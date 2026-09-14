शादीशुदा गोविंदा के प्यार में रहीं नीलम? एक्ट्रेस ने बताया रिश्ते का सच

गोविंदा का स्टारडम भले ही आज कम हो गया हो. लेकिन उन्हें लेकर चर्चाओं का बाजार आज भी गरम रहता है. 80-90 के दशक में गोविंदा ने कई सुपरहिट फिल्में दीं. इनमें उनकी अलग-अलग हीरोइन संग जोड़ी को भी बड़ा पसंद किया गया. उनके साथ एक्टर के अफेयर की भी चर्चा खूब रही. लेकिन शादीशुदा गोविंदा ने तब हमेशा अपने परिवार को ही महत्व दिया.
गोविंदा का अफेयर यूं तो कई हीरोइनों के साथ बताया जाता है, मगर सबसे ज्यादा चर्चा में नीलम रहीं. उनके साथ एक्टर ने कई हिट फिल्मों में काम किया. दोनों की जोड़ी लोगों को बड़ी पसंद भी थी. ऐसे में उनके ऑफ-स्क्रीन प्यार की बातें भी चर्चा में बनी रही. हालांकि उनका रिश्ता असल में क्या था, इसकी सच्चाई कभी सामने नहीं आई. लेकिन अब नीलम ने अपने पति समीर सोनी संग मिलकर गोविंदा संग अपने प्यार पर खुलकर बात की है.
गोविंदा के प्यार में थीं नीलम?
टाइम्स नाऊ से बातचीत के दौरान जब नीलम से कहा गया कि गोविंदा उन्हें ऑफ-स्क्रीन प्यार करते थे, तो उन्होंने उस दौर को याद किया. नीलम ने बताया कि उस समय वो काफी छोटी थीं और उन्हें ये भी नहीं पता था कि गोविंदा शादीशुदा हैं. एक्ट्रेस को गोविंदा की शादी के बारे में काफी देर बाद पता चला था.
नीलम के बाद, उनके पति समीर ने भी इन अफवाहों पर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा, '20 साल पहले ऐसा कुछ हुआ भी था या नहीं, मुझे नहीं पता था. तो मैं उसे लेकर क्यों बैठा रहता? वो (गोविंदा) आज भी कहते हैं कि वो तुमसे बहुत प्यार करते थे.' नीलम बताती हैं कि उस समय उनके लिए रिलेशनशिप जैसी कोई चीज के बारे में सोचने का सवाल ही नहीं था. वो यंग थीं और उनके माता-पिता भी बहुत सख्त थे. उस वक्त उनका पूरा ध्यान हिंदी सीखने और फिल्मों में काम करने पर था.
एक्ट्रेस ने कहा- शूटिंग पर भी मेरे परिवार का कोई ना कोई सदस्य हमेशा मेरे साथ जाता था. हालांकि, ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि मेरे परिवार को फिल्म इंडस्ट्री खराब लगती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरी उम्र काफी छोटी थी. फिल्म के सेट पर भी सभी लोग मेरा बहुत ध्यान रखते थे और मेरे को-स्टार्स मुझे एक बच्चे की तरह मानते थे.
बात करें गोविंदा की, तो फिलहाल वो अपने से छोटी को-स्टार कोमल रानी स्वर्णकर को डेट करने के लिए सुर्खियों में बने हुए हैं. उनकी पत्नी सुनीता आहूजा आरोप लगाती हैं कि उनके पति कोमल से दूसरी शादी करने वाले थे. लेकिन गोविंदा ने इन बातों को हमेशा गलत ठहराया है.