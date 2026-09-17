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4 राज्यों में ED की रेड... रांची RSS कार्यालय पर हमले से जुड़े केस में बड़ा एक्शन

ED ने दिल्ली, बिहार, झारखंड और कर्नाटक में चार ठिकानों पर छापेमारी की है. रांची RSS कार्यालय पर पेट्रोल बम हमले से जुड़े मामले में 4 राज्यों में छापेमारी हुई है. एजेंसी संदिग्ध वित्तीय लेन-देन और मनी लॉन्ड्रिंग कनेक्शन की जांच कर रही है. इस मामले में NIA की जांच भी जारी है.

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रांची RSS कार्यालय पर पेट्रोल बम हमले से जुड़े मामले में ED ने 4 राज्यों में छापेमारी की है. (File Photo-ITG)
रांची RSS कार्यालय पर पेट्रोल बम हमले से जुड़े मामले में ED ने 4 राज्यों में छापेमारी की है. (File Photo-ITG)

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है. एजेंसी ने गुरुवार सितंबर को चार राज्यों में छापेमारी शुरू की. ये कार्रवाई रांची के RSS कार्यालय पर हुए पेट्रोल बम हमले से जुड़े केस में हुई है. ED ने दिल्ली, बिहार, झारखंड और कर्नाटक में कुल चार ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया.

ED इस मामले में पैसों के लेन-देन की जांच कर रही है. एजेंसी संदिग्ध वित्तीय कनेक्शन खंगाल रही है. दस्तावेज भी जांचे जा रहे हैं. डिजिटल सबूतों की भी पड़ताल हो रही है. जांच का फोकस पैसों के सोर्स पर है. संभावित मनी ट्रेल भी खंगाली जा रही है.

इस मामले में NIA का केस आधार बना है. NIA रांची RSS कार्यालय पर हुए हमले की जांच कर रही है. NIA की आधिकारिक वेबसाइट पर भी यह केस दर्ज है. इसमें RSS कार्यालय की ओर बम फेंके जाने का जिक्र है.

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यह भी पढ़ें: रांची RSS दफ्तर हमले के आरोपियों की CCTV फुटेज आई सामने, ISI कनेक्शन की जांच तेज

जून में हुआ था हमला

रांची के निवारणपुर इलाके में RSS कार्यालय है. दरअसल, यहां 16 जून की रात हमला हुआ था. हमलावरों ने दो पेट्रोल बम फेंके थे. घटना के बाद जांच शुरू हुई. बाद में मामला NIA को सौंपा गया.

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जांच में कई संदिग्धों के नाम सामने आए. सैफ अंसारी और अमन अंसारी को गिरफ्तार किया गया. जांच एजेंसियों ने उनके संपर्कों की पड़ताल की. उनके मोबाइल और दूसरे डिजिटल कनेक्शन भी खंगाले गए.

ED की जांच में शाहजाद भट्टी नेटवर्क भी शामिल है. एजेंसियां इस नेटवर्क के कथित मनी लॉन्ड्रिंग कनेक्शन की जांच कर रही हैं. गृह मंत्रालय ने 16 सितंबर को इस नेटवर्क को UAPA के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया था.

सरकार का कहना है कि, नेटवर्क पर हथियार और विस्फोटकों की तस्करी के आरोप हैं. नशीले पदार्थों की तस्करी के भी आरोप हैं. युवाओं को आतंकी गतिविधियों के लिए तैयार करने के आरोप भी लगाए गए हैं.

यह भी पढ़ें: 'नाथूराम RSS स्वयंसेवक थे...' भाई गोपाल गोडसे का दावा, राहुल गांधी ने अदालत में पेश किया पुराना इंटरव्यू

जांच में एक आरोपी के दुबई कनेक्शन की बात सामने आई थी. बताया जा रहा है कि वह दुबई में रहा था. वहीं उसकी मुलाकात कथित हैंडलर से हुई. इस हैंडलर का नाम 'राणा साहब' बताया गया है.

जांच एजेंसियों को शक है कि राणा साहब का शाहजाद भट्टी नेटवर्क से कनेक्शन था. इसी एंगल से भी जांच आगे बढ़ी. एजेंसियां अब पैसों के लेन-देन की कड़ियां जोड़ रही हैं. चारों राज्यों में ED की कार्रवाई जारी है. तलाशी में मिले दस्तावेज और डिजिटल सबूत अहम हो सकते हैं. इनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
 

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