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दिवाली-छठ पर बिहार जाना है? टिकट पर जान लें ये जरूरी अपडेट, 8 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का हुआ ऐलान

दिवाली और छठ पर घर जाने की तैयारी कर रहे बिहार के यात्रियों ने नियमित ट्रेनों की बुकिंग शुरू होते ही IRCTC ऐप और वेबसाइट पर परेशानी की शिकायत की. अब त्योहारों के दौरान बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने अलग-अलग शहरों से बिहार के लिए स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है.

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त्योहारों के दौरान बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने अलग-अलग शहरों से बिहार के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाईं. (File Photo: PTI)
त्योहारों के दौरान बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने अलग-अलग शहरों से बिहार के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाईं. (File Photo: PTI)

दिवाली और छठ पर हर साल बिहार जाने वाले यात्रियों की संख्या लाखों में हो जाती है. ऐसे में त्योहारों से पहले ट्रेन टिकट की मांग अचानक बढ़ना तय होता है. हालांकि, इस बार टिकट बुकिंग शुरू होते ही यात्रियों को कुछ दूसरी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा.

दिवाली और छठ के लिए बिहार जाने वाली ट्रेनों की बुकिंग शुरू होने के कुछ ही मिनटों में कई यात्रियों ने IRCTC ऐप और वेबसाइट पर परेशानी की शिकायत की. यात्रियों के मुताबिक, बुकिंग विंडो खुलने के बाद कई बार 'High System Load', 'Error' और 'Regret' जैसे मैसेज दिखाई दिए.

कई यात्रियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी शिकायत की और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से जवाब मांगा. एक यूजर ने लिखा कि हर साल दिवाली और छठ के दौरान बिहार जाने के लिए यात्री दो महीने पहले IRCTC ऐप पर लॉग इन करते हैं, लेकिन बुकिंग के समय ऐप क्रैश हो जाता है और 'Regret' दिखने लगता है.

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IRCTC ऐप ग्लिच पर यात्रियों का गुस्सा

एक अन्य यूजर ने शिकायत की कि टिकट बुकिंग शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद 'REGRET' दिखाई देने लगा. एक और यात्री ने बताया कि वह सुबह 8 बजे से दिवाली और छठ के लिए बिहार जाने का टिकट बुक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिस्टम लगातार 'Error' और 'High System Load' दिखाता रहा और टिकट बुक नहीं हो पाया.

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एक यात्री ने सवाल उठाया कि अगर बुकिंग शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही 'REGRET' आ जाए तो आम यात्री त्योहार पर घर कैसे पहुंचेगा. उसके मुताबिक, त्योहारों के दौरान ट्रेनें आम लोगों की जरूरत हैं और बुकिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिससे इसका फायदा यात्रियों को मिल सके.

एक अन्य यूजर ने दावा किया कि उसने सुबह 8 बजे छठ के लिए बिहार जाने का टिकट बुक करने की कोशिश की. उसके मुताबिक, साइट करीब 8:12 बजे तक व्यस्त रही और इसके बाद भी कभी चली तो कभी नहीं चली. जब सिस्टम ठीक हुआ, तब तक टिकट उपलब्ध नहीं थे.

बुकिंग शुरू होते ही 'Regret' का मैसेज

13 सितंबर को सुबह करीब 8 बजे IRCTC ऐप पर 12 नवंबर की बिहार जाने वाली ट्रेनों की उपलब्धता चेक करने पर ज्यादातर सेक्शन में 'Regret' मैसेज दिखाई दे रहा था. कुछ ट्रेनों में कुछ क्लास की वेटिंग 100 और 200 के पार पहुंच चुकी थी. भारतीय रेलवे के Advance Reservation Period (ARP) नियम के तहत नियमित ट्रेन टिकट यात्रा की तारीख को छोड़कर 60 दिन पहले बुक किए जा सकते हैं. टिकट की बुकिंग सुबह 8 बजे शुरू होती है. इसी नियम के तहत 12 नवंबर 2026 की यात्रा के लिए बुकिंग 13 सितंबर को सुबह 8 बजे खुली थी.

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बिहार के लिए 8 स्पेशल ट्रेनों का ऐलान

अब रेलवे ने यात्रियों की भीड़ को देखते हुए बिहार के लिए कई स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है. 16 सितंबर से 30 नवंबर के बीच अलग-अलग रूट पर ये ट्रेनें चलेंगी. दिल्ली और आनंद विहार से बिहार जाने वाले यात्रियों को भी इनमें कई विकल्प मिलेंगे. इनमें साप्ताहिक, द्वि-साप्ताहिक और रोजाना चलने वाली सेवाएं शामिल हैं. इन ट्रेनों के जरिए देश के 10 से ज्यादा बड़े शहरों को बिहार के अलग-अलग स्टेशनों से जोड़ा गया है.

ये रही स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट

दिल्ली से सीतामढ़ी: हर गुरुवार, 15 अक्टूबर से 19 नवंबर तक. वापसी में सीतामढ़ी से दिल्ली ट्रेन हर शनिवार, 17 अक्टूबर से 21 नवंबर तक चलेगी.

ऋषिकेश से मुजफ्फरपुर: हर रविवार, 4 अक्टूबर से 29 नवंबर तक. वापसी में मुजफ्फरपुर से ऋषिकेश ट्रेन हर सोमवार, 5 अक्टूबर से 30 नवंबर तक चलेगी.

चंडीगढ़ से पटना: हर गुरुवार, 1 अक्टूबर से 26 नवंबर तक. वापसी में पटना से चंडीगढ़ ट्रेन हर शुक्रवार, 2 अक्टूबर से 27 नवंबर तक चलेगी.

फिरोजपुर कैंट से पटना: हर मंगलवार, 6 अक्टूबर से 24 नवंबर तक. वापसी में पटना से फिरोजपुर कैंट ट्रेन हर बुधवार, 7 अक्टूबर से 25 नवंबर तक चलेगी.

आनंद विहार से जोगबनी: हर शनिवार, 10 अक्टूबर से 7 नवंबर तक. वापसी में जोगबनी से आनंद विहार ट्रेन हर रविवार, 11 अक्टूबर से 8 नवंबर तक चलेगी.

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आनंद विहार से मुजफ्फरपुर: हर मंगलवार और शुक्रवार, 13 अक्टूबर से 24 नवंबर तक. वापसी में मुजफ्फरपुर से आनंद विहार ट्रेन हर बुधवार और शनिवार, 14 अक्टूबर से 25 नवंबर तक चलेगी.

आनंद विहार से पाटलिपुत्र: रोजाना, 1 अक्टूबर से 29 नवंबर तक. वापसी में पाटलिपुत्र से आनंद विहार ट्रेन रोजाना, 2 अक्टूबर से 30 नवंबर तक चलेगी.

आनंद विहार से लौकहा बाजार: 16 सितंबर से 29 नवंबर तक. वापसी में लौकहा बाजार से आनंद विहार ट्रेन 17 सितंबर से 30 नवंबर तक चलेगी.

नॉर्दर्न रेलवे ने भी त्योहारी सीजन के लिए स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है. ऐसे में आने वाले दिनों में बिहार समेत दूसरे रूट पर अतिरिक्त ट्रेनों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है.

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