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हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में भूस्खलन, 3 मजदूरों की मौत

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में मंगलवार को भारी बारिश के बीच बड़ा हादसा हुआ. कामरू गांव के पास बागंधर इलाके में भूस्खलन के चलते चूना पत्थर की खदान ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई. मृतकों में एक ट्रक ड्राइवर और दो नेपाली मजदूर भी शामिल हैं.

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भूस्खलन के बाद इलाके में मच गई अफरा-तफरी. (Photo: Screengrabs)
भूस्खलन के बाद इलाके में मच गई अफरा-तफरी. (Photo: Screengrabs)

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में भारी बारिश के बीच मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया. यहां कामरू गांव के पास बागंधर इलाके में भूस्खलन (लैंडस्लाइड) के बाद चूना पत्थर की एक खदान ढह गई. जिससे 3 लोगों की मलबे में दबकर मौत हो गई. हादसे में जान गंवाने वालों में एक ट्रक ड्राइवर और दो नेपाली मजदूर शामिल हैं. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

अधिकारियों के मुताबिक सिरमौर समेत हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में मंगलवार को तेज बारिश हो रही थी. इसी दौरान बागंधर स्थित माइनिंग जोन में अचानक भूस्खलन हुआ. बताया जा रहा है कि चूना पत्थर से लदा एक ट्रक खदान क्षेत्र से बाहर निकल रहा था, तभी पहाड़ी का एक हिस्सा खिसक गया और भारी मात्रा में मलबा नीचे आ गिरा. इसकी चपेट में ट्रक और उसके आसपास मौजूद लोग आ गए.

भूस्खलन से लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि भूस्खलन से किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला. मलबा इतना भारी था कि उसके नीचे दबे लोगों को निकालना बेहद मुश्किल हो गया. हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और बचाव दल मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया. 

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लगातार हो रही बारिश के कारण इलाके में भूस्खलन का खतरा पहले से बढ़ा हुआ है. ऐसे में खनन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. प्रशासन की ओर से हादसे के कारणों और खदान में सुरक्षा इंतजामों की जांच की जा रही है. इस दर्दनाक हादसे के बाद मृतकों के परिवारों में मातम पसरा है.

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