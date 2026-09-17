'ऑमलेट बनाकर खाइए, कच्चा क्यों..', बंगाल में 'अंडा अटैक' पर बीजेपी के दिलीप घोष के बदले सुर

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पर अंडे फेंके जाने को लेकर जमकर बवाल हुआ था. इस मामले पर अब बीजेपी नेता दिलीप घोष की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने 'अंडे फेंकने' को लेकर टीमसी पर तंज कसा है.

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पश्चिम मेदिनीपुर में पत्रकारों से बात करते हुए दिलीप घोष ने कहा कि नेताओं पर अंडे फेंकना सही नहीं है और इसे रोका जाना चाहिए. हालांकि, उन्होंने इसके लिए टीएमसी नेताओं को भी जिम्मेदार ठहराया.

दिलीप घोष ने कहा, 'ये अंडा का फंडा बंद होना चाहिए. ये सब हुआ क्योंकि चुनाव के बाद लोगों का गुस्सा बाहर आया. लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जो खुद जानबूझकर ऐसी चीजों को बुलावा देते हैं.'

उन्होंने तंज कसते हुए आगे कहा, 'हमने तो कहा कि ऑमलेट बनाकर खाइए, आप इसे कच्चा क्यों खा रहे हैं?इसी के चलते अंडे के दाम डबल हो गए बंगाल में.'

पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई

इस दौरान दिलीप घोष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बर्थडे पर उन्हें बधाई भी दी. उन्होंने कहा, 'दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर, हमारे प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है, इसलिए हम उनकी शुभकामना और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं. देश भर में इसका उद्दापन होगा, घर-घर में दीपक जलाए जाएंगे. आशीर्वाद का दीपक करोड़ों परिवार में जलाया जाएगा.'

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उन्होंने आगे कहा, 'आज से एक महीना के लिए सेवा संकल्प अभियान शुरू होगा. पीएम मोदी जी का 25 साल की जो सेवा का जीवन है, उसकी उपलब्धि प्रचार करेंगे, उससे लाभान्वित व्यक्तियों के साथ संपर्क होगा. 2047 में विकसित भारत निर्माण के लिए जो मैसेज उन्होंने दिया है, वो घर-घर तक लोगों तक पहुंचा है.'

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