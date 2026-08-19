'मेरे चरित्र पर उठे सवाल', कैमरा के सामने अचानक रोई थी एक्ट्रेस, Ex के दिए दर्द ने अंदर से तोड़ा

तेलुगू सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस अनुपमा परमेश्वरन इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े चौंकाने वाले खुलासे कर रही हैं. उन्होंने बताया कि कैसे उनके एक्स-बॉयफ्रेंड ने उन्हें दुख-दर्द दिए. वो सालों तक डिप्रेशन में रहीं, और रोती रहीं. एक फिल्म परधा के प्रमोशन के दौरान अनुपमा अचानक टूट गई थीं, जिससे काफी बवाल मचा था. लोगों ने कहा कि वो कोई पब्लिसिटी स्टंट कर रही हैं. मगर हकीकत एकदम उलट थी, जिसका खुलासा एक्ट्रेस ने अभी किया है.

और पढ़ें

'टॉक्सिक' रहा रिश्ता

कुछ समय पहले ध्यान वर्मा के यूट्यूब चैनल पर अनुपमा ने बताया कि परधा फिल्म से पहले दो सालों से वो एक मुश्किल रिश्ते से गुजर रही थीं और बाहर से सब ठीक होने का दिखावा करती थीं. लेकिन उसके प्रमोशन के दौरान पहली बार वो खुद को संभाल नहीं पाईं और कैमरों के सामने रो पड़ीं.

अनुपमा ने कहा- सोचिए, स्टेज पर जाने से ठीक पहले आपका अपना बॉयफ्रेंड आपके चरित्र पर सवाल उठाए. मेरी जिंदगी के दो साल ऐसे रहे, जब मैं लगातार ये दिखावा करती रही कि मैं ठीक हूं. जो इंसान अभी आपसे बात कर रहा है, मैं हर जगह वही इंसान हूं. मैं घर से बाहर निकलते समय कोई मुखौटा नहीं पहनती. पिछले दो सालों से मैं ठीक होने का दिखावा कर रही थी. लेकिन एक बार मैं ऐसा नहीं कर पाई.

क्यों रोईं अनुपमा?

Advertisement

परधा फिल्म के प्रमोशन पर रोने को लेकर अनुपमा परमेश्वरन ने बताया- मैं ‘परधा’ के एक प्रमोशनल इवेंट में लाल चूड़ीदार पहनकर बैठी थी. जब एक पत्रकार ने मुझसे सवाल पूछा तो मैं रोने लगी. मैं ऐसी इंसान नहीं हूं जो स्टेज पर रोए, चाहे स्थिति कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो. इसकी वजह ये थी कि मुझे वो सबसे बुरी बातें सुननी पड़ीं, जो कोई महिला सुनना नहीं चाहती. जिस इंसान से मेरी रक्षा करने की उम्मीद थी, वही मुझे अंदर से तोड़ रहा था. लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया. उन्होंने कहा कि मैं सिम्पेथी हासिल करने की कोशिश कर रही हूं या ये फिल्म के प्रमोशन का हिस्सा था. इसका उससे कोई लेना-देना नहीं था. ये उस चीज के बारे में था, जिससे मैं अपनी असल जिंदगी में गुजर रही थी.

इंटरनेट पर यूजर्स का मानना है कि अनुपमा के साथ ये सबकुछ तब हो रहा था जब वो एक्टर ध्रुव विक्रम संग रिश्ते में थीं. हालांकि एक्ट्रेस ने इस पूरी बातचीत के दौरान उस शख्स का नाम नहीं लिया. ऐसे में किसी भी चीज की पुष्टि करना मुश्किल है.

---- समाप्त ----