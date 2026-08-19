27 की उम्र में 1 करोड़ जमा, फिर भी नौकरी से परेशान, पूछा- क्या अब ले सकता हूं रिटायरमेंट?

आज के समय में अच्छी नौकरी और मोटी सैलरी के बावजूद कई लोग काम के दबाव से परेशान हैं. ऐसी ही कहानी एक 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की है, जिसने अपनी मेहनत से करीब 1 करोड़ रुपये की नेटवर्थ बना ली है. उसके पास ज्यादातर पैसा म्यूचुअल फंड, एफडी और ईपीएफ में जमा है. इसके बावजूद वह अपनी नौकरी से इतना परेशान हो चुका है कि अब कम उम्र में ही रिटायर होने के बारे में सोच रहा है. उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर लोगों से पूछा कि क्या 1 करोड़ रुपये के साथ वह अभी नौकरी छोड़कर शांत जिंदगी जी सकता है.

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7 दिन काम करके हो गया परेशान

इस 27 साल के शख्स ने बताया कि वह एक बड़ी टेक कंपनी में काम करता है और इसके साथ फ्रीलांसिंग भी करता है. पिछले करीब 4-5 साल से उसकी जिंदगी में काम का दबाव इतना ज्यादा है कि वह हफ्ते के सातों दिन काम कर रहा है. उसने बताया कि लगातार डेडलाइन, परफॉर्मेंस का दबाव, मुश्किल काम और नौकरी जाने का डर उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं. इन सब चीजों की वजह से वह मानसिक और शारीरिक तौर पर काफी थक गया है. उसका कहना है कि वह अब ज्यादा पैसा कमाने की दौड़ में नहीं रहना चाहता. वह किसी छोटे शहर यानी टियर-2 या टियर-3 शहर में जाकर साधारण और शांत जिंदगी जीना चाहता है.

शख्स के मुताबिक उसकी कुल नेटवर्थ करीब 1 करोड़ रुपये है. इस रकम का बड़ा हिस्सा म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी और इपीएफ में लगा हुआ है. यानी उसके पास पूरी रकम कैश के रूप में नहीं है. उसका पैसा अलग-अलग निवेश माध्यमों में लगा हुआ है, जिससे उसे भविष्य में रिटर्न मिलने की उम्मीद है. अब उसका सवाल है कि क्या इतना पैसा उसके लिए जिंदगीभर नौकरी छोड़ने के लिए काफी है?

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शादी नहीं करना चाहता

युवक ने बताया कि वह शादी नहीं करना चाहता. उसका कहना है कि वह सिंगल रहना चाहता है. इसलिए उसके हिसाब से उसके भविष्य के खर्च भी एक शादीशुदा व्यक्ति या बच्चों वाले परिवार की तुलना में अलग हो सकते हैं. वह चाहता है कि नौकरी छोड़कर किसी छोटे शहर में कम खर्च वाली जिंदगी बिताए. उसका मानना है कि अगर जरूरतें सीमित रखी जाएं तो 1 करोड़ रुपये की रकम से साधारण जिंदगी शुरू की जा सकती है. लेकिन असली सवाल यह है कि क्या 27 साल की उम्र में 1 करोड़ रुपये वास्तव में जिंदगीभर के लिए पर्याप्त हैं?

रेडिट पर इस सवाल के जवाब में ज्यादातर लोगों ने उसे तुरंत नौकरी छोड़ने की सलाह नहीं दी. एक यूजर ने कहा कि 27 साल की उम्र में 1 करोड़ रुपये के साथ पूरी तरह रिटायर होना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जिंदगी अभी बहुत लंबी है और आने वाले समय में उसकी जरूरतें और सोच दोनों बदल सकती हैं. एक अन्य यूजर ने सलाह दी कि उसे रिटायरमेंट लेने के बजाय कुछ समय का ब्रेक लेना चाहिए. कुछ हफ्तों के लिए काम से पूरी तरह दूर रहकर आराम करना, घूमना, फिल्म देखना, पढ़ना या अपनी पसंद की चीजें करना उसके लिए ज्यादा बेहतर हो सकता है. एक व्यक्ति ने यह भी कहा कि अगर मौजूदा नौकरी बहुत ज्यादा तनाव दे रही है तो बेहतर वर्क-लाइफ बैलेंस वाली कंपनी में नौकरी तलाशना भी एक ऑप्शन हो सकता है.

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1 करोड़ से जिंदगीभर का खर्च निकालना आसान नहीं

दरअसल, 1 करोड़ रुपये सुनने में बहुत बड़ी रकम लगती है, लेकिन 27 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेने वाले व्यक्ति को इस पैसे से कई दशकों तक अपना खर्च चलाना होगा. महंगाई बढ़ने के साथ आज का 50 हजार रुपये का मासिक खर्च भविष्य में काफी ज्यादा हो सकता है. इसके अलावा घर, स्वास्थ्य, यात्रा, इमरजेंसी और दूसरे बड़े खर्च भी समय के साथ सामने आ सकते हैं. इसलिए केवल बैंक बैलेंस देखकर यह तय नहीं किया जा सकता कि कोई व्यक्ति जिंदगीभर नौकरी के बिना आराम से रह पाएगा या नहीं.

इस मामले में सबसे दिलचस्प बात यह है कि युवक के पास 1 करोड़ रुपये होने के बावजूद वह खुद को आर्थिक रूप से आजाद महसूस नहीं कर रहा. उसकी परेशानी पैसे से ज्यादा काम के दबाव और लगातार तनाव को लेकर है. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उसे रिटायरमेंट के बजाय पहले ब्रेक लेने की सलाह दी.

नोट: यह मामला रेडिट पर शेयर की गई पोस्ट पर आधारित है. Aajtak.in ने युवक के दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है.

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