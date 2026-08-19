सड़ी दाल, सब्जियां और पनीर... 4 वर्षीय बच्ची की मौत के बाद सूरत में रेस्टोरेंट बंद

गुजरात के सूरत में संदिग्ध फूड पॉइजनिंग से एक चार साल की बच्ची की मौत हो गई, जबकि तीन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना के बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने रेस्टोरेंट ही बंद कर दिया है. मामले में जांच की जा रही है.
सूरत महानगर पालिका (SMC) की मुख्य फूड सेफ्टी ऑफिसर सेजल व्यास ने बताया कि विभाग को फूड पॉइजनिंग की शिकायत मिली थी. इसके बाद टीम ने रेस्टोरेंट जाकर जांच की. जांच में खराब चने की दाल और खुले में रखी सब्जियां, पनीर आदि मिले. उन्होंने बताया कि 15 तारीख को पीड़ित परिवार इस रेस्टोरेंट से सब्जी लेकर गया था जिसके बाद उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई. मामले में एक चार साल की बच्ची की मौत होने के बाद रेस्टोरेंट को बंद करा दिया गया है.
सेजल व्यास ने बताया कि फूड सेफ्टी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है. उनका कहना है कि पहले भी इस रेस्टोरेंट के खाने के सैंपल लिए गए थे, लेकिन तब वह जांच में पास हो गए थे. लेकिन रेस्टोरेंट का खाना खाने की वजह से एक बच्ची की मृत्यु के बाद रेस्टोरेंट को बंद कराने की कार्रवाई की जा रही है. मामले में कितने लोग अस्पताल में भर्ती है, उसका सही आंकड़ा अब तक पता नहीं चल पाया है.
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बता दें फूड सेफ्टी विभाग फिलहाल तेजी से कार्रवाई कर रहा है. बीते दिन मथुरा में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत एक नकली पनीर फैक्ट्री पर छापेमारी की गई. इस छापे में 500 किलोग्राम दूषित पनीर को नष्ट कराया गया. खाद्य विभाग की टीम ने जांच में रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, टीनोपाल केमिकल और सोडियम हाइड्रो भारी मात्रा में जब्त किया है, जिसका इस्तेमाल पनीर बनाने में किया जा रहा था.