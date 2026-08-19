scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

27 की उम्र में 1 करोड़ जमा, फिर भी नौकरी से परेशान, पूछा- क्या अब ले सकता हूं रिटायरमेंट?

27 साल के एक टेक प्रोफेशनल ने करीब ₹1 करोड़ की संपत्ति जमा करने के बाद कम उम्र में ही नौकरी छोड़ने की इच्छा जताई है. उसका पैसा एफडी, म्यूचुअल फंड्स और ईपीएफ में निवेश है. लगातार काम के दबाव और तनाव से परेशान इस युवक ने पूछा कि क्या 1 करोड़ रुपये के साथ 27 की उम्र में रिटायरमेंट लेकर सुकून की जिंदगी जी जा सकती है. 

Advertisement
X
रेडिट पर इस सवाल के जवाब में ज्यादातर लोगों ने उसे तुरंत नौकरी छोड़ने की सलाह नहीं दी. ( Photo: ITG)
रेडिट पर इस सवाल के जवाब में ज्यादातर लोगों ने उसे तुरंत नौकरी छोड़ने की सलाह नहीं दी. ( Photo: ITG)

आज के समय में अच्छी नौकरी और मोटी सैलरी के बावजूद कई लोग काम के दबाव से परेशान हैं. ऐसी ही कहानी एक 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की है, जिसने अपनी मेहनत से करीब 1 करोड़ रुपये की नेटवर्थ बना ली है. उसके पास ज्यादातर पैसा म्यूचुअल फंड, एफडी और ईपीएफ में जमा है. इसके बावजूद वह अपनी नौकरी से इतना परेशान हो चुका है कि अब कम उम्र में ही रिटायर होने के बारे में सोच रहा है. उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर लोगों से पूछा कि क्या 1 करोड़ रुपये के साथ वह अभी नौकरी छोड़कर शांत जिंदगी जी सकता है. 

7 दिन काम करके हो गया परेशान
इस 27 साल के शख्स ने बताया कि वह एक बड़ी टेक कंपनी में काम करता है और इसके साथ फ्रीलांसिंग भी करता है. पिछले करीब 4-5 साल से उसकी जिंदगी में काम का दबाव इतना ज्यादा है कि वह हफ्ते के सातों दिन काम कर रहा है. उसने बताया कि लगातार डेडलाइन, परफॉर्मेंस का दबाव, मुश्किल काम और नौकरी जाने का डर उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं. इन सब चीजों की वजह से वह मानसिक और शारीरिक तौर पर काफी थक गया है. उसका कहना है कि वह अब ज्यादा पैसा कमाने की दौड़ में नहीं रहना चाहता. वह किसी छोटे शहर यानी टियर-2 या टियर-3 शहर में जाकर साधारण और शांत जिंदगी जीना चाहता है.

शख्स के मुताबिक उसकी कुल नेटवर्थ करीब 1 करोड़ रुपये है. इस रकम का बड़ा हिस्सा म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी और इपीएफ में लगा हुआ है. यानी उसके पास पूरी रकम कैश के रूप में नहीं है. उसका पैसा अलग-अलग निवेश माध्यमों में लगा हुआ है, जिससे उसे भविष्य में रिटर्न मिलने की उम्मीद है. अब उसका सवाल है कि क्या इतना पैसा उसके लिए जिंदगीभर नौकरी छोड़ने के लिए काफी है?

सम्बंधित ख़बरें

Bodie State Historic Park
वो भूतिया शहर, जहां से एक पत्थर उठाना भी है मना, लग जाएगा श्राप!
Iran morality police
बस स्टॉप पर शॉर्ट्स पहनकर बैठी थी महिला,ईरान की पुलिस ने किया ऐसा सलूक
Indian Army Special Forces, NSG Commando
क्यों अपने साथ सांप रखते थे कर्नल कौशल? एक बार खिला दी थी खैनी
american-attorney-spends-300-dollars-monthly-on-hair-blowout
सिर्फ बालों पर हर महीने 29 हजार खर्च, महिला ने बताई वजह
plane shopping, Becca Bloom, Becca Bloom private jet,
पैरेंट्स ने बेटी को कराई प्लेन की शॉपिंग, Video हुआ Viral
Advertisement

.

शादी नहीं करना चाहता
युवक ने बताया कि वह शादी नहीं करना चाहता. उसका कहना है कि वह सिंगल रहना चाहता है. इसलिए उसके हिसाब से उसके भविष्य के खर्च भी एक शादीशुदा व्यक्ति या बच्चों वाले परिवार की तुलना में अलग हो सकते हैं. वह चाहता है कि नौकरी छोड़कर किसी छोटे शहर में कम खर्च वाली जिंदगी बिताए. उसका मानना है कि अगर जरूरतें सीमित रखी जाएं तो 1 करोड़ रुपये की रकम से साधारण जिंदगी शुरू की जा सकती है. लेकिन असली सवाल यह है कि क्या 27 साल की उम्र में 1 करोड़ रुपये वास्तव में जिंदगीभर के लिए पर्याप्त हैं?

रेडिट पर इस सवाल के जवाब में ज्यादातर लोगों ने उसे तुरंत नौकरी छोड़ने की सलाह नहीं दी. एक यूजर ने कहा कि 27 साल की उम्र में 1 करोड़ रुपये के साथ पूरी तरह रिटायर होना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जिंदगी अभी बहुत लंबी है और आने वाले समय में उसकी जरूरतें और सोच दोनों बदल सकती हैं. एक अन्य यूजर ने सलाह दी कि उसे रिटायरमेंट लेने के बजाय कुछ समय का ब्रेक लेना चाहिए. कुछ हफ्तों के लिए काम से पूरी तरह दूर रहकर आराम करना, घूमना, फिल्म देखना, पढ़ना या अपनी पसंद की चीजें करना उसके लिए ज्यादा बेहतर हो सकता है. एक व्यक्ति ने यह भी कहा कि अगर मौजूदा नौकरी बहुत ज्यादा तनाव दे रही है तो बेहतर वर्क-लाइफ बैलेंस वाली कंपनी में नौकरी तलाशना भी एक ऑप्शन हो सकता है.

Advertisement

1 करोड़ से जिंदगीभर का खर्च निकालना आसान नहीं
दरअसल, 1 करोड़ रुपये सुनने में बहुत बड़ी रकम लगती है, लेकिन 27 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेने वाले व्यक्ति को इस पैसे से कई दशकों तक अपना खर्च चलाना होगा. महंगाई बढ़ने के साथ आज का 50 हजार रुपये का मासिक खर्च भविष्य में काफी ज्यादा हो सकता है. इसके अलावा घर, स्वास्थ्य, यात्रा, इमरजेंसी और दूसरे बड़े खर्च भी समय के साथ सामने आ सकते हैं. इसलिए केवल बैंक बैलेंस देखकर यह तय नहीं किया जा सकता कि कोई व्यक्ति जिंदगीभर नौकरी के बिना आराम से रह पाएगा या नहीं.

इस मामले में सबसे दिलचस्प बात यह है कि युवक के पास 1 करोड़ रुपये होने के बावजूद वह खुद को आर्थिक रूप से आजाद महसूस नहीं कर रहा. उसकी परेशानी पैसे से ज्यादा काम के दबाव और लगातार तनाव को लेकर है. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उसे रिटायरमेंट के बजाय पहले ब्रेक लेने की सलाह दी. 

नोट: यह मामला रेडिट पर शेयर की गई पोस्ट पर आधारित है. Aajtak.in ने युवक के दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    1 करोड़ का फंड... सिर्फ ब्याज से ही ₹65 लाख की कमाई, Post Office की करोड़पति स्कीम |
    तीर्थयात्री बनकर घूमती रही पुलिस, 20 दिन तक किया पीछा... परिवार के साथ किराये के घर में रह रहे थे 93 लाख की लूट के आरोपी |
    बुध के नक्षत्र में गुरु का प्रवेश, आज से इन 3 राशियों की बढ़ेगी चिंता! |
    बदलने जा रहा बैंकिंग से जुड़ा 135 साल पुराना कानून, अब कोर्ट में मान्य होंगे डिजिटल रिकॉर्ड्स |
    'बृजभूषण गुंडा और अपराधी है...' विनेश फोगाट का BJP पर बड़ा हमला, बोलीं- पैसे के दम पर लड़कियों पर अत्याचार |
    एक नाम, दो लोग और 166 दिन की जेल...कन्फ्यूजन में लखनऊ के सिपाही को गिरफ्तार कर ले गई राजस्थान पुलिस |
    Shani Nakshatra Parivartan 2026: 20 अगस्त को नक्षत्र बदलेंगे शनिदेव! साढ़ेसाती झेल रहीं 3 राशियों को मिलेगी कष्टों से मुक्ति |
    सीता बनीं अजंलि अरोड़ा! MMS लीक-वल्गर डांस विवाद में फंस चुकी 'कच्चा बादाम गर्ल', यूजर्स बोले- घोर कलयुग |
    दिव्या खोसला कुमार की नई तस्वीरों ने मचाई सोशल मीडिया पर धूम |
    'विराट बस एक फोन कॉल दूर हैं...', पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले इस खिलाड़ी का बड़ा खुलासा
    Advertisement