने इशारे से मुझे शुक्रिया भी कहा।

मैं रात को अपने घर पहुंची तो अपने बिस्तर पर लेटे हुए सोच रहा था कि फैसल से कुछ ही दिनों में कितना अपनापन हो गया है मुझे... उसे संभालना अब सिर्फ मेरी जॉब नहीं, ज़िम्मेदारी थी।

एक दिन कुछ अजीब हुआ... मैं एक दिन जब आलम साहब के बंग्ले पर पहुंचा तो मैंने देखा कि एक खास कमरा जो आम दिनों में बंद रहता है, आज खुला था... मैंने झांक कर देखा तो अंदर आलम साहब कमरे की सफाई कर रहे थे। मैं चौंक गया कि इतना बड़ा आदमी.. खुद कमरे की धूल साफ कर रहा है... कपड़ा मार रहा है... घर में दर्जनों नौकर थे... फिर भी...

“अरे आप” अचानक से उन्होंने मुझे देख लिया... बोले. “भई बहुत शुक्रिया आपका, काफी खुश है फैसल.... वैसे आप लोगों को और ट्रिप करनी चाहिए ऐसी...” उन्होंने हाथ झांड़ते हुए पूछा तो मैंने हड़बड़ाहट में कहा, “जी सर, तैयारी है.. सर मैं एक बात कहने आया था, एक्चुएली फैसल को क्राइम स्टोरीज़ की बुक्स से दूर रखना ज़रूरी है। अगर आप घर के स्टाफ से कह दें कि कोई उसे वो किताबें लाकर न दे तो आई थिंक इट विल हेल्प अस... वो उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर...

“ओह आई सी...” उन्होंने मेरी बात काटते हुए कहा, “असल में इसके जो दादा है वो क्रिमिनल लॉयर हैं उनको ये सब का शौक है.. तो सोचते हैं कि इसे भी यही शौक लगा दें... पता नहीं उनकी क्या थियरी है कि इससे माइंड शार्प होता है... पर मैं उन्हें मना करूंगा... आप फिक्र मत कीजिए”

ख़ैर, बात आई गयी हो गयी... दिन गुज़रते रहे... अगली ट्रिप हम नार्थ ईस्ट की करने वाले थे... पर उससे एक दिन पहले कुछ अजीब हुआ.... एक दिन मैं और फैसल घर में एक छोटा सा रोबोट तैयार कर रहे थे... वो पुरानी बैटरीज़ और मोटर वगैरह जोड़कर... एक्टिविटी के तौर पर... हमें छोटा सा वायर चाहिए था... फैसल ने मुझसे कहा कि स्टोर रूम में पुराना वायर मिल सकता है...

- “ठीक है मैं देखता हूं, तुम यही रहना... कहीं जाना मत” कहते हुए मैं स्टोर रूम पहुंचा... वहां काफी अंधेरा था। कबाड़ जमा था। टूटी मेज़, कुर्सियां, सीढिया, पेंट्स के खाली डिब्बे... मुझे वायर दिख गया... मैंने उठा कर बस जाने ही वाला था कि तभी... नज़र एक बड़ी सी पेंटिग पर पड़ी.... और मेरी आंखे फटी की फटी रह गईं। उस पर चिनार के पत्ते बने थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे फैसल ने बताया था। मेरे हाथ-पैर कांप रहे थे, मुझे याद फैसल की कही बात याद आने लगीं “पापा ने मम्मी पर ग्यारह बार चाकू मारा, मम्मी तड़पने लगीं वो दीवार से टकराई, तो दीवार पर लटकी पेंटिंग नीचे गिरी और शीशा टूट गया... फिर खून से लथपथ मम्मी भी उसी के पास गिर गई। फैसल की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी... और मेरे सामने थी एक पेंटिग जिस पर चिनार का पत्ता था और टूटा हुआ कांच...

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