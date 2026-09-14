गणपति बप्पा मोरया! देशभर में गणेश चतुर्थी का जश्न, विघ्नहर्ता के दर्शन को उमड़ी भक्तों की भीड़

देशभर में आज यानी 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी का जश्न मनाया जा रहा है. मुंबई में लालबागचा राजा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं. तमिलनाडु के पिल्लैयारपट्टी में हजारों लोग मंदिर में दर्शन के लिए कतार में खड़े हैं. वहीं, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भी गणेश चतुर्थी पर खास आयोजन किया गया है.

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गणेश चतुर्थी के मौके पर मंदिरों से लेकर घरों तक भक्ति का माहौल है. मुंबई से तमिलनाडु तक मंदिरों में भक्तों की भीड़ दिख रही है, वहीं कोलकाता में भी गणेश उत्सव अलग अंदाज में मनाया जा रहा है. 'जय गणेश देवा' के जयकारों के बीच सोमवार से गणपति उत्सव की शुरुआत हो गई है. इस माहौल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं. वहीं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने भी चतुर्थी पर लोगों के लिए मंगलकामना की है. यह पर्व आमतौर पर 10 दिनों तक चलता है और अनंत चतुर्दशी पर गणपति विसर्जन के साथ इसका समापन होता है.

मुंबई में लालबागचा राजा के दर्शन को भीड़

मुंबई में लालबागचा राजा के दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी. लोग भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने पहुंचे. गणेश चतुर्थी पर लालबागचा राजा के दर्शन को खास माना जाता है, इसलिए हर साल यहां बड़ी संख्या में लोग आते हैं.

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#WATCH | Mumbai, Maharashtra: A crowd gathers at Lalbaugcha Raja in Mumbai to seek the blessings of Lord Ganesha on the occasion of Ganesh Chaturthi festival. pic.twitter.com/XXg5EN1jQV — ANI (@ANI) September 14, 2026

तमिलनाडु के मंदिर में लगी लंबी कतार

तमिलनाडु के पिल्लैयारपट्टी में करपगा विनायकर मंदिर के बाहर हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए कतार में खड़े नजर आए. गणेश चतुर्थी के मौके पर मंदिर में विशेष पूजा के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे.

#WATCH | Pillayarpatti, Tamil Nadu: Thousands of devotees queue up at Karpaga Vinayakar Temple in Pillayarpatti on the occasion of Ganesh Chaturthi. pic.twitter.com/fZBaLzUZFp — ANI (@ANI) September 14, 2026

कोलकाता में परिवर्तन थीम पर आयोजन

पश्चिम बंगाल के कोलकाता के बागुईआटी इलाके में एग्जीक्यूटिव पैलेस अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन ने गणेश चतुर्थी पर खास आयोजन किया. इस बार कार्यक्रम की थीम 'परिवर्तन- विकसित बंगाल की ओर' रखी गई है.

#WATCH | Kolkata, West Bengal: Executive Palace Apartment Owners’ Association in Baguiati marks Ganesh Chaturthi 2026 with the theme 'Parivartan – Towards a Developed Bengal with a Double Engine Government'. https://t.co/K2YT0J2OXi pic.twitter.com/ZLr3qyPGcD — ANI (@ANI) September 13, 2026

पीएम मोदी ने दी गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि विघ्नहर्ता के दर्शन और पूजा का यह पवित्र पर्व सभी के जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह लेकर आए. प्रधानमंत्री ने भगवान गणेश के आशीर्वाद से लोगों के प्रयासों के सफल होने की कामना की. इसके अलावा, सोशल मीडिया पर भगवान गणेश की स्तुति भी साझा की. संदेश के अंत में उन्होंने 'गणपति बाप्पा मोरया!' कहा.

मुदाकरात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं

कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम्.

अनायकैकनायकं विनाशितेभदैत्यकं

नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम्॥

देशवासियों को गणेश चतुर्थी की अनंत शुभकामनाएं। विघ्नहर्ता के दर्शन और पूजन का यह पावन पर्व सबके जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे। उनके दिव्य आशीर्वाद से सभी के प्रयास सफल हों और राष्ट्र निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे, यही कामना है। गणपति बाप्पा मोरया!… pic.twitter.com/5biHnkWHJ4 — Narendra Modi (@narendramodi) September 14, 2026



सीएम विजय ने भी दिया बधाई संदेश

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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने विनायका चतुर्थी के मौके पर लोगों को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कामना की कि इस पवित्र दिन शुरू किए गए अच्छे काम भगवान विनायक की कृपा से पूरे हों. उन्होंने हर परिवार में खुशी, शांति और समृद्धि की भी कामना की.

जानें गणपति स्थापना का शुभ समय

14 सितंबर को गणपति स्थापना के लिए सुबह 11 बजकर 3 मिनट से दोपहर 1 बजकर 31 मिनट तक शुभ मुहूर्त बताया गया है. इस दौरान भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर पूजा की जा सकती है. अगर कोई पहली बार घर में गणपति ला रहा है, तो सबसे पहले पूजा वाली जगह को साफ करना चाहिए. इसके बाद चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की जा सकती है. घर को फूलों, पत्तियों और तोरण से सजाया जा सकता है. मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक बनाना भी शुभ माना जाता है.

10 दिनों तक चलता है गणेश उत्सव

गणेश चतुर्थी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू होती है. इसका समापन अनंत चतुर्दशी पर होता है. आमतौर पर यह उत्सव 10 दिनों का होता है. तिथियों में बदलाव के कारण कभी-कभी इसकी अवधि में एक-दो दिन का अंतर हो सकता है.

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इस दौरान घरों, मंदिरों और सार्वजनिक पंडालों में गणपति की पूजा होती है. लोग भगवान गणेश से सुख-शांति की कामना करते हैं. अनंत चतुर्दशी पर गणपति विसर्जन के साथ उत्सव का समापन होता है.

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