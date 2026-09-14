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पिता पर कुल्हाड़ी से हमला, प्लान फेल हुआ तो रची भैंस चोरी की झूठी कहानी... MP में हैरान करने वाला मामला

राजगढ़ में एक बेटे ने पैसों और जमीन के विवाद में अपने पिता पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया. वारदात छिपाने के लिए आरोपी दीपक पुरी ने पुलिस को भैंस चोरी की झूठी कहानी सुनाई और अज्ञात चोरों पर हमले का आरोप लगाया. लेकिन घटनास्थल की जांच, फिंगर प्रिंट, फॉरेंसिक और तकनीकी साक्ष्यों ने उसकी कहानी की पोल खोल दी.

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पुलिस जांच और शख्सी से पूछताछ में खुल गया पूरा राज. (Photo: ITG)
पुलिस जांच और शख्सी से पूछताछ में खुल गया पूरा राज. (Photo: ITG)

मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में एक बेटे ने अपने ही पिता पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया. वारदात के बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए बेटे ने भैंस चोरी की झूठी कहानी गढ़ी और बताया कि घर में भैंस चोरी करने आए अज्ञात चोरों ने उसके पिता पर हमला किया है. लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस को घटनाक्रम संदिग्ध लगा. घटनास्थल की जांच, फिंगर प्रिंट, फॉरेंसिक और तकनीकी डाटा की पड़ताल के बाद पुलिस ने बेटे से सख्ती से पूछताछ की तो पूरी कहानी सामने आ गई. पुलिस ने आरोपी बेटे दीपक पुरी को गिरफ्तार कर लिया है. हमले में गंभीर घायल पिता कमल पुरी का भोपाल में उपचार चल रहा है.

सुबह 5 बजे पुलिस को दी भैंस चोरी की सूचना
मामला मलावर थाना क्षेत्र के पाड़ली गुसाईं गांव का है. 12 सितंबर 2026 की सुबह करीब 5 बजे दीपक पुरी ने थाना मलावर में सूचना दी कि अज्ञात भैंस चोर भैंस चोरी करने के लिए घर में घुसे थे. उसके पिता कमल पुरी ने भैंस चोरी का विरोध किया तो चोरों ने उनके गले पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल कमल पुरी को उपचार के लिए अस्पताल भेजा. घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया. मौके से फिंगर प्रिंट लिए गए और फॉरेंसिक एक्सपर्ट व तकनीकी टीम की मदद से जांच शुरू की गई.

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पुलिस को मौके पर ही कहानी पर हुआ शक
जिला पुलिस अधीक्षक अमित तोलानी ने बताया कि कॉलर द्वारा बताई गई घटना और मौके की स्थिति में अंतर था. कॉल करने वाला व्यक्ति घर में ही सो रहा था. कथित झूमा-झटकी की घटना के बावजूद उसे इसकी जानकारी नहीं हुई. दूसरे कमरे में उसका भाई भी सो रहा था और उसे भी घटना का पता नहीं चला.

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इसके बाद पुलिस को समझ आया कि घटना की कहानी बनाई गई है. पुलिस ने कॉलर दीपक पुरी से सख्ती से पूछताछ की. पूछताछ में उसने अपने पिता पर कुल्हाड़ी से हमला करने की बात स्वीकार कर ली.

पैसों की मांग और जमीन को लेकर था विवाद
पुलिस के मुताबिक दीपक का अपने पिता से पैसों की मांग को लेकर विवाद चलता रहता था. दोनों के बीच पैसों के लेन-देन को लेकर पुराना विवाद भी था. आरोपी पिता की जमीन बेचकर पैसा हासिल करना चाहता था. इसी विवाद के चलते 12 सितंबर की सुबह उसने घर में सो रहे अपने पिता कमल पुरी पर कुल्हाड़ी से हमला किया. इसके बाद वारदात को छिपाने के लिए भैंस चोरों द्वारा हमला किए जाने की झूठी कहानी बनाई और पुलिस को सूचना दी.

चार घंटे में खुला पूरा मामला, आरोपी गिरफ्तार
एसपी अमित तोलानी के मुताबिक घटनास्थल के निरीक्षण, फिंगर प्रिंट, फॉरेंसिक जांच और तकनीकी डाटा के आधार पर पुलिस ने करीब चार घंटे में मामले का खुलासा कर दिया. आरोपी दीपक ने जिस कुल्हाड़ी से पिता पर हमला किया था, वह भी पुलिस ने जब्त कर ली है.

फरियादी रोहित पुरी की रिपोर्ट पर थाना मलावर में अपराध क्रमांक 244/25, धारा 109(1), 351(3) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया गया है. आरोपी दीपक पुरी, निवासी ग्राम पाड़ली गुसाईं, थाना मलावर, जिला राजगढ़ को गिरफ्तार कर लिया गया है. घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी की बरामदगी के संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. यह पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अमित तोलानी के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक केएल बंजारे, एसडीओपी ब्यावरा प्रकाश शर्मा के मार्गदर्शन और थाना प्रभारी मलावर रजनेश सिरोठिया की टीम द्वारा की गई.

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